Genel olarak bir şeklin ya da bir nesnenin etrafı çevre olarak bilinir. Bu konuda nesnelerin çevresini ölçebilmek ve belirlemek için ip, tel ya da kurdele gibi farklı ölçme araçlarını kullanırız. Örneğin bir tabloyu ele alalım. Tabloyu bir ucundan diğer ucuna kadar iple saralım. Daha sonra ölçüm yaptığımız ipin uzunluğunu cetvel ile ölçelim. Ortaya çıkan sonuç tablomuzun uzunluğunu gösterir.

3. Sınıf Matematik Çevre Ölçme (Çevre Ölçüleri) ve Çevre Ölçme Problemleri Konu Anlatımı

Çevre uzunluğu belirleme konusunda bir nesne ya da şeklin her kenarı 1 kere ölçülür. Ölçülmeyen kısım kalmaz. Mesela bir kitabı ele alalım. Bu kitabın her bir kenarına ataçlar dizelim. Kitabın çevresinin her kısmı ataçlar ile sarıldığı zaman, toplam ataç sayısı bize kitabın çevresinin ne kadar uzun olduğunu gösterir. Kullandığımız ataşları uç uca eklediğimizde ve bunları cetvelle ölçtüğümüz zaman, kitabın uzunluğunun ne olduğunu anlayabiliriz.

Bir şeklin veya nesnenin kenar uzunluklarının toplamına çevre uzunluğu denir. Şimdi bunlara bir örnek olarak kare ve dikdörtgen geometrik şekillerini ele alalım. Bildiğimiz üzere kare her kenarı eşit olan bir cisimdir. Bu karenin bir kenarı 5 cm olsun. O zaman karenin çevre uzunluğu ne kadar olur? Bunun için karenin tüm kenarlarını toplamamız gerekir.

5 + 5 + 5 + 5 = 20 cm

Buradan gördüğünüz üzere karenin toplam çevre uzunluğu 20 santimetre kadardır. Şimdi dikdörtgen geometrik şekli ele alalım. Bildiğiniz üzere dikdörtgenin bir kenarı uzun bir kenarı kısadır. Ancak aynı zamanda Karşılıklı kenarları birbirine eşittir. Şimdi bu dikdörtgenin bir kenarı 5 cm diğer kenarı ise 10 cm olsun. Peki, bu dikdörtgenin çevre uzunluğu ne kadardır? Aynı şekilde dikdörtgenin 4 kenarını da toplayarak çevre uzunluğunu bulabiliriz.

5 + 10 + 5 + 10 = 30 cm

Dikdörtgenin tüm kenarlarını topladığımız zaman çevre uzunluğu 30 cm çıkar.

3. Sınıf Matematik Çevre Ölçme (Çevre Ölçüleri) ve Çevre Ölçme Problemleri

Şimdi çevre uzunluğu ve ölçüleri konusunda bazı problemleri ele alarak konuyu daha iyi anlayalım.

1 ) Bir evin kapısının uzun kenarı 2 metredir. Kısa kenarı ise 1 metredir. Peki, bu kapının çevre uzunluğu nedir?

Cevap: Öncelikle kapının uzun kenarı 2 metre olduğu için, 2 tane uzun kenarını toplayacağız. Aynı şekilde kısa kenarı 1 metre olduğu için, iki kenarını yine toplayacağız. Böylece kapının çevre uzunluğunu bulmuş olacağız.

2 +1 + 2 + 1 = 6 cm’dir.

2 ) Bir üçgen geometrik şeklin bir kenarı 10 santimetre, bir kenarı 7 santimetre ve diğer kenarı ise 12 santimetredir. O zaman bu şeklin çevre uzunluğu nedir?

Cevap: Görmüş olduğumuz gibi üçgenin kenarları farklı uzunluklara sahiptir. Peki, bu üçgenin çevresini bulmak için ne yapacağız? Tabii ki üç kenarını de bir araya getirip toplayacağız.

10 + 7 + 12 = 29 cm’dir.

Toplamda üçgenin çevre uzunluğunun 29 santimetre olduğunu bulduk.

Evet, arkadaşlar matematik çevre ölçme konu anlatımının sonuna gelmiş olduk. Şimdiye kadar çözmüş olduğunuz problemler ve konu anlatımı üzerinden siz de farklı işlemler yapabilir ve bazı nesne ve şekillerin uzunluklarını ölçebilirsiniz. Bu konuda bol bol problem çözerek konuyu çok daha iyi şekilde anlayabilir ve idrak edebilirsiniz.