3. Sınıf İngilizce 3. Ünite People I Love - Sevdiğim İnsanlar konu anlatımı

Akrabalarımız arasında amca, teyze, dayı, hala, büyük anne ve büyük babamız olur. Türkçeden farklı olarak İngilizcede yeğen-kuzen ve amca-dayı için aynı kelimeler kullanılır.

People I Love - Sevdiğim İnsanlar

1- Ailem - My Family

Parents ve Family, 'Aile'' anlamına gelir.

1.A. Anne

İngilizcede anne anlamına gelen kelimeler şunlardır:

Mother, Mom, Mum, Mummy, Mater, Mam

Anne kelimesinin geçtiği tamlamalar:

Anne Sütü - Breast Milk

Anne Sevgisi - Mother Love

Anneler Günü - Mothers Day

Anne - Mother kelimesinin cümle içerisinde kullanımı.

-Tomorrow I will visit mom and dad. / Yarın annem ile babamı ziyaret edeceğim.

-My mother prepared breakfast for me / Annem bana kahvaltı hazırladı.

-My mom is name Hülya. / Annemin adı Hülya'dır.

1.B. Baba

Father ve Daddy İngilizcede baba anlamına gelir. Nadir de olsa Pater kelimesi've 'Pa'' kısaltması da kullanılır.

Baba kelimesinin geçtiği tamlamalar ve söz öbekleri:

Baba Mesleği - Father's Job

Babalar Günü - Father's Day

Baba - Father kelimesinin cümle içerisinde kullanımı:

- My father took me to the match - Babam beni maça götürdü.

- Ali's father profession is an electrial engineer - Ali'nin babası elektrik mühendisi.

- Happy Father's Day - Babalar Gününüz kutlu olsun.

1.C. Kardeş

Abla - Older Sister - Elder Sister

Kız kardeş - Sister

Ağabey - Brother - Elder Brother

Erkek Kardeş - Little Brother

Cümle içerisinde kullanımı:

-My sister surprised me - Ablam bana sürpriz yaptı.

-We are going to play basketball with my brother. - Abimle birlikte basketbol oynamaya gidiyoruz.

-Today is older sister's birthday - Bugün ablamın doğum günü.

2- Akrabalar / Kinsfolk

1.A. Amca / Dayı - Uncle / Paternal Uncle

Cümle içerisinde kullanımı:

- My uncle fixes the furniture in the house - Evdeki eşyaları amcam tamir eder.

- This summer we will go to Izmir with my uncle - Bu yaz amcam ile birlikte İzmir'e gideceğiz.

2.B. Teyze - Hala - Aunt - Maternal Aunt

Cümle içerisinde kullanımı:

- My aunt will have surgery tomorrow - Teyzem yarın ameliyat olacak.

- My aunt prepared lunch for us - Halam bize öğle yemeği hazırladı.

2.C. Büyük Anne - Büyük Baba -Grand Mother / Grand Father

Cümle İçerisinde kullanımı:

We will go to my grandmother on summer vacation - Bu yaz büyük annemin yanına gideceğiz.

My grandfather is my pocket money - Büyük babam bana harçlık verdi.

3- Arkadaşlar - Friends

School Friend - Okul Arkadaşı

Queue Mate - Sıra Arkadaşı

Pen Pal / Pen Friend - Mektup Arkadaşı

Blood Brother - Swore Brother - Kan Kardeşi

Neighborrhood Friend - Mahalle Arkadaşı

Cümle içerisinde kullanımı:

- We will go to the movies with my friends this weekend

- Bu hafta sonu arkadaşlarımla birlikte sinemaya gideceğiz.

- I studied yesterday with my school friends

- Dün arkadaşlarımla birlikte ders çalıştık.

Diğer kelimeler ve İngilizce karşılıkları.

- My Girl Friend - Kız Arkadaş

-My Boy Friend - Erkek Arkadaş

- Husband - Erkek Eş

- Wife - Kadın Eş