3. Sınıf İngilizce 3. Ünite People I Love - Sevdiğim İnsanlar konu anlatımı
Sevdiğimiz insanların başında aile fertleri gelir. Anne, baba, kardeş, abla ve ağabeyden oluşan aile sözcüğünün İngilizce karşılığı Family'dir. Akraba, arkadaş ve komşularımız da sevdiğimiz ve sık sık görüştüğümüz insanlar arasında yer alır. 3. Sınıflar için ''3. Unite People I Love - Sevdiğim İnsanlar'' konusunu örnek cümlelerle anlattık.
Akrabalarımız arasında amca, teyze, dayı, hala, büyük anne ve büyük babamız olur. Türkçeden farklı olarak İngilizcede yeğen-kuzen ve amca-dayı için aynı kelimeler kullanılır.
People I Love - Sevdiğim İnsanlar
1- Ailem - My Family
Parents ve Family, 'Aile'' anlamına gelir.
1.A. Anne
İngilizcede anne anlamına gelen kelimeler şunlardır:
Mother, Mom, Mum, Mummy, Mater, Mam
Anne kelimesinin geçtiği tamlamalar:
Anne Sütü - Breast Milk
Anne Sevgisi - Mother Love
Anneler Günü - Mothers Day
Anne - Mother kelimesinin cümle içerisinde kullanımı.
-Tomorrow I will visit mom and dad. / Yarın annem ile babamı ziyaret edeceğim.
-My mother prepared breakfast for me / Annem bana kahvaltı hazırladı.
-My mom is name Hülya. / Annemin adı Hülya'dır.
1.B. Baba
Father ve Daddy İngilizcede baba anlamına gelir. Nadir de olsa Pater kelimesi've 'Pa'' kısaltması da kullanılır.
Baba kelimesinin geçtiği tamlamalar ve söz öbekleri:
Baba Mesleği - Father's Job
Babalar Günü - Father's Day
Baba - Father kelimesinin cümle içerisinde kullanımı:
- My father took me to the match - Babam beni maça götürdü.
- Ali's father profession is an electrial engineer - Ali'nin babası elektrik mühendisi.
- Happy Father's Day - Babalar Gününüz kutlu olsun.
1.C. Kardeş
Abla - Older Sister - Elder Sister
Kız kardeş - Sister
Ağabey - Brother - Elder Brother
Erkek Kardeş - Little Brother
Cümle içerisinde kullanımı:
-My sister surprised me - Ablam bana sürpriz yaptı.
-We are going to play basketball with my brother. - Abimle birlikte basketbol oynamaya gidiyoruz.
-Today is older sister's birthday - Bugün ablamın doğum günü.
2- Akrabalar / Kinsfolk
1.A. Amca / Dayı - Uncle / Paternal Uncle
Cümle içerisinde kullanımı:
- My uncle fixes the furniture in the house - Evdeki eşyaları amcam tamir eder.
- This summer we will go to Izmir with my uncle - Bu yaz amcam ile birlikte İzmir'e gideceğiz.
2.B. Teyze - Hala - Aunt - Maternal Aunt
Cümle içerisinde kullanımı:
- My aunt will have surgery tomorrow - Teyzem yarın ameliyat olacak.
- My aunt prepared lunch for us - Halam bize öğle yemeği hazırladı.
2.C. Büyük Anne - Büyük Baba -Grand Mother / Grand Father
Cümle İçerisinde kullanımı:
We will go to my grandmother on summer vacation - Bu yaz büyük annemin yanına gideceğiz.
My grandfather is my pocket money - Büyük babam bana harçlık verdi.
3- Arkadaşlar - Friends
School Friend - Okul Arkadaşı
Queue Mate - Sıra Arkadaşı
Pen Pal / Pen Friend - Mektup Arkadaşı
Blood Brother - Swore Brother - Kan Kardeşi
Neighborrhood Friend - Mahalle Arkadaşı
Cümle içerisinde kullanımı:
- We will go to the movies with my friends this weekend
- Bu hafta sonu arkadaşlarımla birlikte sinemaya gideceğiz.
- I studied yesterday with my school friends
- Dün arkadaşlarımla birlikte ders çalıştık.
Diğer kelimeler ve İngilizce karşılıkları.
- My Girl Friend - Kız Arkadaş
-My Boy Friend - Erkek Arkadaş
- Husband - Erkek Eş
- Wife - Kadın Eş
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