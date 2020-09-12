3. Sınıf Hayat Bilgisi Temizlik Ve Hijyen Kuralları konu anlatımı

Hem evimizde hem de evimizin dışında uymamız gereken çok önemli temizlik ve hijyen kuralları bulunmaktadır. Bu kurallar toplumumuz açısından büyük bir önem teşkil eder. Hem kendi sağlığımız hem de çevremiz ve etrafınızdaki insanların sağlığı için bu kurallara düzenli olarak ve harfiyen uymalıyız.

Temizlik ve Hijyen Kuralları

Özellikle ortak kullanım alanlarında temizlik ve hijyene dikkat etmemiz en önemli husustur. Şimdi öncelikle ortak kullanım alanları nedir bunu öğrenelim.

Ortak kullanım alanları: Evimizin dışında diğer insanlar ile beraber kullandığımız alanları ortak kullanım alanları deriz. Bu konuda birçok farklı ortak kullanım alanları bulunuyor.

- Okulumuz

- Sınıfımız

- Toplu taşıma alanları

- Toplu taşıma araçları

- Sinemalar

- Tiyatrolar

- Alışveriş merkezleri

- Sokak ve caddeler

Hem evimizde hem de dışarıdaki bütün bu alanlar her zaman temiz olmalıdır. Özellikle ortak kullanım alanları içerisinde temizlik ve hijyen kurallarına özen göstermemiz, daha sağlıklı ve mutlu şekilde yaşamanıza imkan verir.

Ortak kullanım alanlarını diğer insanlar ile beraber kullanırız. Bu sebepten dolayı kendi sağlığımız ile beraber toplum sağlığını koruyabilmek için, gerekli kurallara harfiyen dikkat etmemiz çok önemlidir. Peki bu konuda ele aldığımız hijyen ne demek?

Hijyen: Sağlığımızı korumak amaçlı alınan temizlik önlemlerine hijyen denir. Okulumuzda ya da sınıfımızdaki ve evimiz ile birçok farklı yerde değişik malzemeler ile temizlik gerçekleştiririz. Bu temizlikler hem kişisel bakım hem de çevre bakımı açısından gerçekleşir. Böylece hem ev hem de ortak kullanım alanlarını temiz hale getirdiğimizde hijyenik bir ortam oluşmuş olur.

Ortak kullanım alanlarında uymamız gereken bazı temizlik ve hijyen kuralları bulunmaktadır. Bu kurallar daha sağlıklı ve temiz bir ortam içerisinde eğitim görmemize ya da yaşamamıza fırsat tanır. Şimdi bu konuda nelere dikkat etmemiz gerekiyor inceleyelim.

- Çöplerimizi her zaman çöp kutusuna atmalıyız.

- Tuvaleti kullandıktan sonra tuvaleti her daim temiz bırakmalıyız.

- Tuvaletten çıktıktan sonra ellerimizi mutlaka dikkatli ve uzun bir süre sabunla yıkamalıyız.

- Grip ya da nezle gibi hastalıklara yakalandığımız zaman maske ile dolaşmalıyız.

- Hapşırırken ya da öksürürken mutlaka ağzımızı kapatmalıyız. Böylece arkadaşlarımızın ve sevdiklerimizin hasta olmasına engel oluruz.

- Teneffüs geldiği zaman her daim sınıfımıza havalandırmalıyız. Bunun için camları açmalı ve teneffüs boyunca açık tutmalıyız.

- Parka gittiğimiz zaman banklara, sınıfımızdaki sıralara ya da toplu taşıma araçlarındaki koltuklara ayaklarımızla basmamalıyız.

Tüm bu kurallar sağlıklı bir yaşam sürmek ve iyi bir eğitim alabilmek için çok önemlidir. Çünkü her zaman derslerimize daha iyi çalışabilmek için temiz bir ortama ihtiyacımız vardır. Bu temiz ortamı biz yaratabiliriz. O yüzden mutlaka dikkat etmeli, temizlik ve hijyen kurallarına her daim uymalıyız. Özellikle bu kurallar ortak kullanım alanlarında çok önemlidir.

Sadece evimizde ya da okulumuz ve sınıflarımızda değil, sinema veya tiyatroya gittiğimiz zaman, parka gittiğimiz vakit de bu kurallara uymalıyız. Böylece kendi sağlığımızı korurken etrafımızdaki insanların da sağlığını korumuş oluruz. Üstelik ele aldığımız temizlik ve hijyen kuralları sayesinde, çevremizi de koruruz ve dünyamız her zaman daha temiz olur. Bunu tek başına yapabildiğimiz gibi mutlaka çevremizdeki arkadaşlarımız ya da sevdiğimiz insanlarla gerçekleştirmemiz gerekir. Böylece daha kısa süre içerisinde daha temiz ve hijyenik bir alan oluşturabiliriz.