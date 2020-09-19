Ara
EKSTRA
MENÜ
Geri3. SINIF 3. Sınıf İngilizce 7. Ünite In My City - Şehrimde konu anlatımı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
3. SINIF
Haber Giriş: 19.09.2020 - 02:23 | Son Güncelleme:

3. Sınıf İngilizce 7. Ünite In My City - Şehrimde konu anlatımı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
3. Sınıf İngilizce 7. Ünite In My City - Şehrimde konu anlatımı
Abone Olgoogle-news

Yaşadığımız şehirde çok sayıda kurum yer almaktadır. Bu kurumların başında okul, hastane, alışveriş merkezi, otel, sağlık ocağı, kaymakamlık ve valilik binalar bulunuyor. Hava alanı, baraj, park ve meydanlar ise şehirdeki yapılara örnek gösterilebilir. 3. sınıflar için ''7. Ünite in My City'' konusunu örnek cümlelerle anlattık.

Şehirlerde birçok tarihi ve turistik yer de bulunmaktadır. İngilizcede bu yerlere ''Touristik Place'' ya da ''Historical Place'' denir. Müze, milli park, doğal göl, cami ve antik kentler, şehirlerde bulunan tarihi ve turistik yapılar arasında yer alıyor.

7. Ünite In My City - Şehrimde

 1- Şehirlerdeki Kurumlar ve İngilizce Karşılıkları

 Hastane - Hospital

 Devlet Hastanesi - City Hospital

 Özel Hastane - Private Hospital

 Şehir Hastanesi - City Hospital

 Sağlık Ocağı - Clinic ya da The Health Clinic

 Okul - School

 Belediye Binası - Town Hall ya da Town House

 Üniversite - Univercity

 Otel - Hotel ya da Inn

 Pansiyon - Lodgings

 Gökdelen - Tower Block ya da Skyscraper

 Kütüphane - Library

 Hayvanat Bahçesi- Zoo

 Örnek Cümleler:

 1- I have an appointment at the hospital at 2 o'clock tomorrow.

 Yarın, saat 2'de, hastanede randevum var.

 2- This zoo are closed on sunday. / Bu hayvanat bahçesi pazar günleri kapalı.

 3- . The skyscraper in the square is 50 floors. / Meydandaki gökdelen 50 katlı.

 4- To book a room, you must call the hotel in advance.

 Oda tutmak için önceden oteli aramalısın.

 5- There are thousands of books in the city library.

 Şehir kütüphanesinde binlerce kitap var.

 2- ''In'' ve ''At'' Takısının Kullanımı:

 Bir yerde bulunduğumuzu anlatmak için ''in'' ve ''at'' takısını kullanırız. ''in' takısı şehir ve ülke isimlerinin önüne getirilir,

 Örnek Cümleler:

 1- My older sister has been living in London for five years.

 Ablam, beş yıldır İstanbul'da yaşıyor.

 2- Topkapı Palace and Dolmabahçe Sarayı ara located in istanbul.

 Topkapı Sarayı ve Dolmabahçe Sarayı İstanbul'da yer alır.

 Diğer tüm kurum ve yapılarda ise ''at'' takısı kullanılmalıdır.

 Örnek Cümleler:

 1- I will be at school until 5 o'clock today. / Bugün saat 5'e kadar okulda olacağım.

 2- .I'm waiting for you at the bank. / Seni bankada bekliyorum.

 3- Shall we study at the library tomorrow? Yarın kütüphanede ders çalışalım mı?

 Not: Eğer belli bir yerden ya da kurumdan bahsediliyorsa o yerin önüne ''the'' getirilmelidir.

 Örnekler:

 The Hospital

 The Bank

 The Zoo

 3- Şehirlerdeki Turistik Yerler ve İngilizce Karşılıkları:

 Müze - Museum

 Antik Kent - Ancient City

 Milli Park - National Park

 Cami - Mosque

 Anıt - Monument

 Kale - Castle

 Şehir Meydanı - Town Square

 Türbe - Tapınak / Tomb - Shrine

 Örnek Cümleler:

 1- The museum in the city opened in 2010.

 Şehirdeki müze, 2010 yılında açıldı.

 2- Mosque is visited by millions of tourists every year.

 Cami, her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret ediliyor.

 4- Şehir İle İlgili Diğer Kelimeler ve İngilizce Karşılıkları

 Şehir Merkezi - Town Center

 Hava Alanı - Airport

 Çarşı - Bazaar

 Alışveriş Merkezi - Shopping Center ya da Shopping Mall

 Başkent - Metropolis ya da Capital

 Trafik Lambaları - Traffick Lambs

 Ana Cadde - Main Street

 Sokak - Street

 Mahalle - Neighborhood

 Şehir Otobüsü - City Bus

 Lokanta - Restaurant

 Mağaza - Shop

 Şehirlerarası Yolculuk - Intercity Travel

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle