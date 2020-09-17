3. Sınıf Matematik Bölme İşlemi Problemleri konu anlatımı

Sayılar tam bölünebilir ya da tam bölünmeyebilir. Böyle durumlarda kalan olur. Şimdi yapacağımız işlemler neticesinde bunlara bakacağı ve sonuçlarız inceleyeceğiz. Bölme işlemi için formül kullanarak işlemleri yapmaya çalışacağız.

Bölme İşlemi Problemleri konu anlatımı

Bölme işlemi içerisinde birtakım terimler bulunur. Bu terimler bölme yaparken formül içerisinde yer alır.

- Bölünen

- Bölen

- Bölüm

- Kalan

Şimdi bunlar üzerinden problemler çözerek konuyu daha iyi anlamaya çalışalım.

Örnek: Elimizdeki 66 TL değerindeki parayı dört kardeşe paylaştıracağız. Her kardeşe kaç TL düşer?

Burada 66 TL’yi dörde böleceğiz ve her kardeşe ne kadar para düşüyor öğreneceğiz. Şimdi bölme işlemini uygulayalım.

66/4 = 16

Kalan = 2

Gördüğümüz gibi her kardeşe 16 TL düşüyor. Ama ayrıca bu paradan 2 TL artıyor. Yani 66 TL’yi böldüğümüz zaman 2 TL artmaktadır.

Örnek: Bir manav 55 tane karpuzu 5 tane kasaya dolduracaktır. Peki her kasaya kaç tane karpuz düşer? Ayrıca kaç tane karpuz dışarıda kalır?

Manavın 55 tane karpuzu olduğuna göre öncelikle 5’e böleceğiz. Böylece her kasaya ne kadar karpuz girecek anlayacağız.

55/5 = 10

Kalan = 5

İşlemi yaptığımız zaman her kadar düşen karpuz sayısının 10 olduğunu anlıyoruz. Ancak bir de 5 tane karpuz artıyor.

Örnek: Bir aile bir haftada 21 ekmek tüketiyor ise, bu aile bir günde kaç ekmek tüketir?

Bir haftada 7 gün bulunmaktadır. O zaman biz 21 ekmeği 7’ye bölersek toplamda bu ailenin bir günde kaç tane ekmek yediğini öğrenebiliriz.

21/7 = 3

Aile bir günde 3 tane ekmek tüketiyormuş. Burada gördüğümüz gibi hiç kalan olmadı. Çünkü bölünen sayısı bölen sayısına tam bölündü.

Bu şekilde siz de farklı örnekler bulabilir ve bölme işlemi yapabilirsiniz. Ancak bunu yaparken kalan kısmına çok dikkat etmeniz gerekmektedir. Bölme işlemini yaptıktan sonra kalan kısmını yazarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Şimdi bu konuda başka örnekler daha yapalım.

Örnek: Sınıfımızda 30 öğrenci bulunmaktadır. Ayrıca 10 tane de sıra bulunuyor. Peki her sıraya kaç tane öğrenci oturur?

Eğer sınıfımız içerisinde 30 öğrenci var ise o zaman bu sayıyı 10’a böleriz. Böylece her sıraya kaç öğrenci oturabilir kolay bir şekilde öğrenebiliriz.

30/10 = 3

Sınıfımızda gördüğümüz gibi her sıraya 3 öğrenci oturmaktadır.

Örnek: Elimizde 15 tane çilek var. Peki bu çilekler 3 tane çocuğa nasıl paylaştırılır?

Hemen yukarıda yaptığımız gibi işlemi yapalım ve sonucu bulalım.

15/3 = 5

Her bir çocuğa 5 tane çilek düşmektedir.

Örnek: 20 tane kalem 3 kardeşe paylaştırılıyor. Paylaşım yapıldıktan sonra geriye kalan kalemler ise büyük olan kardeşe veriliyor. Peki büyük olan kardeş kaç tane kalem sahibi'' olur?

Öncelikle 20 tane kalemi 3'e bölelim ve her kardeşe kaç tane kalem düştüğünü görelim.

20/3 = 6

Kalan = 2

6 + 2 = 8

Buradan gördüğünüz gibi her kardeşe 6 tane kalem düşmektedir. Ancak bize iki tane kalem artıyor. 2 tane kalemi de büyük kardeşe verdiğimiz zaman büyük kardeş 8 tane kalem sahibi olmaktadır. Bu sayede ortada hiç kalem kalmadı ve hepsi paylaştırıldı.

Bu şekilde siz de farklı örnekler yapabilir ve bunu ailenizle beraber gerçekleştirebilirsiniz.