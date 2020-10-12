3. Sınıf Matematik Grafik Problemleri konu anlatımı

Elimizde bir takım veriler bulunuyorsa bunları grafikler ve şekiller ile düzenleyip kolay bir şekilde karşılaştırma yapabilmek mümkündür. Bununla ilgili bilgiler yazımızda bulunmaktadır.

Grafik Problemleri

Örnek 1: Müdür okulda açılacak bir kus için öğrencilere sevdikleri spor dallarını sormaktadır. Buna göre bir nesne grafiği oluşturmak mümkündür. Bunun için bir tarafa spor dalları yazılarak diğer tarafa öğrenci sayısı yazılır ve bu şekilde bir grafiklendirme işlemi yapılabilir. Böylelikle kaç öğrencinin hangi spor dalını sevdiği daha kolay bir şekilde öğrenilmiş olur.

Nesne grafiği yapıldıktan sonra bu grafikten faydalanarak şekil grafiği yapmakta mümkündür. Bunun yanında bu şekil grafiğinden faydalanarak da çetele grafiği tutmak mümkündür. Buna bakarak sıklık tablosu da yapılabilmektedir.

Tablo ve Çetele

Herhangi bir konu ile alakalı araştırma yapıldığı zaman elde edilen bilgileri gruplandırıp daha iyi pekiştirmek amacı ile tablo ile pekiştirmeler yapılabilmektedir. Elde edilen bilgiler benzerlikleri ve farklılıkları göz önünde bulundurularak tablolar oluşturulabilir.

Çetele hazırlarken bilgiler beşerli şekilde hazırlanıp kolay bir şekilde gruplandırma yapmak sağlanmaktadır. Çetele tablosunda 4 dikey çizgi ve bunların üzerine bir yatay çizgi çekilir. Bu şekilde 5 adet çizgi tamamlanmış olur. Çetele tablolarına sıklık tablosu ismi de verilebilmektedir.

Nesne İle Şekil Grafikleri

Örnek 2: bir sınıftaki öğrencilerin hangilerinin hangi şekerleri daha çok sevdiği ile alakalı nesne grafiği yapmak mümkündür. İlk önce bir tarafa şekerlerin hangi meyveden yapıldıkları yazılır. Diğer tarafa ise bu şekerleri kaç öğrencinin sevdiği yazılarak nesne grafiği oluşturulmuş olur.

Şekil grafiğinde ise sayılar yerine şekiller kullanılmaktadır. Şekil grafikleri de oldukça kullanışlı grafiklerdir.

Nesne grafiklerinde elde edilen veriler bir nesne ile gösterilmektedir. Sütun garfiklerinde ise veriler sütun çizilerek gösterilmektedir. Şekil grafiklerinde verilerin gösterilmesi amacı ile şekiller çizilmektedir.

Şekil grafiklerinde nesneler hem şekil ile gösterilmektedir hem de bu şekiller çetele tablosunu da içine alan grafiklerdir.

Nesne grafikleri günlük hayatta çok fazla kullanılmaz. Fakat şekil grafikleri günlük hayatta sık sık kullanılmaktadır. Şekil grafiklerinin içerisinde çeteleler de bulunur ve bunun yanında veriler şekiller ile gösterilmektedir.

Nesne grafiklerinde verilen nesnenin resmi ile anlatılır. Nesne grafiklerinde en önemli konu bir adet nesnenin kaç adet nesneyi temsil ettiğini bilmektir. Yalnızca şekilleri saymak sizi doğru sonuca götürmez. Örneğin resimde nesneler elma ile anlatılıyorsa bir elma da beş adet elmayı temsil ediyorsa nesne grafiğinde iki adet elma çizildiği zaman aslında anlatılmak istenen on adet elmadır.

Dikey Nesne Grafikleri

Dikey nesne grafiklerinde nesneler üst üste sıralanacak şekilde konumlandırılmaktadır. Bu grafikler ile ilgili sorulardan biri de hangisinin en fazla ya da en az olduğudur. O zaman işlem yapmaya gerek yoktur. Sadece grafiğe bakarak da anlamak mümkündür.

Dikey grafik şekillerinde yukarıda olanlar en fazla olanı temsil etmektedirler. Bunun yanında yatay grafiklerde ise en sağda bulunan şekil en fazla olanı temsil etmektedir.

Grafikler bize verilerin daha kolay anlaşılması adına yol göstermektedir. Bu sebeple de bilinmesi oldukça önemlidir. Elde edilen verilerin grafiklere yerleştirilmesi ile verilerin daha iyi bir şekilde anlaşılması sağlanabilmektedir. Pek çok çeşitte grafikler bulunur. Elde ettiğiniz bir veri için istediğiniz grafik modelini kullanabilirsiniz.

Grafik ve tablolarda bir kutucuk ikiye bölünerek hazırlanır. Burada bir tarafa nesnenin adı diğer tarafa

ise kaç adet olduğu ile ilgili resmi yapılmaktadır.