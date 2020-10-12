3. Sınıf Matematik Doğal Sayılarla Toplama İşlemi konu anlatımı

Farklı yöntemler üzerinde matematikte toplama işlemi gerçekleştirebiliriz. Aynı zamanda ondalık rakamlar ile beraber yüzdelik rakamlar konusunda işlemler yapabiliriz. Şimdi burada hangi yöntemleri kullanacağız ve bu işlemleri nasıl yapacağız beraber inceleyelim.

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

Doğal sayılarla toplama işlemi yaparken genelde eldesiz ve eldeli işlemler söz konusu olur. Bu işlemleri sırasıyla bakalım ve nasıl yapıldığını öğrenelim.

Eldesiz Toplama İşlemi

Bu toplama işlemi içerisinde elde olmadan kolayca alt alta toplayıp en aşağı yazabiliriz. Şimdi bu konuda biraz örnekler yapalım ve anlamaya çalışalım.

Örnek: Hasan'ın elinde 25 tane bilye vardır. Hasan daha sonra 10 tane daha bilye alınca elinde kaç tane bilye olmuştur?

Hasan'ın elindeki toplam bir yeri bulabilmek için her iki sayıyı da toplamamız gerekmektedir.

25

10

35

Bu işlem eldesiz bir toplama işlemidir. Çünkü alt alta toplanan birler basamağı ile onlar basamağı 10 rakamını geçmemektedir. Böylece 5 ile sıfırı topladığımız zaman 5 bulduk ve aşağı yazdık. Onlar basamağında ise 2 ve 1 sayısını toplayarak 3 bulduk ve aşağı yazdık. Böylece Ali'nin elinde toplamda 35 bilye olduğunu gördük.

Not: Eldesiz işlem yaparken hem birler basamağı hem de onlar basamağını toplayarak de oradan aşağı yazabiliriz. Bu işlem için alt alta topladığımız rakamlar en fazla 9 sayısını vermelidir.

Eldeli Toplama İşlemi

Aynı şekilde eldesiz toplama işleminde olduğu gibi bu işlemi gerçekleştirirken önce birler toplanır, sonra onlar toplanır ve eğer varsa yüzler toplanır. Ancak burada eldeye dikkat etmek gerekir. Şimdi bu konuda bazı örnekler ele alalım ve konuyu daha iyi anlamaya çalışalım.

Örnek: Bir inşaata toplamda 453 tane tuğla bulunmaktadır. Daha sonra inşaata 164 tane tuğla daha gelmiştir. Bu İnşaat içerisinde toplam kaç tane tuğla olmuştur?

Yine aynı şekilde iki tane sayıyı ele alarak toplayacağız ve inşaat içerisindeki toplam tuğla sayısını bulacağız.

453

164

617

Gördüğümüz gibi yukarıda eldeli bir toplama işlemi yaptık ve sonucu bulduk. Peki bunu nasıl yaptık? Öncelikle birler basamağındaki 3 rakamı ile beraber 4 rakamını toplayarak 7 bulduk ve aşağı yazdık. Bu kısım eldesiz olduğu için doğrudan yazabiliriz.

Ancak onlar basamağındaki 5 rakamı ile 6 rakamını topladığımız zaman 11 sayısını buluyoruz. Böyle durumlarda 11 sayısının birler basamağını alarak aşağı yazacağız. Yani 1 sayısını alt kısma ekleyeceğiz. Daha sonra elimizde bir sayısı kalıyor. Bu ondalığı sol taraftaki 4 rakamına devre diyeceğiz. Böylece yüzler basamağındaki 4 rakamı ile 1 rakamını topladıktan sonra, bir rakamını daha ekliyoruz ve 6 sonucunu buluyoruz.

3 + 4 = 7

5 + 6 = 11 (Birler basamağındaki 1 sayısını yazıyoruz. O zaman elde 1 vardır.)

4 +1 = 5 (Ondalık kısımda bir rakamı sol tarafa devrettiği için buraya 1 sayısını ekliyoruz.)

5 + 1 = 6

Gördüğümüz gibi eldeli biçimde toplama işlemlerini bu şekilde yaparak sonucu bulabilirsiniz. Böylece ister 2 rakamlı ister 3 rakamlı ya da 4 ve 5 rakamlı olsun aynı şekilde elde bulunan sayı sol tarafa devrederek işlemi tamamlayabiliriz.

Siz de bu şekilde farklı rakamlar ele alarak toplama yapabilir ve hem eldeli hem de eldesiz işlemleri kolay şekilde gerçekleştirebilirsiniz.