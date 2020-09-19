3. Sınıf Hayat Bilgisi Komşuluk İlişkileri konu anlatımı

Komşular her zaman birbirlerine yardım eder ve bir arada yaşarlar. Aynı zamanda komşular sohbet eder ve iyi arkadaşlıklar kurarlar. Peki, bizim komşularımız kimlerdir? Şimdi bunu öğreneceğiz ve komşularımız ile nasıl bir ilişki içerisinde olmamız gerektiğine bakacağız.

Komşuluk İlişkileri

Evleri yakın olan kimseler komşu olurlar. Özellikle çevremizde ailemizden sonra bize en yakın olan insanlar komşularımızdır. Komşuluk ilişkileri toplum içerisinde huzur ve barışı getirir. Özellikle komşular dayanışma içerisinde olur ve birbirlerine yardım ederler. O yüzden komşularımız ile her zaman iyi geçinmeliyiz ve onlarla sohbet etmeliyiz.

Komşuluk saygı ve yardımlaşma değerleri üzerine kurulmalıdır. Mesela elimizde acil bir yardım ihtiyacımız olduğu zaman, ilk olarak komşularımızdan yardım isteriz. Aynı şekilde onların da yardıma ihtiyacı olduğu zaman, biz de onlar için yardıma koşarız. En önemli husus hiç şüphesiz komşu ilişkilerinin iyi şekilde devam edebilmesi için, komşuların birbirlerine saygılı olması ve saygı duyması gerekir.

Aynı zamanda komşuluk hakları vardır. Şimdi komşuluk hakları nelerdir bunlara bakalım ve tek tek inceleyelim.

- Apartmanda ya da sokakta karşılaştığımız zaman komşularımıza selam vermeliyiz.

- Yardıma muhtaç olduğu zaman komşumuza yardım için koşmalıyız.

- Komşularımız hasta olduğun zaman onlara hasta ziyaretine gitmeliyiz.

- Bir başarı elde ettiği zaman onu tebrik etmeliyiz.

- Gürültü ve benzeri rahatsız edici şeyler yapmamalıyız. Bu şekilde komşularımızı rahatsız etmemeliyiz.

- Komşuluk açısından ortak sorumluluklarımızı mutlaka yerine getirmeliyiz.

Komşuluk her yerde geçerlidir. Hem şehirlerde hem de köylerde komşuluk saygı ve sevgi çerçevesinde gerçekleşir. Mesela köylerde ailelerin tek başına yapamayacakları bazı işler bulunmaktadır. Bu tür işler olduğu zaman mutlaka komşular birbirlerine yardım eder.

- Ekin biçmek

- Odun kesmek

- Harman kaldırma

- Odun taşımak

Bu ve benzeri pek çok kişi köyde komşular beraber yaparlar. Böylece işler çok daha kolay ve çok daha kısa süre içerisinde tamamlanır. Böylesi güzel yardımlaşma ve dayanışmaya ise imece denir.

Atalarımız komşuların önemine anlatabilmek için şu sözü söylemiştir;

‘’Ev alma komşu al.’’

‘’Komşu komşunun külüne muhtaçtır.’’

İşte bu sözlere baktığımız zaman komşuluğu ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi bir şekilde anlayabiliriz. Komşular her zaman dayanışma içerisinde olmalı ve birbirine saygı çerçevesinde yardım etmelidir.

Aynı zamanda komşularımıza bazı zamanlar misafirliğe gideriz. Onların evlerine gideriz ve beraber güzel bir sohbet ederiz. Aynı şekilde komşularımız da bize gelir ve onlarla sohbetler eder bir şeyler yeriz. Bütün bu sebeplerden dolayı komşularımız ile aramızı her zaman iyi tutmalıyız. Böylece oturduğumuz apartmanda çok daha huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşayabiliriz.

Komşuluk ilişkileri bulunduğumuz çevre açısından çok önemlidir. Güzel bir komşuluk ilişkisi kurulduğu zaman aynı şekilde güzel bir yaşam sürebiliriz. Özellikle karşılıklı dayanışma ve yardımlaşma, komşuluk ilişkisi ile beraber hayatın çok daha kolay geçmesine fırsat verir.

Ayrıca komşularımızın çocukları ile aynı okula gideriz. Böylece evden okula okuldan eve beraber gider geliriz. Okulda tek başımıza okula gitmek yerine arkadaş edinerek bunu yapmamıza imkan verir. Bu sebepten dolayı her zaman arkadaşlarımız ile aramızı iyi tutmaya özen göstermeliyiz. Böylece hem yardıma ihtiyacımız olduğunda onlardan destek alırız hem de güzel sohbetler ederek keyifli bir vakit geçirebiliriz.