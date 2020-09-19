3. Sınıf Hayat Bilgisi Kullandığımız Aletler Ve Teknolojik Ürünler konu anlatımı

Teknolojik aletler bizim için çok önemlidir. Onlar hayatlarımızı daha rahat bir şekilde yaşamanıza imkan verir. İnsan gücünün yapamayacağı birçok şeyi yapar ve üstelik bunları hatasız gerçekleştirir. Bunun öncesinde temizlik, yemek yapmak, haberleşmek ve daha birçok değişik unsur yer almaktadır.

Kullandığımız Aletler ve Teknolojik Ürünler

İnsanların hayatlarını kolaylaştırmak için mucitler tarafından icat edilmiş cihazlar teknolojik aletler olarak bilinir. Mucit işi yapan kişidir. Yani evimizde kullandığımız birçok değişik teknolojik aletleri mucitler tasarlar. Özellikle teknolojik aletler yapılacak işlerin süresini kısaltır. Aynı zamanda insanların yapmakta zorluk çekeceği ve yorulacağı pek çok işi, çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirir. Böylece işlere harcayacağımız emeği azaltır. Şimdi ayrı ayrı bu teknolojik aletleri inceleyelim.

Beslenme alanındaki teknolojik aletler: Pek çok gıda ürünü ve yemeklerimizi saklamak ya da yemek yapmak için değişik teknolojik aletler bulunmaktadır.

- Buzdolabı

- Fırın

- Tost makinesi

- Derin dondurucu

- Su ısıtıcı

- Fritöz

- Mikrodalga fırın

- Mutfak robotu

- Meyve sıkacağı

- Ekmek makinesi

İletişim ve eğlence alanında teknolojik aletler: Boş zamanlarımızı değerlendireceğimiz ve eğlenceli bir vakit geçireceğimiz farklı teknolojik aletler vardır. Üstelik bu teknolojik aletler ayrıca ödevlerimizi yaparken bize yardımcı olur ve birçok bilgi almamızı sağlar.

- Televizyon

- Bilgisayar

- Telefon

- Tablet

- Oyun konsolları

Isınma alanındaki teknolojik aletler: Kış ayları geldiği zaman bizi soğuklardan koruyacak birçok değişik teknolojik alet bulunmaktadır. Şimdi bunları neler olduğuna bakalım.

- Kalorifer sistemleri

- Kombi

- Elektrikli ısıtıcılar

Temizlik alanındaki teknolojik aletler: Özellikle evimizdeki eşyalarımızı temizlemek ve onları her zaman temiz tutabilmek için, birçok değişik teknolojik alet bulunmaktadır. Böylece biz yorulmadan çok daha hızlı şekilde ve kolayca bu teknolojik aletler eşyalarımızı yıkar ve temizler. Aynı zamanda bu teknolojik ürünler evimizi de temiz tutmamız için bize yardımcı olur.

- Çamaşır makinesi

- Bulaşık makinesi

- Elektrik süpürgesi

- Ütü

- Saç kurutma makinesi

- Kurutma makinesi

Güvenlik alanındaki teknolojik aletler: Evimizin güvenli olması ve rahatça evimizde oturabilmemiz için, güvenlik alanında teknolojik aletler vardır. Bu aletler başkalarının bizden habersiz evimize girmesine engel olur.

- Akıllı ev sistemleri

- Güvenlik kameraları

Yukarıda saydığımız bütün teknolojik aletler artık hayatımızın bir parçası haline geldi. Onları gün içerisinde değişik amaçlar için kullanırız. Böylece hayatımız çok daha kolay ve keyifli hale gelir.

Not: Teknolojik aletleri kullanırken çok dikkat etmemiz gerekir. Bu cihazları kullanırken aile büyüklerimizden mutlaka yardım istemeliyiz. Onlar olmadan evimizdeki teknolojik aletleri kullanmamalıyız. Teknolojiyi doğru kullanmaz isek birçok zararlı durum ile karşı karşıya kalabiliriz.

Ayrıca evimizdeki teknolojik aletleri gerekli olduğu zamanlarda kullanmalıyız. Böylece tasarruf sağlayabiliriz ve aile bütçemizi koruyabiliriz. Aynı zamanda teknolojik aletleri çok fazla kullanmaz isek, o zaman bu cihazlar eskimez ve daha uzun süre kullanılabilir. Üstelik bu şekilde çevremizi de korumuş oluruz.

Ödevimizi yapmamız gerektiği zamanlarda ve kitap okumamız gerektiği zamanlarda teknolojik aletler ile oynamamalıyız. Özellikle bilgisayar ve cep telefonu ile televizyondan uzak durmalıyız. Bu teknolojik aletleri sadece boş zamanlarımızda kullanmalıyız. Böylece ödevlerimizi eksik bırakmadan düzenli şekilde yapabiliriz.

Not: Eğer evdeki teknolojik aletleri yanlış kullanan kardeşlerimiz ya da arkadaşlarımız var ise, onları mutlaka kibar bir şekilde uyarmalıyız. Nasıl ve ne kadar kullanmaları gerektiği konusunda onlara bilgi vermeliyiz.