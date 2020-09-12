3. Sınıf Hayat Bilgisi Trafik İşaret Ve Levhaları konu anlatımı

Onlarca trafik işaret levhası bulunmaktadır. Trafik işaret ve levhaları sayesinde yayalar, hayvanlar ve araçlar herhangi bir kazadan korunur. Bu sebeple trafik işaretlerine uyulması oldukça önemlidir. Trafik işaretlerinin küçük yaşlardan itibaren öğrencilere verilmesi ise öğrencilerin çok daha korunaklı bir hayat yaşamasını sağlar. Böylece trafik işaretlerini öğrenen öğrenciler, bu kazanımları hayatlarında uygulayarak trafikte karşılaşabilecekleri sorunlara karşı kendilerini koruyabileceklerdir.

Trafik Kavramları

İnsanların, hayvanların, taşıtların hal ve hareketlerine trafik denir. Trafik yaya, hayvan, sürücü, araç gibi birçok kavramı içinde barındırır. Kara yollarında araç kullanan kişilere ise sürücü adı verilir. Trafikte birçok farklı araç kullanıldığı görülmektedir. Her araç bir sürücü tarafından kontrol edilmektedir. Araçta bulunmayan karayolunda hareketsiz veya hareket halinde bulunan kişilere ise yaya denir. Trafik kurallarının asıl amacı yayaları korumaktır. Trafik kuralları özellikle yayalar için oluşturulmuş ve yayaları korumayı amaçlayan kurallardır. Böylece trafik işaretleri sayesinde kişiler, hayvanlar ve sürücüler korunacak herhangi bir kazayla karşılaşması önlenmiş olacaktır.

Yasaklayıcı işaret levhaları daire şeklinde bulunurken kenarları genel olarak kırmızı işaret nedir bu da dikkat etmeyi edilmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesi bir bilgilendirici işaret ve levhaları genel olarak mavi beyaz renklerde oluşturulmaktadır. Öğrencilerin bu bilgilere de dikkat etmeleri oldukça önemlidir.

Trafik İşaret Ve Levhaları

Trafik işaret ve levhaları sayesinde herhangi bir kaza durumu önlenerek kişilerin korunması amaçlanmaktadır. Böylece saha sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmak amacıyla trafik işaret ve levhalarından yararlanılır. Trafik işaret ve levhalarının okul döneminde özellikle ilkokul seviyesinde öğretilmesi de oldukça önemli bir konudur.

Trafik işaretleri levhaları trafik levhaları sesli ışıklı ya da yalnızca görsel olabilmektedir. Görsel levhalar için önemli olan durum levhaların anlamlarını bilmektir. Trafik levhalarının üç temel şekli ve anlamı bulunur.

Tehlike Uyarı İşaret Levhaları

Tehlike uyarı işaret levhaları yaya ve sürücüleri tehlikelere karşı korumak amacıyla oluşturulmuş işaret ve levhalardır. Bu işaret ve levhalar genel olarak üçgen şeklinde bulunur. Böylece kişiler üçgen şeklindeki levhalar sayesinde kendilerini korumak amacıyla bilgiler öğrenebilmektedir. Kişilerin bu levhalarda ki uyarılara dikkat etmeleri gerekir.

Yasaklayıcı İşaret Ve Levhalar

Yasaklayıcı işaret ve levhaları yaya sürücüleri yasaklayan ve sınırlama getiren levhalardır. Yasaklayıcı levha ve işaretler genellik olarak daire şeklinde bulunur. Ayrıca kişiler için önem arz eder tehlike bildiren durumları yasaklayıcı levhalar sayesinde öğrenmek mümkündür.

Bilgi Ve İşaret Levhaları

Bilgi verici levhaları adı üzerine bilgi vermek amacıyla oluşturulan levhalardır. Sürücüleri bilgi ve işaret vermek amacıyla yol üzerinde güzergahları bildiren, hız durumunu bildiren işaret ve levhalar bilgilendirici işaret ve levhalar olarak görülmektedir. Genel olarak bilgiler işaret levhaları kare ve dikdörtgen şeklinde bulunur.

Öğrencilerin Bilmesi Gereken Trafik İşaret Ve Levhaları

Trafik işaret ve levhalarından bazıları ise;

- Işıklı trafik cihazı

- Bisiklet geçebilir

- Okul geçidi yaya geçidi

- Giriş yasaktır.

- Kontrolsüz demiryolu

- Mecburi yaya yolu

- Mecburi bisiklet yolu

- Yaya giremez

- Bisiklet giremez

- Hastane

- Telefon

- Çeşme

- Hız sınırı

Gibi işaret levhaları bulunmaktadır.