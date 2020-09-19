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Geri3. SINIF 3. Sınıf İngilizce 3. Ünite People I Love - Sevdiğim İnsanlar konu anlatımı
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3. SINIF
Haber Giriş: 19.09.2020 - 01:49 | Son Güncelleme:

3. Sınıf İngilizce 3. Ünite People I Love - Sevdiğim İnsanlar konu anlatımı

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3. Sınıf İngilizce 3. Ünite People I Love - Sevdiğim İnsanlar konu anlatımı
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Sevdiğimiz insanların başında aile fertleri gelir. Anne, baba, kardeş, abla ve ağabeyden oluşan aile sözcüğünün İngilizce karşılığı Family'dir. Akraba, arkadaş ve komşularımız da sevdiğimiz ve sık sık görüştüğümüz insanlar arasında yer alır. 3. Sınıflar için ''3. Unite People I Love - Sevdiğim İnsanlar'' konusunu örnek cümlelerle anlattık.

Akrabalarımız arasında amca, teyze, dayı, hala, büyük anne ve büyük babamız olur. Türkçeden farklı olarak İngilizcede yeğen-kuzen ve amca-dayı için aynı kelimeler kullanılır.

 People I Love - Sevdiğim İnsanlar

 1- Ailem - My Family

 Parents ve Family, 'Aile'' anlamına gelir.

 1.A. Anne

 İngilizcede anne anlamına gelen kelimeler şunlardır:

 Mother, Mom, Mum, Mummy, Mater, Mam

 Anne kelimesinin geçtiği tamlamalar:

 Anne Sütü - Breast Milk

 Anne Sevgisi - Mother Love

 Anneler Günü - Mothers Day

 Anne - Mother kelimesinin cümle içerisinde kullanımı.

 -Tomorrow I will visit mom and dad. / Yarın annem ile babamı ziyaret edeceğim.

 -My mother prepared breakfast for me / Annem bana kahvaltı hazırladı.

 -My mom is name Hülya. / Annemin adı Hülya'dır.

 1.B. Baba

 Father ve Daddy İngilizcede baba anlamına gelir. Nadir de olsa Pater kelimesi've 'Pa'' kısaltması da kullanılır.

 Baba kelimesinin geçtiği tamlamalar ve söz öbekleri:

 Baba Mesleği - Father's Job

 Babalar Günü - Father's Day

 Baba - Father kelimesinin cümle içerisinde kullanımı:

 - My father took me to the match - Babam beni maça götürdü.

 - Ali's father profession is an electrial engineer - Ali'nin babası elektrik mühendisi.

 - Happy Father's Day - Babalar Gününüz kutlu olsun.

 1.C. Kardeş

 Abla - Older Sister - Elder Sister

 Kız kardeş - Sister

 Ağabey - Brother - Elder Brother

 Erkek Kardeş - Little Brother

 Cümle içerisinde kullanımı:

 -My sister surprised me - Ablam bana sürpriz yaptı.

 -We are going to play basketball with my brother. - Abimle birlikte basketbol oynamaya gidiyoruz.

 -Today is older sister's birthday - Bugün ablamın doğum günü.

 2- Akrabalar / Kinsfolk

 1.A. Amca / Dayı - Uncle / Paternal Uncle

 Cümle içerisinde kullanımı:

 - My uncle fixes the furniture in the house - Evdeki eşyaları amcam tamir eder.

 - This summer we will go to Izmir with my uncle - Bu yaz amcam ile birlikte İzmir'e gideceğiz.

 2.B. Teyze - Hala - Aunt - Maternal Aunt

 Cümle içerisinde kullanımı:

 - My aunt will have surgery tomorrow - Teyzem yarın ameliyat olacak.

 - My aunt prepared lunch for us - Halam bize öğle yemeği hazırladı.

 2.C. Büyük Anne - Büyük Baba -Grand Mother / Grand Father

 Cümle İçerisinde kullanımı:

 We will go to my grandmother on summer vacation - Bu yaz büyük annemin yanına gideceğiz.

 My grandfather is my pocket money - Büyük babam bana harçlık verdi.

 3- Arkadaşlar - Friends

 School Friend - Okul Arkadaşı

 Queue Mate - Sıra Arkadaşı

 Pen Pal / Pen Friend - Mektup Arkadaşı

 Blood Brother - Swore Brother - Kan Kardeşi

 Neighborrhood Friend - Mahalle Arkadaşı

 Cümle içerisinde kullanımı:

 - We will go to the movies with my friends this weekend

 - Bu hafta sonu arkadaşlarımla birlikte sinemaya gideceğiz.

 - I studied yesterday with my school friends

 - Dün arkadaşlarımla birlikte ders çalıştık.

 Diğer kelimeler ve İngilizce karşılıkları.

 - My Girl Friend - Kız Arkadaş

 -My Boy Friend - Erkek Arkadaş

 - Husband - Erkek Eş

 - Wife - Kadın Eş

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