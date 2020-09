3. Sınıf İngilizce 2. Ünite My Family - Ailem konu anlatımı

3. sınıf konularında çocuklara belirli kelime kalıpları öğretilir. Bu kalıplar ile günlük konuşma dilinde pratiklik elde edilme amaçlanır. Basit günlük konuşmalarda karşılaşılabilecek konulardan biri de ailem olmaktadır. Bu konu hakkında belirli soru kalıpları ve cevap verme şekilleri bulunur.

2. Ünite My Family- Ailem

Ünite konu çalışması öncesinde ünitede kullanılabilecek kelimelerin çalışılması ve ezberlenmesi önemlidir. Ünite kelimeleri:

* mother: anne, * father: baba, brother: erkek kardeş, sister: kız kardeş

* grandmother: büyükanne, grandfather: büyükbaba, uncle: amca- dayı, aunt: hala-teyze

* cousin: kuzen

Aile tanıtımlarında belirli kalıplar kullanılabilir. Kullanım alanına göre en uygun kalıp tercih edilebilir. Bu kalıpları tek tek inceleyelim:

* This is Kalıbı: Bu kalıp genel kullanımlar içindir. Bay ve bayan ayırmadan aynı kalıpta kullanılabilir.

Örnek: This is my father- Bu, benim babam- This is my mother- Bu, benim annem-

This is my uncle- Bu, benim amcam- This is my aunt- Bu, benim halam-

* He/ She is Kalıbı: Bu kalıbı kullanırken tanıtılacak aile üyesinin bay ya da bayan olmasına göre he/ she kullanımı değişir.

Örnek: He is my brother- O, benim erkek kardeşim- She is my sister- O, benim kız kardeşim-

* Who is this/ She/He? Soru Kalıbı: Bu soru kalıbı ile aile üyesinin kim olduğu sorulabilir. This kullanılırken “o kim?” şeklinde tercüme edilir. He/ She kullanılırken “O kim?” şeklinde anlamlandırılır. Cevaplarda soruda kullanılan soru kalıbına göre olacaktır.

Örnek: Who is this? – Bu kim?- This is my mother- Bu benim annem-

Who is he?- O kim?- He is my father- O benim babam-

Who is she?- O kim?- She is my sister- O benim kız kardeşim-

* Is this your? Kalıbı: Bu kalıp ile karşınızdaki kişinin akrabanız olup olmadığı sorulur. Soru kalınında olumlu yanıt Yes ile olumsuz yanıt No ile başlar.

Örnek: Is this your father?- Bu senin baban mı?- Yes, This is my father- Evet, Bu benim babam-

Is this your grandfather?- Bu senin büyükbaban mı?- No, This is my grandfather.- Hayır, Bu benim büyükbabam değil.-

* How Old is Kalıbı: Bu kalıp ile aile üyelerinin yaşı sorulabilir.

Örnek: How old is your father? – Baban kaç yaşında?- He is fifty years old.-

* He/ She is Kalıbı: Bu kalıbı kullanarak aile üyelerinin meslekleri belirtilebilir.

Örnek: My father is teacher.- Babam öğretmendir.

He is a teacher. – O öğretmendir.

* He/ She can Kalıbı: Bu kalıbı kullanarak aile üyelerinin yaptığı eylem hakkında bilgi verilebilir.

Örnek: My mother is a artist- Benim annem ressamdır- She can paint.- O resim çizebilir.-

Bunların dışında like kalıbı ile sevilen varlıklar love kalıbını kullanarak ta çok daha fazla sevilen varlık ya da nesneler anlatılabilir. Sahip olunan bir varlığı tanıtmak için have/ has got kalıpları kullanılır.

Örnek: My grandmother likes flowers- Büyük annem çiçekleri sever.-

My grandfather loves horses. – Büyük babam atları çok sever.

My sister has got three doll- Kız kardeşimin üç oyuncak bebeği var.

She has got three brothers- Onun üç erkek kardeşi var.