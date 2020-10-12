3. Sınıf Matematik Nesne Ve Şekil Grafiği Oluşturma Tabloları Yorumlama konu anlatımı

Birçok değişik nesne ve şekli kullanarak farklı grafikler oluşturabiliriz. Bu grafikler sayesinde elde ettiğimiz veriler ile konuyu daha iyi bir şekilde anlayabiliriz. Aynı zamanda doğru şekilde karşılaştırma gerçekleştirebilir ve yorum yaparak elimizdeki verileri daha iyi bir biçimde anlayabiliriz.

Nesne ve Şekil Grafiği Oluşturma Tabloları Yorumlama

Elimizde bulunan nesne ve şekilleri grafik ve tablo oluşturmak için kullanabiliriz. Daha sonra elde ettiğimiz bu veriler sayesinde farklı yorumlamalar gerçekleştirebilir ve değişik verileri karşılaştırma yapabiliriz. Belli bir tablo üzerinden öncelikle şekil oluşturabiliriz. Daha sonra bu tablo içerisindeki verileri kullanarak grafik elde etmemiz mümkün. Bu da elimizdeki verileri karıştırmamızı engeller ve çok daha kolay bir şekilde anlamamıza ve yorumlamamıza yardımcı olur.

Şimdi bu konuda bir örnek yapalım ve nesne ve şekil grafiği nasıl oluşturulur inceleyelim.

Örnek: Bir okulda kurs açılacaktı ve bu kurs için öğrencilere hangi spor dalları sevildiği soruldu. Öğrenciler şu cevapları verdiler

Spor dalı Öğrenci sayısı

Basketbol 4 öğrenci

Futbol 6 öğrenci

Voleybol 3 öğrenci

Tenis 5 öğrenci

Gördüğümüz gibi yukarıda bir tablo oluşturduk ve farklı spor dalları üzerinden öğrencilerin hangi sporları sevdiğine baktık. Böylece kaç tane öğrencinin hangi spor dalını sevdiğini şimdi öğrenmiş olduk. Şimdi bunun üzerinden bir grafik oluşturabiliriz.

Grafik oluşturma: Yukarıdaki verileri inceleyerek bir grafik oluşturabiliriz. Öncelikle grafik oluştururken bir dikey bir de yatay doğru çizelim. Daha sonra bu doğruların mutlaka kesişmesine dikkat edelim. Dikey kesim öğrenci sayısı olacak. Yatay kesimi ise spor dalları olacak. Yatay kısımda sırasıyla spor dallarını yazacağız. Öğrenci sayısına ise sıfır noktasından başlamak suretiyle yukarı doğru 18’e kadar toplamda 18 öğrenciyi yazacağız.

Daha sonra her spor dalının üzerinden dikey bir çizgi çekeceğiz. Bu çizgileri hangi spor dalını kaç tane öğrenci tercih etmiş ise buradaki sayı ile kesiştireceğiz. Bu kesişme mutlaka dik bir kesişme olmalıdır.

İşte bu şekilde kolayca grafiğimiz oluşturabilir ve artık öğrencilerin sevdiği spor dallarını yorumlama şansını elde edebiliriz. Bu yorumları yaparken tabloyu kullandık ve grafiği oluşturduk. Şimdi artık hangi kursların açılabileceğini grafiğe bakarak inceleyebilir ve yorumlama ile beraber daha iyi anlayabiliriz.

Bu şekilde birçok farklı konu üzerinden tablo oluşturabilir ve daha sonra tabloya bakarak bir grafik elde etme şansını elde edebilirsiniz. Bu sayede eldeki verileri karıştırmadan çok daha etkin bir şekilde yorumlama gerçekleştirebilirsiniz.

Not: Grafik oluştururken dikkat etmeniz gereken çok önemli bir husus bulunmaktadır. Mutlaka hem yatay hem de dikey olarak elde ettiğimiz veriler arasındaki mesafe aynı olmalıdır. Bu aralıkları eşit oranda tutmalı ve düzgün bir şekilde yerleştirmelisiniz. Böylece verileri karıştırmadan çok daha düzgün bir şekilde yatay ve dikey doğrultuda verileri birleştirmeniz mümkün.

Aynı zamanda yukarıdaki verileri kullanarak bir çetele oluşturabilirsiniz. Yani bir tablo üzerinden hangi spor dallarına hangi öğrencilerin sevdiğine dair çetele elde etmeniz mümkün. Ayrıca yine bu grafiğe bakarak sıklık tablosunu da elde edebilirsiniz.

Şimdi siz de başka bir örnek alın ve öncelikle bunu düzgün biçimde tablo haline getirin. Daha sonra bu tablo üzerinden dikkatli bir şekilde grafiği oluşturun. Artık grafiği kolay bir şekilde yorumlayabilir ve verileri karıştırmadan inceleme şansını elde edebilirsiniz.