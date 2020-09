3. Sınıf İngilizce 1. Ünite Greeting - Selamlama konu anlatımı

İngilizcede karşılıklı olarak selamlaşmak için belli başlı bazı kelimeleri öğrenmemiz gerekiyor. Bunları öğrendikten sonra sabah ya da öğlen ve akşamları nasıl selamlaşacağımızı ve neler söyleyebileceğimiz anlayabiliriz. Şimdi bu konuda gerekli kelimeleri öğrenelim ve cümle kuralım.

Ünite Greeting - Selamlama

Genel olarak kullanacağımız İngilizcede belli başlı bazı kalıp kelimeler bulunmaktadır. Aynı zamanda bu kelimeler üzerinde cümle kurabilir ve sevdiklerimizle ya da arkadaşlarımıza selamlaşabiliriz. Şimdi bunlara bakalım ve örnekler üzerinden öğrenmeye çalışalım.

‘’Hello’’ ya da ‘’Hi!’’ = Merhaba

Yukarıda gördüğümüz kalıp üzerinden bu kelimeyi kullanarak çevremizdeki insanlara merhaba diyebiliriz. Onlar da bize aynı şekilde bu İngilizce kelimeyi kullanarak merhaba şeklinde karşılık verebilir. Daha sonra nasıl devam edeceğimizi farklı cümleler üzerinde öğrenelim.

‘’What is your name?’’ = Senin adın ne?

‘’My name is …’’ = Benim adım …

Gördüğümüz gibi bu defa karşılıklı olarak isimlerimizi nasıl soracağımızı öğrendik. Buradan alttaki cümlede yer alan, ‘ My name is …’’ kısmındaki noktalı bölgeye kendi ismimizi söylemeliyiz. Böylece karşımızdaki kişiye adımızın ne olduğunu söylemiş oluruz. Karşımızda sohbet ettiğimiz kişi de aynı şekilde kendi adını bizi İngilizce söyleyebilir.

‘’Nice to meet you.’’ = Tanıştığımıza memnun oldum

Bu defa isimlerimizi söyledikten sonra karşımızdaki kişinin tanıştığımıza ne kadar memnun olduğumuzu bu şekilde ifade edebiliriz.

‘’How old are you?’’ = Kaç yaşındasın?

‘’I am … years old.’’ = Ben … yaşındayım.

Gördüğümüz gibi bu defa kaç yaşında olduğumuzu sorduk ve alttaki cümlede ise kaç yaşında olduğumuzu söyledik. Yine aynı şekilde 3 nokta olan kısmı kendi yaşımızı yazacağız.

Şimdi sabah ve öğlen ile akşam selamlaşırken neler söyleyeceğimizi ve bazı kalıp kelimeleri arka arkaya yazarak öğrenelim.

Good morning = Günaydın

Good afternoon = İyi öğlenler

Good evening = İyi akşamlar

Good night = İyi geceler

Goodbye/bye = Hoşçakal

Take care = Kendine iyi bak

See you = Görüşürüz

See you soon = Yakında görüşürüz

Have a nice day/ Have a good day = İyi günler

Have a nice weekend/ Have a good weekend = İyi hafta sonları

Yukarıda gördüğümüz gibi etrafımızdaki insanlarla bu şekilde küçük selamlaşmalar ve konuşmalar gerçekleştirebiliriz. Böylece yabancı ülkeden gelen insanlarla tanıştığımız zaman onlarla nasıl anlaşabileceğimizi de bu şekilde öğrenebiliriz. Özellikle bu bizim için başlangıç olarak çok önemlidir. Bunları ayrıca okulumuzda arkadaşlarımıza öğretmenimize de söyleyebiliriz. Mesela okul başlarken ya da okul kapandığı zaman onlarla bu kelimeler ya da cümleleri üzerinden anlaşabiliriz.

Not: İngilizcede kelimelerin ve cümlelerin okunuşları ve yazılışları farklıdır. Cümle kurarken ya da yazarken buna çok dikkat etmemiz gerekmektedir. Böylece karşılıklı olarak her anlaşmayı yaparken doğru şekilde gerçekleştirebiliriz.

‘’Spell your name, please’’ = Lütfen ismini hecele

Özellikle öğretmenimiz bize bu şekilde İngilizce bir cümle kurduğu zaman, adımızı hecelememizi istediğini anlayabiliriz. Bu sayede adımızı doğru şekilde heceleyebilir ve öğretmenimize söyleyebiliriz. Daha da önemlisi yabancı biri ile konuşurken onun ismini nasıl söyleyebileceğimizi bu cümle üzerinden hecelemesini isteyerek anlayabiliriz.

Yukarıda gördüğümüz selamlaşma kalıplarını dikkatli şekilde okuyarak defterinize yazabilirsiniz. Böylece nasıl ve ne şekilde İngilizce selamlaşma gerçekleştirebileceğiniz i çok daha kolay bir şekilde anlayabilirsiniz. Ayrıca evde ailenize ya da arkadaşlarınızla pratik yapabilirsiniz. Bu kelime ve cümleleri her yerde söyleyebilirsiniz.