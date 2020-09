3. Sınıf İngilizce 6. Ünite My House - Evim konu anlatımı

''Home'' ve ''House'' kelimeleri ''Ev'' anlamına gelir. Apartment ve Department kelimeleri ise apartman, daire ve oda manasında kullanılır. Oda kelimesinin İngilizce karşılıklarından biri de Room'dur.

6.Ünite -My House - Evim

1- Mutfak - Kietchen

2- Mutfak Aletleri - Cooking Utensils

Fırın - Furnace / Oven

Buzdolabı - Refrigerator

Derin Dondurucu - No Frost ya da Deep Frezz

Su Isıtıcısı / Cattle

Ekmek Kızartma Makinesi - Toaster

Yemek Masası - Dinner Table

Karıştırıcı - Blender / Mixer

Türk Kahvesi Makinesi - Turkish Coffee Maker

Aspiratör - Padlle Box ya da Cooker Hood

Tabak - Plate

Çatal - Fork

Kaşık - Groin

Bulaşık Makinesi - Dishwaser

Fruit Juicer - Meyve Sıkacağı

Örnek cümleler:

1- There is food in the freezer - Derin dondurucuda yemek var.

2- Tomorrow we will take the oven for repair - Yarın fırını tamir etmeye götürüyoruz.

3- I ate tomato, cheese and egg for breakfast - Kahvaltıda peynir, domates ve yumurta yedim.

4- Guests will come to dinner - Akşam yemeğine misafirler gelecek.

5- The refrigerator has not been working for two days. - Buzdolabı 2 gündür çalışmıyor.

3- Salon - Living Room

Living Room, aynı zamanda oturma odası anlamına gelir.

Mobilya - Ev Eşyası / Furniture

Sandalye - Chair

Koltuk - Armchair

Vitrin - Showcase

Pencere - Window

Door - Kapı

Televizyon - Television

Halı - Carpet

Tablo - Chart

Sehpa - Coffee Table

Televizyon Ünitesi - TV. Unit

Örnek Cümleler:

1- Our new home's living room is wider- Yeni evimizin salonu daha geniş.

2- The trinkets in the showcase are very beautiful - Vitrindeki biblolar çok güzel.

3- The red seats look great in the living room. / Kırmızı koltuklar oturma odasına çok yakıştı.

4- Banyo - Bahtroom

Küvet - Tub ya da Bathttub

Lavabo - Washbasin - Washstand

Duşakabin - Shower

Duş Perdesi - Shower Curtain

Çamaşır Makinesi - Washing Machine

Musluk - Paucet

Saç Kurutma Makinesi - Hair Drier

Çöp Kovası - Wastebin

Ayna - Mirror

Örnek Cümleler:

I put the clean towels in the closet in the bathroom.

Temiz havluları banyo dolabına koydum.

We cleaned the bathroom with my mother

Annemle birlikte banyoyu temizledik.

5- Yatak Odası - Bedroom

Yatak - Bed

Komodin - Commode

Gardırop - Wardrobe

Makyaj Masası - Make Up Desk

Yastık - Pollow

Duvar Saati - Clock

Konsol - Chest Of Drawers

Örnek Cümleler:

- We redecorated the bedroom. - Yatak odasını yeniden dekore ettik.

- I have too many dresses in my wardrobe - Gardırobum çok sayıda elbise var.

Evlerimizde yer alan diğer odalar ve bölümler ise şu şekildedir:

Hobyy Room - Hobi Odası

Child Room - Çocuk Odası

Young Room - Genç Odası

Balcony - Balkon

Entree - Antre

Killer - Cellar ya da Pantry

Terrace - Teras

Garage - Garaj

Game Room / Oyun Odası

Dinning Room - Yemek Odası

Attic - Tavan Arası

Garden - Bahçe

Study Room - Çalışma Odası