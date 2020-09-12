3. Sınıf Hayat Bilgisi Kişisel Bakım konu anlatımı

Toplumdaki her birey kişisel bakımına dikkat etmelidir. Bu durum hem daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmek hem de çevremizdeki insanları rahatsız etmemek amaçlı yapılmalıdır. Bu konuda sabah erken kalktığımız andan itibaren birçok önemli kişisel bakımlarımız vardır.

Kişisel Bakım

Aile bireylerimizin her birinin kişisel bakımları bulunur. Bu bakımlar dışarı çıkmadan, okula gitmeden ya da işe gitmeden önce mutlaka yapılmalıdır. Peki, bizim kişisel bakımlarımız nelerdir? Gelin şimdi bunları sırasıyla inceleyelim.

Tırnak kesmek: Okula giderken her zaman tırnaklarımızı düzenli olarak kesmeliyiz. Böylece tırnaklarımız içerisinde herhangi bir kir birikmez.

Elleri yıkamak: Ellerimizi düzenli olarak yıkamalıyız. Böylece gün içerisinde ellerimize bulaşan ve gözle görülmeyen mikroplardan kurtulmuş oluruz.

Yüzü yıkamak: Sabah kalkar kalkmaz mutlaka öncelikle yüzümüzü yıkamalıyız. Böylece güne daha iyi başlarız ve yüzümüzü de temizlemiş oluruz.

Banyo yapmak: Düzenli olarak banyo yaparak her zaman temiz kalırız.

Saçları taramak: Saçlarımızın dağınık görünmemesi ve yıpranmaması için mutlaka düzenli olarak saçlarımızı taramalıyız.

Temiz kıyafetler: Ailemiz kıyafetlerimizi yıkadığı zaman temiz şekilde giymeliyiz. Böylece mis gibi kokan kıyafetler ile okula düzenli ve tertipli şekilde gidebiliriz.

Dişleri fırçalamak: Günde 3 defa dişlerimizi düzenli olarak fırçalamalıyız. Diş macunu ve diş fırçası ile beraber 2 dakika dişlerimizi fırçaladığımız zaman, dişlerimizin çürümesine ve kötü görünmesine engel oluruz.

Yukarıdaki tüm saydıklarımız kişisel bakımlarımız içerisinde yer almaktadır. Bunları Her gün düzenli olarak gerçekleştirmeli ve kişisel bakımımıza çok özen göstermeliyiz. Böylece hem sağlıklıyım huzurlu oluruz hem de mutlu bir hayat süreriz.

Kişisel bakım her zaman önemli olduğu gibi, aynı zamanda bunu gerçekleştirirken kaynaklarımızı bilinçli tüketmeliyiz. Aşırı kullanmadan dengeli şekilde kişisel bakımımızı gerçekleştirirken doğru tüketim sağlamalıyız. Peki, bunu nasıl yapacağız?

- Elektrik ve su gibi kaynakları doğru şekilde kullanmalı ve boşa harcamamalıyız.

- Diş macunu ile sabun gibi temizlik malzemelerini gereğinden fazla kullanmamaya özen göstermeliyiz.

- Diş fırçası, havlu ve tırnak makası gibi kişisel bakım için kullandığımız ürünleri özenli ve düzenli şekilde kullanmalıyız.

- Dişlerimizi fırçalarken, ellerimizi yıkarken ya da banyo yaparken suyu israf etmemeliyiz.

Tüm bu koşulları ele alarak dikkat ettiğimiz zaman, ailemizin bütçesini de bu şekilde korumuş oluruz. Sadece ailemizin bütçesini değil aynı zamanda doğal çevremizdeki kaynakları da korumuş oluruz. O yüzden kişisel bakım konusunda bilinçli tüketim her zaman ilk sıralarda yer almalıdır. Böylece hem kişisel bakımımıza özen göstermeli hem de bilinçli tüketim gerçekleştirmeliyiz.

Örnek: Kişisel bakım gerçekleştirirken kullandığımız kaynaklar nelerdir?

Cevap: Kişisel bakım için kullandığımız birkaç farklı kaynak bulunmaktadır. Bunlardan biri su biri elektrik ve diğeri ise kullandığımız araç gereçlerdir. Bunlara çok dikkat etmeli ve düzenli şekilde kullanmalıyız.

Kişisel bakımımızı gerçekleştirirken kaynakları tasarruflu kullanmak için öncelikle kendimizden başlamalıyız. Yani gün içerisinde kendi Kişisel bakımımızı gerçekleştirirken, kullandığımız kaynakları doğru biçimde ele almalıyız.

Örnek: Kişisel bakım için kullandığımız araç gereçler nelerdir?

Cevap: Her gün gerçekleştirmemiz gereken bazı kişisel bakımlarımız vardır. Bunları gerçekleştirirken ise kullandığımız bir takım araç gereçler bulunur.

- Diş fırçası

- Diş macunu

- Tırnak makası

- Havlu

- Sabun ve şampuan

- Tarak

Bunları kullanarak gün içerisinde kişisel bakımlarımızı rahatlıkla ve güvenli şekilde gerçekleştirebiliriz.