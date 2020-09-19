3. Sınıf İngilizce 4. Ünite Feelings - Duygular konu anlatımı
İngilizcede ''sense'' ve ''feeling'', duygu demektir. Duygusal kişileri tanımlamak içinse ''sentimental'' ya da ''emonational'' kelimelerinden biri kullanılır. 3. sınıflar için ''4.Ünite Feelings- Duygular'' konusunu örnek cümlelerle anlattık.
Hissettiklerimiz Olumlu Duygular (Positive Emotions) ve (Negative Emotions) olmak üzere ikiye ayrılır. Duygu bildiren kelimeler, cümle içerisinde sıfat olarak kullanılır.
4. Ünite Feelings - Duygular
1- Olumlu Duygular:
Mutlu - Happy ya da Delighted
Mutluluk - Happiness
Enerjik - Energetic ya da Vigorous
Neşeli - Cheerful
Keyifli - Pleasant
Coşkulu - Enthusiastic
Huzurlu- Peaceful ya da Restful
Huzur - Serenity
Sakin - Tranquil
İyi - Good - Fine
Hassas - Sensitive ya da Delicate
Umutlu - Hopeful
İstekli - Eager
Heyecanlı - Excited
Örnek Cümleler:
1- I love energetic peoples. / Enerjik insanları severim.
2- The surprise my mom made made me happy.
Annemin yaptığı sürpriz beni mutlu etti.
3- This is a very peaceful place.
Burası çok huzurlu bir yer.
4- I feel very cheerful today.
Bugün çok keyifli hissediyorum.
5- How are you today? Bugün nasıl hissediyorum.
I feel good, thank you. / İyi hissediyorum, teşekkür ederim.
2- Olumsuz Duygular:
Üzgün - Sad ya da Upset
Utangaç / Çekingen - Shy
Sıkılgan - Bashful
Öfkeli / Kızgın - Angry ya da Furious
Yorgun - Tired
Endişeli - Worried
Kaygılı - Concerned ya da disconcerting
Şaşkın - Confused ya da Puzzled
Sabırsız - İmpatient
Canı Sıkkın - Bored
Aceleci - Hasty ya da Rash
Not: Üzgün ya da moralinin bozuk olduğunu belirtmek isteyenler ''downhearted'' kelimesini de kullanabilir.
I'm downhearted since last night.
Dün geceden beri moralim bozuk.
Örnek Cümleler:
1- I feel sad in the winter season.
Kış mevsiminde üzgün hissediyorum.
2- My brother is very bashful person.
Ağabeyim çok sıkılgan bir insandır.
3- I used to be a very shy kid.
Ben eskiden çok utangaç bir çocuktum.
Not: İngilizcede bazı kelimelerin önüne ''un'' eki getirilir. Bu ek olumsuz bildirir.
Happy - Mutlu / Un - happy - Mutsuz
Comfortable - Rahat / Un - comfortable - Rahatsız
Stable - Kararlı / Unstable - Kararsız
Not: ''Feel'' kelimesi Hissetmek demektir. Duygu bildiren cümleler kurarken bu genellikle bu cümle kullanılır.
Örnek Cümleler:
I feel tired. - Yorgun hissediyorum.
I feel pleasant - Huzurlu hissediyorum.
I feel hopeful - Umutlu hissediyorum.
She feel said. - O üzgün hissediyor.
Are you feel happy? Mutlu hissediyor musun?
Not: ''Feel'' sözcüğü geçmiş zaman cümlelerinde ''Felt'' olur. ''Felt'' -hissettim, hissediyordum- anlamına gelir.
Örnek Cümleler:
I felt unhappy last night. - Dün akşam mutsuz hissediyordum.
My older sister very tired yesterday. - Ablam dün gece çok yorgundu.
Not: Nasıl hissettiğimizi belirtmek için duygu bildiren sıfatların önüne ''be'' getirebiliriz.
Be happy - Mutlu Olmak
Be tired - Yorgun Olmak
Be worried - Endişeli Olmak
Not: ''Be'' fiili aynı zamanda emir cümlelerinde kullanılır.
Be hopeful. / Umutlu ol!
Be good / İyi ol.
Be cool / Rahat ol.
Be happy / Mutlu ol.
Not: ''Be'' kelimesi geçmiş zaman cümlelerinde ''was'' olur.
She was unhappy yesterday. / O, dün çok mutsuzdu.
I was bad last night. / Dün gece kötüydüm.
My sister ws bored. / Ablamın canı sıkkındı.
Not: Bir cümlede birden fazla duygu bildiren cümle kullanılabilir.
I am both happy and excited. / Hem mutlu hem de heyecanlıyım.
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