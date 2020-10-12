3. Sınıf Matematik Farkı Tahmin Etme konu anlatımı

Farkı doğru şekilde tahmin edebilmek için çıkarma işlemi konusunda değişik yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemleri öğrenmek sureti ile çok daha hızlı ve kolay şekilde çıkarma işlemini zihnimizden yapabiliriz. Şimdi bu yöntemlerin nasıl uygulandığını sırasıyla inceleyelim.

Farkı Tahmin Etme

Çeşitli yöntemler kullanarak farkı tahmin etme imkânını değerlendirebiliriz. Böylece bize verilmiş olan çıkarma işlemlerini yaparken, çok daha kolay ve hızlı bir şekilde işlem yapma bilgisine sahip olabiliriz. Şimdi bu yöntemleri tek tek ele alalım ve nasıl yapıldığını öğrenelim.

Yuvarlama Yaparak Farkı Tahmin Etme

Farkı tahmin etme işlemi gerçekleştirirken yuvarlama yöntemini kullanabiliriz. Burada kullanacağımız sayıları ondalık ya da yüzdelik şekilde en yakın rakama çeviririz. Şimdi bu işlem konusunda bir örnek yapalım ve nasıl gerçekleştiğini anlamaya çalışalım.

Örnek:

187

123

Yukarıdaki çıkarma işlemini yaparken yuvarlama yöntemini kullanacağız ve rakamları daha kolay işlem haline getireceğiz.

187 3 ekledik 190

124 4 çıkardık 120

310

Gördüğünüz gibi yuvarlama yaptığımız zaman 310 rakamını buluyoruz. Ancak bunun için 3 sayısına ekledik ve aynı zamanda 4 sayısının çıkardık. O zaman gerçek sayıyı bulabilmek için 1 sayı daha ekleyeceğiz.

4 - 3 = 1

310 + 1 = 311

Fark ettiğiniz gibi normalde bu işlemin gerçek sonucu 311 sayısıdır. Fakat biz burada yuvarlama işlemi yaptık ve 187 sayısına 3 ekledik ve böylece 190 yaptık. Aynı şekilde 124 sayısından 4 çıkardık ve 120 yaptık. Bu sayede daha kolay bir toplama yaptık. Ancak gerçek rakamı bulmak için bir sayı daha eklememiz gerekiyordu ve sonuçta 311 sayısını bulduk.

Basamak Değerlerini Kullanarak Farkı Tahmin Etme

Bu işlem içerisinde yüzlük ve onluk basamak değerlerini ayırmak suretiyle işlem gerçekleştirdik. Böylece basamak değerlerini kullanmak suretiyle kolaylıkla farkı tahmin etmemiz mümkün.

375 3 yüzlük + 7 onluk 370

284 2 yüzlük + 8 onluk 280

659 660

Bu defa basamak değerlerinden faydalanarak tahmin etme işlemi gerçekleştirdik. Böylece gerçek rakam ile tam rakamı arasında 1 fark olduğunu görüyoruz. Burada gerçek sayı 659 rakamı iken bizim yaptığımız tahmin 660 olarak öne çıkmaktadır. Bu doğrultuda basamak değerlerini kullanarak tahmin işlemini değerlendirebilir ve daha sonra kalan sayıda ekleme ya da çıkarma yaparak sonucu bulabiliriz.

Not: Çıkarma işleminde tahmin yöntemleri kullanmak bize işlem yaparken çok daha kolaylık sağlar. Ancak bu tahminler bize gerçek sonucu vermez. O yüzden çok dikkatli olmalı ve buna göre değerlendirmeliyiz.

Özellikle gündelik yaşamımızda çıkarma işlemi üzerinden tahmin bize kolaylık sağlayabilir. Mesela markete gittiğimizde bir yiyecek aldığımızı ya da pazardan bir yiyecek alırken, tahmini hesaplama yapabiliriz. Aynı zamanda toplama tahmini üzerinden de ilgili yöntemleri öğrenmek suretiyle günlük yaşamımızda kullanabiliriz.

Okulda karşımıza çıkacak olan sorular üzerinden de bu tahmin yöntemlerini değerlendirebiliriz. Ancak mutlaka bunları iyi anlayabilmek adına dikkatli şekilde çalışmamız gerekir. Şimdi yukarıdaki verileri ele alarak defterinize yazın ve çalışın. Sonra kendiniz de başka rakamlar bulun ve bu yöntemler kullanın.

256 + 375 = (Yuvarlama yöntemini kullanarak çözün)

115 + 283 = (Basamak değerleri yöntemini kullanarak çözün)

Yukarıda verdiğimiz iki farklı işlemi yuvarlama yöntemi ile beraber basamak değeri yöntemlerini kullanarak çözmeye çalışın. Yaptığınız işlemin sağlamasını görmek için gerçek değerini de mutlaka bulun. Böylece çıkarma üzerine tahmin yöntemleri çok daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz.