3. Sınıf Hayat Bilgisi Meyve Ve Sebzeler konu anlatımı

Örnek verecek olursak, domatesi düşünebiliriz. Domates, yaz mevsiminde yetişmektedir. Yani en verimli, dolgun, sağlıklı ve vitamin dolu domatese yaz aylarında üretilen domates sayesinde ulaşabiliriz. Günümüzde teknoloji ciddi bir gelişim göstermiştir. Bu sayede seralar kurulmuş ve kış mevsiminde de domates üretilebilir bir hale gelmiştir. Ancak seralarda üretilen bu domatesler, yaz mevsiminde tarlada yetişen domatesler kadar zengin ve sağlıklı değildir.

Hangi Mevsimde Hangi Sebze ve Meyveler Yetişir?

Hangi mevsimde hangi sebze ve meyvelerin yetiştiğini bilmek, doğru sebze-meyve seçimi yapabilmek adına büyük önem taşımaktadır. Bundan dolayı sağlıklı beslenebilmek için hangi sebze meyvenin hangi mevsimde yetiştiğini bilmemiz gerekmektedir. Böylelikle, meyve ve sebze seçimi yaparken sağlıklı olan yiyecekleri seçebilmemiz mümkün hale gelmektedir.

Yaz mevsimleri, sıcak mevsimlerdir. Bundan dolayı sıcaklığı ve kuraklığı seven meyve ve sebzeler bu mevsimler içerisinde üretilmektedir. Yazın yetişmekte olan sebzeler arasında: kabak, bezelye, bakla, patates, biber ve fasulye bulunmaktadır. Yazın yetişen meyveler arasında ise dut, şeftali, kiraz, karpuz, kayısı ve kavun bulmaktadır. Yani yazın bu yiyecekleri tercih etmek bizim sağlığımız için büyük önem taşımaktadır.

Kış meyve ve sebzeleri ise soğuğu ve yağışı seven yiyeceklerdir. Bu ortamda daha iyi yetişebilmektedirler. Kışın yetişen sebzelere baktığımızda: brokoli, kereviz, pazı, havuç, ıspanak, pırasa ve karnabaharı görüyoruz. Kışın yetişen meyvelerin arasında ise kivi, ayva, elma, muz, portakal, nar ve armut bulunuyor. Kışın, bu sebze ve meyveleri tüketerek sağlığımızı ve bağışıklık sistemimizi güçlendirebilmemiz mümkündür.

Mevsimindeki Sebze ve Meyvelerle Beslenmenin Önemi

Çocuklar büyüme çağlarındadır. Bu çağ içerisinde vücudun yeterli ve sağlıklı beslenmeye ihtiyacı vardır. Bundan dolayı doğru mevsimde yetişmiş olan meyve ve sebzeleri tüketmek çocuklar için büyük önem taşımaktadır. Bu meyve sebzelerin mevsiminde bolca tüketilmesi gerekmektedir. Bu yiyeceklerin bazıları zaman zaman hoşumuza gitmeyebilir. Ancak ne kadar sağlıklı olduklarını düşünerek gelişimimizin daha sağlıklı ilerlemesi için tüm bu yiyecekleri zamanında yememiz gerekir. Bu önerilere uyarak, ileride çok daha sağlıklı ve güçlü bir vücuda sahip olabiliriz.