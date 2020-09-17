3. Sınıf Hayat Bilgisi Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma konu anlatımı

Toplumsal ve bireysel kalkınmanın en önemli durumlarından bir tanesi yardımlaşmadır. Yardımlaşma sayesinde yardıma ihtiyacı olanların ihtiyaçları giderilirken yardım edenler de vicdani rahatlık yasayarak mutluluk hissedecektir. İki tarafa da faydası olan yardımlaşma konusu dikkat edilmesi gereken durumlardan bir tanesidir. Bu anlamda çok faydalı olan durumlardan bir tanesidir. Yardım eden kişi de vicdani rahatlık yaşayarak yardım etmenin mutluluğunu hissedecektir.

3. Sınıf Yardımlaşmalara Katılıyorum Konu Anlatımı

3. Sınıf öğrencileri ders düzeyi olarak yardımlaşma konularını en iyi anlayabilecek yaş düzeyindedir. Bu sebeple yardımlaşma sosyal dayanışma görev alma gibi birçok konu bu sınıf düzeyinde verilir. Öğrencilerin topluma olumlu katkı sağlaması ve kazanımları içselleştirerek mutlu olabilmesi için gereklidir. Kazanımlar belirlenir. 3. Sınıf hayat bilgisi dersi 1. Ünite olan okulumuzda hayat Sosyal Yardımlaşma ya Takılıyorum hep birlikte el ele konusu bulunmamaktadır.

Yardımlaşmaya Katılıyorum

Okullar sadece öğretim yapılan bir alan değildir. Anne karnında bir başlayan çocuk eğitimi öncelikle ailede daha sonra okulda şekillenir. Her öğrenci öğleden sonra okul hayatına girdiğinde birçok şey öğrenir. Okul çeşitli kampanyalar düzenlenen toplumda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma çabalarını çabalarına katkı yapan bir kurumdur.

Yardımlaşma ve Dayanışma Çalışmaları Nelerdir?

Yardıma ihtiyacı olan kişilere yardımda bulunmak, aç kalan hayvanları doyurmak, ihtiyacı olan okullara, kütüphane yapmak gibi birçok çeşit yardım sayılabilir. Okul ve çevrede yapılan yardımlaşma etkinliklerine öğrencilerin katılımının da sağlanması önemlidir. Küçük yaşlardan itibaren verilmesi gereken davranışlardan biri olan yardımlaşma konusu oldukça önemlidir. Çünkü bireyler çevrelerine duyarlı olan bireyler olarak yetişmeleridir. Aksi takdirde kişiler üzülerek kendilerini mutsuz hissedecektir.

Neden Öğrencilere Yardımlaşma Anlatılır ve Dayanışma Konusu Anlatır?

Yardımlaşma ve dayanışma kavramları özellikle toplumun kalkındıran kavramlardır. Yardımlaşma sayesinde birçok kişide olurken yardım eden kişi de mutlu hissedecektir. Eski zamanlarda köy vereceğim bölüm köy meydanlarında İmece usulü yapılan çalışmalar yardımlaşmanın en iyi örneği olarak karşımıza çıkar. Böylece köylerde ortaya çıkan iş gücü tüm insanların Çünkü hakkını yardım etmesi ile çok kısa bir süre içinde çözümlenebilir. Düğünler, bayramlar, sünnetler gibi aktivitelerde halen kırsal kesimdeki insanlar birbirlerine yardım etmekte ve birbirlerinin ihtiyaçlarını gidermektedir.

Sosyal Yardımlar Yardımlaşma Ve Dayanışma Ne Zaman Yapılır?

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma ihtiyaç duyulan her durumda ve her zaman yapılabilmektedir.

- Doğal afet, savaş veya hastalık gibi zor durumda kalan insanlara sosyal yardım yapılabilir.

- Zaman zaman okullarda zor durumda kalan öğrenciler için yardımlaşma kampanyaları düzenlenir.

- Maddi durumu kötü olan aileler için yardım kolileri hazırlanabilir.

- Zor durumda olan öğrenciler için kışın, mont ve bot ardımı yapılabilir.

Yardımlaşma ve dayanışma etkinlikleri kişilerin birbirini tanımasına ve birbirleriyle daha çok vakit geçirmesini sağlar. Her yaş grubu için önemli olan yardımlaşma kavramı özellikle ilkokul grubu öğrencilerine kazandırılması konusu oldukça önemlidir. 3. Sınıf düzeyinde öğrencilere verilen yardımlaşma ve dayanışmayla ilgili kazanımlar için öğrencilerin bu konuda fikirleri sorularak onlardan çıkacak yardım fikirleri dinlenmelidir. Bu etkinlikten sonra ise öğrencilerle bir yardım kampanyası hazırlanarak işleme konulmalıdır. Böylece öğrenciler aktif olarak katılacakları etkinliklerde kazanımları daha iyi benimseyecektir.