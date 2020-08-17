3. Sınıf Hayat Bilgisi Ülkemize Katkıda Bulunmuş Kişiler konu anlatımı

Kurtuluş Savaşını kazanıp işgal kuvvetlerini ülkemizden atmamızın en büyük sebebi milletimizin çok sabırlı ve mücadeleci olmasıdır. Savaş bittikten sonra da mücadele bitmemiş ve tüm hızıyla devam etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında önemli rol oynayan kişiler, aynı zamanda cumhuriyetin bugünlere gelmesine de katkıda bulunmuştur.

Ülkemize Katkıda Bulunmuş Kişiler

1- Mehmet Akif Ersoy:

İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy, 20 Aralık 1873 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Yarışmada yazdığı marş birinci seçilmesine rağmen para ödülünü almayı reddetti. Ülkemize veteriner, hekim ve hafız olarak da hizmet veren Mehmet Akif Ersoy, bizlere Safahat adlı bir şiir kitabı da bıraktı.

2- Seyit Onbaşı:

Seyit Onbaşı, Çanakkale Savaşı sırasında destan yazan kahramanlardan biridir. Tek başına bir top mermisini taşıyarak düşman gemilerinden birini batırmıştır. Geminin batması ile birlikte savaşın seyrini değiştiren Seyit Onbaşı, Balkan Savaşı sırasında da düşman ordularına karşı savaşmıştır. Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde anısına dikilmiş bir anıt bulunmaktadır.

3- Nene Hatun:

1857 yılında doğan Nene Hatun, tarihimizin en önemli kadın kahramanlarından biridir. 93 Harbi sırasında Erzurum'u savunmak için üç aylık bebeğini evde bırakmıştır. ''Türk, öksüz kalır ama vatansız kalmaz'' sözü, günümüzde hala hatırlanmaktadır. Cephede gösterdiği üstün başarı ile düşman ordusunun geri çekilmesinde etkili olmuştur. Aynı zamanda askerlerimize sık sık moral vermiş ve umut aşılamıştır. Kendisine 1955 yılında ''Yılın Annesi'' unvanı verildi.

4- Cahit Arf:

Ülkemizin gelmiş geçmiş yetiştirdiği en büyük matematikçi olan Cahit Arf, birçok buluşa imza atmıştır. Sadece matematik değil geometri alanında da çalışmaları olmuştur. ''Arf halkaları'' ve ''Arf değişmesi'' gibi ismiyle anılan çalışmalarıyla dünya tarihine geçmiştir. Bugün kullanmakta olduğumuz 10 liralık banknotların üzerinde kendisinin resmi bulunmaktadır.

5- Sabiha Gökçen:

22 Mart 1913 tarihinde doğan Sabiha Gökçen, sadece ülkemizin değil dünyanın da ilk kadın savaş pilotudur. Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisine verdiği görevleri başarıyla yerine getirmiştir. Bunun sonucunda Murassa Madalyasına layık görülmüştür. Atatürk'ün sekiz manevi kızından biri olan Sabiha Gökçen, Dersim Harekatında da aktif olarak rol aldı. Balkan turu düzenleyerek adını önce Avrupa'ya sonra tüm dünyaya duyuran Sabiha Gökşen, 2001 yılında Ankara'da vefat etti.

6- Safiye Ayla:

14 Temmuz 1907 tarihinde dünyaya gelen Safiye Ayla, tıpkı Sabiha Gökçen gibi Atatürk'ün manevi kızıdır. Atatürk'ün dinlemekten en çok keyif aldığı isim olan Ayla, sesi ve yorumuyla Türk müziğine ayrı bir soluk getirmiştir. Aynı zamanda yaptığı sayısız beste ile müziğimizin dünyada tanınmasını da sağlamıştır.

7- Nezahat Onbaşı:

Nezahat Onbaşı Kurtuluş Savaşının sayısız kahramanlarından bir diğeridir. Sadece 9 yaşındayken babası ile birlikte savaşa katılmış ve cephede üstün bir başarı sergilemiştir. Kendisine 12 yaşındayken onbaşı rütbesi verilmiştir. Tarihimizde bu kadar genç yaşta onbaşı olmuş başka kişi yoktur. 1. ve 2. İnönü Muharebeleri dışında Konya İsyanında da aktif olarak rol aldı.

8- Şahin Bey:

Gerçek adı Mehmet Said olan Şahin Bey 1877 yılında Gaziantep'te doğdu. Fransız işgaline karşı Antep halkını ayaklandırarak düşman askerlerinin ülkemizden atılmasında önemli bir rol oynadı. Kurtuluş Savaşı dışında, Trablusgarp ve I. Dünya savaşlarında da görev aldı. Günümüzde Gaziantep'in simge ismi olan Şahin Bey, cesareti ve azmi ile milyonlarca kişiye örnek olmaya devam ediyor.