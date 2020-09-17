3. Sınıf Hayat Bilgisi Okul Kaynaklarını Etkili Ve Verimli Kullanalım konu anlatımı

Okul kaynaklarının etkili ve verimli kullanımı konusu, Hayat Bilgisi dersinin önemli konularındandır. Okul kaynaklarının neler olduğu ve bunlardan tasarruf edileceğinin öğrenilmesi günlük hayatta önemlidir. Bu konunun anlatımı aşağıda yer almaktadır.

Okul Kaynakları Nelerdir?

Okulda kullanılan kaynakların birçoğunu günlük hayatta ev ya da farklı ortamlarda da kullanmaktayız. Bunun için bu kaynakların nasıl kullanılacağını ve neler olduğunu bilerek bilinçli bir şekilde hareket etmek gerekmektedir. Okul kaynakları şunlardır:

Su

Elektirik

Doğalgaz

Bu kaynaklar ana başlıklardır. Bunların dışında okulda kullandığımız her türlü şey birer kaynaktır. Örneğin okulda lavabo kullanırken ellerimizi yıkadığımız sabun, su ve tuvalet kağıdı birer kaynaktır. Okulda ısınmak için kullanılan kömür, doğalgaz ve odun gibi yakıtlar da başlıca kaynaklardandır. Okulda sınıfların aydınlatılması için elektrikten faydalanılmaktadır. Ayrıca okul tahtalarında kullanılan tebeşir ve kalemler, temizlik malzemeleri de okul kaynaklarına dahil edilmektedir.

Okul Kaynaklarının Yanlış Kullanımı Hangi Sonuçlara Neden Olur?

Kaynaklar sınırsız olmadığı için tüketim şekli çok önemlidir. Okul idaresi bu kaynakları karşılayabilmek için belirli giderler ödemektedir. Bu giderlerin gereğinden fazla olmaması için tasarruflu kullanılması gerekmektedir. Okuldaki gereksiz kaynak kullanımı ülke ekonomisine de etki etmektedir. Doğada sınırlı olan kaynakların kullanımı sadece okulu değil tüm dünyayı etkilemektedir. Çünkü tüketim sonucunda kaynaklar azalmakta ve yeniden kaynak elde etmek kolay olmamaktadır.

Okuldaki kaynakların hepsi önemlidir. Örneğin okulun su kaynağını gereksiz yere tüketirsek lavaboları kullanamayız ve mikrop kaparak hastalanabiliriz. Elektrik ampullerini çok uzun süreler açık bırakarak kullanım sürelerinin çabuk bitmesine neden olabiliriz.

Okul Kaynaklarından Nasıl Tasarruf Edilebilir?

Kaynaklar sınırlı sayıda oldukları için onları en verimli şekillerde kullanmak gerekmektedir. Okuldaki kaynakları etkili ve verimli kullanabilmek için dikkat edilmesi gerekenler şu şekildedir:

Okulun sınıf ya da tuvaletlerinde ihtiyaç olmadığı halde yanan ışıkları kapatmaya dikkat etmeliyiz.

Soğuk günlerde ve mevsimlerde okulun kapı ve camlarını gereksiz yere açarak içerideki ısının kaybolmasını engellememeliyiz. Sadece temiz hava girmesi kısa bir süre sınıfları havalandırıp camları tekrar kapatmalıyız.

Okulun lavabolarında ya da yemekhanelerinde gereksiz yere açık bırakılan muslukları kapalı bir şekilde bırakmaya özen göstermeliyiz.

Eğer okulda bozuk olan bir elektrik düğmesi ya da su akıtan musluklar varsa bu durumu okuldaki yetkililere bildirmeliyiz. Böylelikle gereksiz kaynak kullanımından tasarruf etmiş oluruz.

Okulda ortak kullanılan tüm mekanları titiz kullanmaya dikkat etmeliyiz. Böylelikle okulda gereksiz temizlik maddesi kullanımının önüne geçerek tasarruf yapmış oluruz.

Okul kaynaklarını doğru zamanlarda kullanarak israf edilmesine engel olmalıyız.

Okul Kaynaklarının Etkili ve Verimli Kullanımını Arttırmak İçin Neler Yapılabilir?

Kaynaklardan tasarruf edilmesi gerektiğini bilmenin yanı sıra bu konuda başka kişileri bilinçlendirebilmek de önemlidir. Okul kaynaklarını kullanırken verimli ve etkili olabilmek için belli uyarıcılardan yardım alabiliriz. Örneğin sınıftaki panolara bu konu ile ilgili yazılar ve afişler asılabilir. Okuldaki elektrik düğmelerinin etrafına gereksiz zamanlarda ışıkların söndürülmesi gerektiğini belirten notlar yapıştırılabilir. Okulun lavabo ve tuvaletlerindeki sifon ve musluklara da aynı şekilde gereksiz yere su akmaması için uyarıcı notlar asılabilir.

Kaynak kullanımında hassas ve bilinçli olarak israftan kaçınmak okulumuzun giderlerini de azaltacaktır. Gerekli durumlarda okul arkadaşlarımızı uyarmalı ve doğru olanı hatırlatmalıyız. Kaynakların israfının önlemek için öğretmenlerimizin de uyarılarını dikkate almalıyız. Ders kitaplarında yer alan bilgileri uygulamalıyız.