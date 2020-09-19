3. Sınıf Hayat Bilgisi Planlı Olalım konu anlatımı

Zamanı çok dikkatli bir şekilde kullanmamız gerekir. Zamanımızı boşa harcamamak için dikkat etmeli ve mutlaka plan yapmalıyız. Bu planımız gün içerisindeki bütün yapmamız gerekenleri kapsamalıdır. Zamanı iyi kullanırsak böylece daha verimli bir gün geçirmiş oluruz. Bu konuda neler yapmamız gerektiğini sabahtan geceye kadar sıralı şekilde yazmalı ve bunu uygulamalıyız.

Planlı Olalım

Planlı olmak bizim için çok önemlidir. Çünkü bu sayede yalnızca zamandan kazanç elde etmeliyiz. Ayrıca hayatımız çok daha düzenli olur ve işlerimizi daha kısa süre içerisinde ve doğru biçimde tamamlarız.

Sabah kalktığımız andan itibaren akşam yatana kadar birçok şey yaparız.

- Kahvaltı yapmak

- Okula gitmek

- Oyunlar oynamak

- Ödevleri yapmak

- Yemek yemek

Tüm bu saydıklarımız de mutlaka belli bir plan içerisinde yapmamız gerekir. Böylece zamanı doğru şekilde kullanırız ve bir günü bütün yapmak istediklerimizi sığdırabiliriz.

Bildiğiniz üzere okulumuzda dersler yanlış şekilde ve sıralı olarak işlenir. Okulumuzda derslerimizi nasıl bu şekilde işliyor isek, aynı şekilde günlük planımızı da bu şekilde yapmalıyız. Şunu unutmamamız gerekir ki, hayatta başarılı olabilmek için her zaman plana ihtiyacımız vardır. Plan bizi düzene sokar ve ne yapmamız gerektiği konusunda eksiklerimizi zamanında tamamlamamıza imkan verir.

Sabah kalktığımız andan itibaren şimdi bir gün içerisinde neler yaparız bunlara bakalım. Ayrıca bunları sıralı şekilde yerleştirelim ve günlük planımızı çıkaralım.

- Sabah erkenden kalkarız.

- Daha sonra kahvaltımızı yaparız.

- Ardından giyiniriz ve çantamızı alarak okula gideriz.

- Okuldan çıkarız ve eve geliriz.

- Evde eşyalarımızı çıkarırız ve dinleniriz.

- Ödevlerimizi ve tekrarları yaparız.

- Yemek yeriz.

- Oyunlar oynarız.

- Okul için hazırlıklarımızı yaparız.

- Kitap okuruz.

- Uyku saatimiz geldiği zaman yatarız.

İşte gün içerisinde sıralı bir şekilde yapmamız gerekenler bunlardır. Bunlara çok dikkat etmeli ve sırasına uygun şekilde uymalıyız. Yukarıda verdiğimiz sıralamanın saatlerini anne babanızla beraber belirleyebilirsiniz. O kadar kaçta gidiyorsunuz ve okuldan kaçta geliyorsanız buna göre bir sıralama yapabilirsiniz.

Not: Bilgisayar ya da cep telefonu ve tablet ile oyun oynamadan önce mutlaka plan yapmalıyız. Yoksa Vaktin nasıl geçtiğini anlamayız ve bir sürü işimiz yarım kalır. Aynı zamanda dijital teknolojik aletlerimiz ile uzun süre oynamamalıyız. Aksi takdirde sağlığımız bozulabilir. Sağlığımızı korumak için mutlaka dijital etlerimizi zamanı uygun şekilde belli bir süre kadar kullanmalıyız.

Hayatımızı planlı şekilde devam ettirmemiz çok önemlidir. Bu sayede kendimize zaman ayırma şansı elde ederiz. İşlerimizi zamanında bitirirsek o zaman dinleme ve oyun oynama zamanımız kalır. Ayrıca bu sayede çizgi ve film de seyredebiliriz. Ama bunu yaparken çok fazla vakit harcamamalıyız. Böylece gözlerimizi koruyabiliriz ve dinlenme şansı elde ederiz.

Gün içerisinde gerçekleştirilmesi gereken planlamayı ailemiz ile beraber yapabiliriz. Bu konuda ailemiz bize yardımcı olur ve doğru planlama yapabiliriz. Mesela saat konusunda ailemiz bize saatleri yazabilir. Böylece saate uyarak günlük planımızı uygulayabiliriz. Planlarımızı hem okulda hem evde hem de dışarıda uygulamalıyız. Hayatımda çok daha düzenli ve sağlıklı bir şekilde geçirebilmek için, vakitten kazanç elde edebilmek adına planlama çok önemlidir.

Not: Eğer gün içerisinde planlama yapmayan arkadaşlarımız var ise, onları bu konuda teşvik etmeliyiz. Onları kibar bir şekilde uyarmalı ve zamanlarını plan yaparak doğru şekilde kullanmalarına olanak vermeliyiz.