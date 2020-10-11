3. Sınıf Matematik Ritmik Sayma konu anlatımı

Ritmik sayma işlemi yaparken ister ileriye doğru ister geriye doğru mutlaka belli bir düzen olmalıdır. Bu konuda Daha önce birer ya da ikişer ve üçer ritmik sayma seçeneklerini öğrenmiştik. Şimdi daha farklı örneklere geçelim ve ritmik sayma yapalım.

Ritmik Sayma

Ritmik sayma konusunda birer şekilde sayarak başlamak suretiyle ikişer ya da üçer ve hatta on ile yüzer olarak sayma işlemi yapabiliriz. Şimdi daha büyük sayılara geçmeden önce küçük sayılardan önce konuyu bir hatırlayalım.

İkişer ritmik sayma: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Üçer ritmik sayma: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24

Beşer ritmik sayma: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

Gördüğümüz gibi bu şekilde sayma işlemleri yaparak ritmik bir biçimde sırası ile rakamları ele alabiliriz. Şimdi de 5’ten daha büyük rakamları ele alalım ve sayalım.

Altışar ritmik sayma: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48

Yedişer ritmik sayma: 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63

Sekizer ritmik sayma: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80

Dokuzar ritmik sayma: 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 80

Yukarıda gördüğümüz gibi her rakam için ritmik sayma yapabiliriz. Burada unutmamamız gereken ritmik sayma işlemi yaparken hangi rakamda gerçekleştiriyorsak, rakamlar arasındaki boşluklar her zaman aynı olmalıdır.

Şimdi de dokuzdan daha büyük rakamları ele alalım ve bunları ritmik bir biçimde yazalım.

Onar Ritmik Sayı

Onar ritmik sayma işlemi yaparken onluk rakamları alırız. Böylece arada 10 sayı fark bırakarak düzgün bir şekilde sayma işlemi gerçekleştirebiliriz. Şimdi bu konuda örnek yapalım ve onar ritmik nasıl sayılır öğrenelim.

Onar Ritmik sayı: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

Gördüğümüz gibi onarlı şekilde rakamlar arasında Aralık bırakarak sayma işlemini gerçekleştirdik. Bunu yaparken her rakam arasında 10 sayı fark bırakırken onluk sayıları kullandık.

Yüzer Ritmik Sayı

Yukarıda yaptığımız onar ritmik sayı ile beraber şimdi de yüzer ritmik sayı yapacağız. Şimdi bunu da bir örnek ile açıklayalım ve arada 100 sayı fark bırakarak nasıl ritmik saydığımızı öğrenirim

Yüzer Ritmik sayı: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000

Bu şekilde 100 sayısından başlamak suretiyle 1000 rakamına kadar çıktık. Aynı şekilde aradaki sayı farkını bozmadan ritmik bir şekilde yüzer sayma işlemi gerçekleştirdik.

Şimdi bu konuda bazı örnekler ele alalım ve yapmaya çalışalım.

Örnek: Bahçemizde 15 tane ağaç bulunmaktadır. Her bir ağacın üzerinde 10 tane elma bulunuyor. Şimdi buna ritmik bir şekilde sayalım.

Gördüğümüz gibi yukarıda öncelikle bahçemizde 15 tane ağaç olduğunu öğrendik. Daha sonra bu ağaçların içerisinde onar tane elma olduğunu öğrendiğimize göre, o zaman onar ritmik sayı saymamız gerekiyor.

Onar Elma ritmik sayı: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150

Gördüğümüz gibi toplamda 15 tane ağaç saydık ve her bir ağaçta 10 tane elma olduğu için, onar aralık bıraktık ve ritmik bir şekilde saydık.

Bu şekilde siz de farklı örnekler yapabilir ve ritmik sayma işlemlerini değişik sayılar üzerinden ele alarak gerçekleştirebilirsiniz.