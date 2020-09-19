3. Sınıf İngilizce 7. Ünite In My City - Şehrimde konu anlatımı
Yaşadığımız şehirde çok sayıda kurum yer almaktadır. Bu kurumların başında okul, hastane, alışveriş merkezi, otel, sağlık ocağı, kaymakamlık ve valilik binalar bulunuyor. Hava alanı, baraj, park ve meydanlar ise şehirdeki yapılara örnek gösterilebilir. 3. sınıflar için ''7. Ünite in My City'' konusunu örnek cümlelerle anlattık.
Şehirlerde birçok tarihi ve turistik yer de bulunmaktadır. İngilizcede bu yerlere ''Touristik Place'' ya da ''Historical Place'' denir. Müze, milli park, doğal göl, cami ve antik kentler, şehirlerde bulunan tarihi ve turistik yapılar arasında yer alıyor.
7. Ünite In My City - Şehrimde
1- Şehirlerdeki Kurumlar ve İngilizce Karşılıkları
Hastane - Hospital
Devlet Hastanesi - City Hospital
Özel Hastane - Private Hospital
Şehir Hastanesi - City Hospital
Sağlık Ocağı - Clinic ya da The Health Clinic
Okul - School
Belediye Binası - Town Hall ya da Town House
Üniversite - Univercity
Otel - Hotel ya da Inn
Pansiyon - Lodgings
Gökdelen - Tower Block ya da Skyscraper
Kütüphane - Library
Hayvanat Bahçesi- Zoo
Örnek Cümleler:
1- I have an appointment at the hospital at 2 o'clock tomorrow.
Yarın, saat 2'de, hastanede randevum var.
2- This zoo are closed on sunday. / Bu hayvanat bahçesi pazar günleri kapalı.
3- . The skyscraper in the square is 50 floors. / Meydandaki gökdelen 50 katlı.
4- To book a room, you must call the hotel in advance.
Oda tutmak için önceden oteli aramalısın.
5- There are thousands of books in the city library.
Şehir kütüphanesinde binlerce kitap var.
2- ''In'' ve ''At'' Takısının Kullanımı:
Bir yerde bulunduğumuzu anlatmak için ''in'' ve ''at'' takısını kullanırız. ''in' takısı şehir ve ülke isimlerinin önüne getirilir,
Örnek Cümleler:
1- My older sister has been living in London for five years.
Ablam, beş yıldır İstanbul'da yaşıyor.
2- Topkapı Palace and Dolmabahçe Sarayı ara located in istanbul.
Topkapı Sarayı ve Dolmabahçe Sarayı İstanbul'da yer alır.
Diğer tüm kurum ve yapılarda ise ''at'' takısı kullanılmalıdır.
Örnek Cümleler:
1- I will be at school until 5 o'clock today. / Bugün saat 5'e kadar okulda olacağım.
2- .I'm waiting for you at the bank. / Seni bankada bekliyorum.
3- Shall we study at the library tomorrow? Yarın kütüphanede ders çalışalım mı?
Not: Eğer belli bir yerden ya da kurumdan bahsediliyorsa o yerin önüne ''the'' getirilmelidir.
Örnekler:
The Hospital
The Bank
The Zoo
3- Şehirlerdeki Turistik Yerler ve İngilizce Karşılıkları:
Müze - Museum
Antik Kent - Ancient City
Milli Park - National Park
Cami - Mosque
Anıt - Monument
Kale - Castle
Şehir Meydanı - Town Square
Türbe - Tapınak / Tomb - Shrine
Örnek Cümleler:
1- The museum in the city opened in 2010.
Şehirdeki müze, 2010 yılında açıldı.
2- Mosque is visited by millions of tourists every year.
Cami, her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret ediliyor.
4- Şehir İle İlgili Diğer Kelimeler ve İngilizce Karşılıkları
Şehir Merkezi - Town Center
Hava Alanı - Airport
Çarşı - Bazaar
Alışveriş Merkezi - Shopping Center ya da Shopping Mall
Başkent - Metropolis ya da Capital
Trafik Lambaları - Traffick Lambs
Ana Cadde - Main Street
Sokak - Street
Mahalle - Neighborhood
Şehir Otobüsü - City Bus
Lokanta - Restaurant
Mağaza - Shop
Şehirlerarası Yolculuk - Intercity Travel
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