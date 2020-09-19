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Geri3. SINIF 3. Sınıf İngilizce 4. Ünite Feelings - Duygular konu anlatımı
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3. SINIF
Haber Giriş: 19.09.2020 - 02:17 | Son Güncelleme:

3. Sınıf İngilizce 4. Ünite Feelings - Duygular konu anlatımı

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3. Sınıf İngilizce 4. Ünite Feelings - Duygular konu anlatımı
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İngilizcede ''sense'' ve ''feeling'', duygu demektir. Duygusal kişileri tanımlamak içinse ''sentimental'' ya da ''emonational'' kelimelerinden biri kullanılır. 3. sınıflar için ''4.Ünite Feelings- Duygular'' konusunu örnek cümlelerle anlattık.

Hissettiklerimiz Olumlu Duygular (Positive Emotions) ve (Negative Emotions) olmak üzere ikiye ayrılır. Duygu bildiren kelimeler, cümle içerisinde sıfat olarak kullanılır.

4. Ünite Feelings - Duygular

 1- Olumlu Duygular:

 Mutlu - Happy ya da Delighted

 Mutluluk - Happiness

 Enerjik - Energetic ya da Vigorous

 Neşeli - Cheerful

 Keyifli - Pleasant

 Coşkulu - Enthusiastic

 Huzurlu- Peaceful ya da Restful

 Huzur - Serenity

 Sakin - Tranquil

 İyi - Good - Fine

 Hassas - Sensitive ya da Delicate

 Umutlu - Hopeful

 İstekli - Eager

 Heyecanlı - Excited

 Örnek Cümleler:

 1- I love energetic peoples. / Enerjik insanları severim.

 2- The surprise my mom made made me happy.

 Annemin yaptığı sürpriz beni mutlu etti.

 3- This is a very peaceful place.

 Burası çok huzurlu bir yer.

 4- I feel very cheerful today.

 Bugün çok keyifli hissediyorum.

 5- How are you today? Bugün nasıl hissediyorum.

 I feel good, thank you. / İyi hissediyorum, teşekkür ederim.

 2- Olumsuz Duygular:

 Üzgün - Sad ya da Upset

 Utangaç / Çekingen - Shy

 Sıkılgan - Bashful

 Öfkeli / Kızgın - Angry ya da Furious

 Yorgun - Tired

 Endişeli - Worried

 Kaygılı - Concerned ya da disconcerting

 Şaşkın - Confused ya da Puzzled

 Sabırsız - İmpatient

 Canı Sıkkın - Bored

 Aceleci - Hasty ya da Rash

 Not: Üzgün ya da moralinin bozuk olduğunu belirtmek isteyenler ''downhearted'' kelimesini de kullanabilir.

 I'm downhearted since last night.

 Dün geceden beri moralim bozuk.

 Örnek Cümleler:

 1- I feel sad in the winter season.

 Kış mevsiminde üzgün hissediyorum.

 2- My brother is very bashful person.

 Ağabeyim çok sıkılgan bir insandır.

 3- I used to be a very shy kid.

 Ben eskiden çok utangaç bir çocuktum.

 Not: İngilizcede bazı kelimelerin önüne ''un'' eki getirilir. Bu ek olumsuz bildirir.

 Happy - Mutlu / Un - happy - Mutsuz

 Comfortable - Rahat / Un - comfortable - Rahatsız

 Stable - Kararlı / Unstable - Kararsız

 Not: ''Feel'' kelimesi Hissetmek demektir. Duygu bildiren cümleler kurarken bu genellikle bu cümle kullanılır.

 Örnek Cümleler:

 I feel tired. - Yorgun hissediyorum.

 I feel pleasant - Huzurlu hissediyorum.

 I feel hopeful - Umutlu hissediyorum.

 She feel said. - O üzgün hissediyor.

 Are you feel happy? Mutlu hissediyor musun?

 Not: ''Feel'' sözcüğü geçmiş zaman cümlelerinde ''Felt'' olur. ''Felt'' -hissettim, hissediyordum- anlamına gelir.

 Örnek Cümleler:

 I felt unhappy last night. - Dün akşam mutsuz hissediyordum.

 My older sister very tired yesterday. - Ablam dün gece çok yorgundu.

 Not: Nasıl hissettiğimizi belirtmek için duygu bildiren sıfatların önüne ''be'' getirebiliriz.

 Be happy - Mutlu Olmak

 Be tired - Yorgun Olmak

 Be worried - Endişeli Olmak

 Not: ''Be'' fiili aynı zamanda emir cümlelerinde kullanılır.

 Be hopeful. / Umutlu ol!

 Be good / İyi ol.

 Be cool / Rahat ol.

 Be happy / Mutlu ol.

 Not: ''Be'' kelimesi geçmiş zaman cümlelerinde ''was'' olur.

 She was unhappy yesterday. / O, dün çok mutsuzdu.

 I was bad last night. / Dün gece kötüydüm.

 My sister ws bored. / Ablamın canı sıkkındı.

 Not: Bir cümlede birden fazla duygu bildiren cümle kullanılabilir.

 I am both happy and excited. / Hem mutlu hem de heyecanlıyım.

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