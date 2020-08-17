3. Sınıf Hayat Bilgisi Ortak Kullanım Alanları konu anlatımı

Sadece evde ve okulda değil çevremizde de insanlarla ortaklaşa kullandığımız alanlar vardır. Bu alanları gelecek nesillere aktarabilmek için herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Sorumluluklarımızın farkında olalım ve ortak kullanılan eşyalara zarar vermeyelim.

Ortak Kullanım Alanları

Okulumuzda, hem sınıf arkadaşlarımız hem de diğer öğrencilerle ortaklaşa kullandığımız alanlar vardır. Bu alanlarda herkesin derslerini ve ödevlerini yapmak için kullandığı belli başlı gereçler bulunur. Örneğin malzeme odasında büyük dünya haritaları, cetvel ve gönyeler herkesin kullanımına açıktır. Eğer bunları dikkatsiz bir şekilde kullanırsak zarar görmelerine neden oluruz. Bu yüzden okul maddi zarara uğrar ve diğer arkadaşlarımız bu eşyaları bir süre kullanamaz.

Okulumuzda beden eğitimi dersinde kullanılan topların tutulduğu ayrı bir oda da bulunur. Öğretmenimizin izni ve haberi olmadan bu odaya girilmemeli ve herhangi bir malzeme alınmamalıdır. Ders bittiğinde futbol, basketbol ve voleybol topları eksiksiz bir şekilde yerine konulmalıdır. Toplardan birinin havası inerse kendimiz şişirmek yerine öğretmenimize haber vermeliyiz.

Sınıflar da okuldaki ortak kullanım alanlarından biridir. Sıraların üstüne kalem, pergel gibi sivri araçlarla zarar vermekten kaçınmalıyız. Sıraları sivri gereçlerle çizmek boyalarının zarar görmesine neden olur. Kalem açacağımız zaman sınıftaki çöp kutusuna gitmeli ve sıranın üstünde pislik bırakmamalıyız. Okul panosuna asılan kağıtları çıkartılmamalı ve öğretmenin haberi olmadan panoya kağıt asılmamalıdır.

Okul dolabındaki eşyaları izinsiz alıp kullanmamalıyız. Ecza dolabındaki ilaçlar ve pamuklar da sadece gerekli olduğu zaman, öğretmenimizin gözetiminde kullanılmalı.

Defterdeki sayfa bitmeden bir yenisine geçmek yanlıştır. Çünkü kitap ve defter gibi okul gereçleri, ağaçlardan elde edilir. Bu konuda özenli davranmazsak daha fazla ağacın kesilmesine neden oluruz. Ağaçlar dünyamızın oksijen deposudur ve onlardan elde edilen malzemeler gelişigüzel kullanılmamalıdır. Tıpkı sıraları kullandığımız gibi yazı tahtasını, tebeşirleri ve yazı kalemlerini de özenli kullanmalıyız.

Yaşıtlarımız ile birlikte oyunlar oynadığımız parkta da her zaman duyarlı olmalıyız. Salıncaklar ve kaydıraklar başta olmak üzere tüm oyun araçlarını dikkatli kullanmalıyız. Onlara zarar verecek hareketlerden kaçındığımız gibi, zarar verenleri de tatlı bir dille uyarmalıyız.

Çevreyi korumak için ağaçların yapraklarını koparmamalı ve dallarını kırmamalıyız. Böylelikle dünyamız gelecek günlerde de daha temiz bir havaya sahip olur. Çiçekler de koparılmamalı ve çimlere basılmamalıdır. Bitkiler ve çiçekler ortak kullanım alanlarımızın çok daha temiz ve güzel görünmesini sağlar. Bu konuda duyarlı davranarak herkese örnek olabiliriz.

Otobüs, tren ve tramvay gibi ulaşım araçlarının bir diğer adı toplu taşıma aracıdır. İnsanların bir yerden bir yere gitmek için ortaklaşa kullandığı bu araçlar da temiz tutulmalı. Yediğimiz şeylerin paketlerini bu araçlara atmamalıyız. Otobüs koltuklarının kılıflarına zarar vermemeli, durakların ve koltukların altına kalemle bir şeyler çizmemeliyiz. Böylece herkesin vergisiyle alınan bu araçlar çok daha uzun süreli olarak insanlara hizmet edebilir.

En küçük çöpü bile bir çöp kovası bulana kadar elimizde ya da cebimizde taşımalıyız. Eğer arkadaşlarımızdan biri yere çöp atıyorsa onu nazikçe uyarmalıyız.

Spor salonları ve stadyumlar da insanların ortak kullanımına açıktır. Buraları da bizden sonra gelecek insanları düşünerek temiz bırakmalıyız. Dikkat etmemiz gereken diğer ortak kullanım noktaları arasında kütüphaneler, piknik alanları ve ormanlar yer alıyor. Özellikle yeşil alanlar sadece insanların değil bitki ve hayvanların da ortak yaşam alanıdır. Dünyadaki tüm canlıları düşünerek bu alanları her zaman tutmalıyız.