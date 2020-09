3. Sınıf Hayat Bilgisi Trafik Kurallarına Uyalım konu anlatımı

Trafik kurallarına uymak bizi dışarıda pek çok tehlikeden korur. Tabii bunun için mutlaka Trafik kurallarını iyi bilmemiz ve öğrenmemiz gerekiyor. Unutmamalı ve dışarı çıktığımız zaman trafik kurallarına her zaman uymalıyız. Şimdi trafik kuralları içerisinde neler var bakalım ve bunları tek tek inceleyelim.

Trafik Kurallarına Uyalım

Trafikte hem trafik işaretlerine hem de trafik polislerine uymalıyız. Şimdi öncelikle trafik içerisinde bilmemiz gereken bazı tanımları öğrenelim.

Yolcu: Sürücü ve görevliler dışında taşıt içerisinde bulunan kişilere yolcu denir.

Trafik: İnsan ve araç ile hayvanların karayolu üzerindeki hal ve hareketlerine trafik denir.

Yaya: Trafikte taşıt içerisinde olmayan, hareketli veya hareketsiz bütün insanlara yaya denir.

Trafik işaretleri ve levhaları: Trafiği düzenlemek için kullanılan işaret ve levhalara trafik işaretleri ve levhaları denir.

Yaya kaldırımı: Yayaların kullanmak için yürüdüğü alana yaya kaldırımı denmektedir.

Trafik polisi: Trafiği düzenleyen ve denetleyen kişilere trafik polisi gelir.

Not: Ülkemizde trafik sağ taraftan akar. O yüzden trafik içerisinde sürücüler yolun sağ tarafını kullanır. Aynı şekilde yayalar da sağ kaldırımdan yürürler.

Özellikle trafikte acil ihtiyaç olduğu zaman mutlaka aramamız gereken acil yardımlar bulunmaktadır.

- Ambulans (112)

- İtfaiye (110)

- Trafik polisi (154)

- Polis imdat (155)

Bu numaraları mutlaka unutmamalı ve her zaman aklımızda tutmalıyız. Böylece trafikte hem kendimizin hem de başkasının ihtiyacı söz konusu olduğunda, bu numaralardan gerekli olanı arayarak yardım isteyebiliriz.

Not: Bütün trafik kurallarını öğrenmeli ve mutlaka bunları her zaman uygulamalıyız. Özellikle trafik işaretleri cihazı ve levhalarının anlamlarını mutlaka öğrenmeli ve neler olduğunu her daim bilmeliyiz. Böylece trafikte yanlış bir şey yapmadan kurallara uyarak ilerleyebiliriz.

Trafik ışıkları: Trafik ışıkları karşıdan karşıya geçerken yayalar için çok önemlidir. Trafikte üç tane ışık vardır. Bunlardan biri kırmızı biri sarı ve biri de yeşildir. Eğer yeşil yanar ise o zaman karşıdan karşıya geçebiliriz. Ancak eğer kırmızı yanar ise o zaman trafikte araçların geçmesini beklemeli ve karşıdan karşıya kesinlikle geçmemeliyiz. Sarı ışık yandığı zaman ise karşıdan karşıya geçmek için hazır olmalı; ancak mutlaka yeşilin yanmasını beklemeliyiz.

Işıklı işaret cihazı: Işıklı işaret cihazı yukarıda söylediğimiz trafik ışığıdır. Yayaların ve taşıtların kavşaktan geçişini düzenleyen ışık sistemidir.

Not: Trafikte bisiklet kullanırken mutlaka bisiklet yolunu değerlendirmeliyiz. Bisikletler için ayrılmış özel yolları kullanmalıyız. Aynı zamanda duran ve park halinde olan araçların arkasından ya da önünden veya arasından geçmemeliyiz.

Araca bindiğimiz zaman mutlaka emniyet kemeri kullanmayı unutmamalıyız. Ayrıca toplu taşıma araçlarına sırası ile binmeliyiz. Yaya yolunda ve kaldırımda trafiğe uzak yürümeliyiz. Buralarda kesinlikle oyun oynamamalı ve koşmamalıyız.

Not: Kaldırım olmayan yollarda yolun sol tarafından yürümemiz önemlidir. Böylece karşıdan gelen araçları görebilir ve daha dikkatli yürüme şansı elde edebiliriz. Ayrıca geçtiğimiz yollarda trafik lambaları ve yaya geçidi olsa bile, mutlaka güvenliğimiz için alt ve üst geçitleri kullanmalıyız.

Trafik işaretleri olmayan yerlerde önce sola sonra sağa sonra tekrar sola bakarak karşıdan karşıya geçmeliyiz. Yolun ortasına geldiğimiz zaman yeniden sağa bakmamız gerekiyor. Ancak karşıdan karşıya geçerken kesinlikle koşmamalıyız ve dikkatli şekilde geçmeliyiz. Bütün bu kurallara uyduğumuz taktirde hiçbir sorun olmadan trafikte hareket edebiliriz.