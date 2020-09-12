3. Sınıf Hayat Bilgisi Oyun Alanlarındaki Araçlar konu anlatımı

Etrafımızda güvenle oyun oynayabileceğimiz birçok farklı yer bulunmaktadır. Özellikle oyun alanlarında bulunan araçlar ile arkadaşlarımızla güzel bir vakit geçiririz. Ancak bunu gerçekleştirirken kurallara uymalı ve oyun araçlarını dikkatli şekilde kullanmalıyız.

Oyun Alanlarındaki Araçlar

Güvenli şekilde tek başımıza ya da arkadaşlarımız ile beraber oyun oynayabileceğimiz birçok alan bulunmaktadır.

- Parklar

- Okul bahçesi

- Evlerimizin bahçesi

Ancak hangi oyun alanında oyunlar oynarsak oynayalım, her zaman dikkatli olmalı ve kurallara uymalıyız. Özellikle park alanlarında birçok farklı oyun araçları bulunmaktadır. Bunlar içerisinde tahterevalli, salıncak, tırmanma demirleri ve kaydırak gibi daha birçok değişik oyun aracı çeşidi bulunur. Bu oyun araçlarını değerlendirirken mutlaka sırası ile kullanmaya dikkat etmeliyiz. Özellikle güvenliğimizi tehlikeye atacak hareketlerden ve durumlardan mutlaka uzak kalmalıyız. Şimdi buna bir örnek verelim.

Örnek: Mesela kaydıraktan kayarken ellerimizi kesinlikle bırakmamalıyız. Hareket halinde olan salıncağın önünden ya da arkasından geçmemeliyiz. Aynı şekilde tahterevalliye arkadaşlarımız ile bindiğimiz zaman, mutlaka sıkıca tutunmalıyız.

Oyun alanlarında bu gibi kurallara uyar isek o zaman güvenli ve sağlıklı şekilde eğlenceli bir vakit geçirebiliriz. Bu sadece kendimiz için değil ayrıca arkadaşlarımız için de çok önemlidir. O yüzden eğer oyun araçlarını güvenli şekilde kullanmayan arkadaşlarımız var ise, bunları mutlaka kibar bir şekilde uyarmalıyız. Daha sonra bu oyun alanı içerisindeki oyun araçlarını nasıl kullanmaları gerektiğini anlatmalıyız.

Aynı zamanda hareketli olan birçok farklı oyun aracını çok dikkatli şekilde kullanmamız gerekir.

- Bisiklet

- Kaykay

- Kızak

Bu ve benzeri hareketli araçları mutlaka güvenli şekilde kullanmamız önemlidir. Özellikle çok hız yapmamaya dikkat etmeliyiz. Aynı zamanda bu araçları kullanırken kask ve dizlik ve dirseklik gibi korumalıkları her zaman kullanmalıyız. Böylece yanlışlıkla düştüğümüz zaman vücudumuzun gerekli kısımlarını korumuş oluruz.

Not: Oyun alanlarının dışına çıkmış olan bazı oyun araçlarının peşinden koşmak çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bu duruma çok dikkat etmeli ve ne yapmamız gerektiğini iyi bilmeliyiz.

Örnek: Mesela topumuz oyun alanından dışarı çıktığı zaman hemen hızlı şekilde peşinden koşmamalıyız. Aniden yola fırlamalı ve dikkatli şekilde sağımıza ve solumuza bakmalıyız. Böylece kazalardan uzak durabilir ve kendimizi koruyabiliriz. Aynı şekilde böyle davranması için arkadaşlarımızı da uyarmamız gerekir.

Sadece dışarıdaki oyun alanları değil aynı zamanda evde oyun oynarken de çok dikkatli olmamız gerekir. Özellikle oyuncaklarımızı doğru şekilde kullanmalı ve kullandıktan ise sonra ortada bırakmamalıyız. Yoksa kendimiz ya da ailemiz içindeki insanlar oyuncaklara takılıp düşebilir. O yüzden oyuncaklarımızı doğru şekilde toplamalı ve bir kenara koymalıyız.

Not: Oyun alanlarına ailemiz olmadan ya da onlardan izin almadan gitmemeliyiz. Aynı zamanda çok sıcak havalarda ve güneşin tepede olduğu zamanlarda dışarıda olmamalıyız. Özellikle oyun alanlarında böyle zamanlarda bazı oyun araçları çok sıcak olabilir. Elimiz yanmaması için buna çok dikkat etmemiz gerekmektedir.

Bütün bu kurallara uyduğumuz zaman oyun alanlarında tek başına ya da arkadaşlarımız ile beraber eğlenceli bir vakit geçirebiliriz. Kurallara uymak hem kendi hayatımızı hem de arkadaşlarımızın hayatını koruyabilir. Özellikle oyun alanlarındaki araçları gerektiği şekilde kurallara bağlı olarak kullanmaya özen göstermemiz çok önemlidir.