3. Sınıf Hayat Bilgisi Kaynakları Verimli Kullanalım konu anlatımı

Evimizde okulumuzda birçok farklı kaynak kullanırız. Ancak bu kaynaklar sınırsız değildir. Bu sebepten dolayı mutlaka kaynakları verimli kullanmamız büyük bir öneme sahiptir. Aynı zamanda kaynakları doğru şekilde ve gerekli zamanlarda kullanmamız önemlidir. Şimdi kaynakları nasıl verimli şekilde kullanacağımıza bakalım.

Kaynakları Verimli Kullanalım

Evimizde kullandığımız bütün teknolojik eşyalar elektrik ile çalışır. Aynı zamanda gece olduğunda evimizi elektrik ile aydınlatırız. Ay sonunda ise bir ay içerisinde kullandığımız elektrik miktarı kadar fatura gelir ve öderiz.

Ayrıca yemek ve temizlik yaparken su kullanırız. Yine ay sonu olduğu zaman fatura gelir ve kullandığımız su miktarını öderiz.

En önemlisi beslenmek için birçok değişik yiyecek ve içecek alırız. Bu besinleri ise para ödeyerek alırız ve tüketiriz.

O yüzden kullandığımız bütün bu kaynakları verimli şekilde tüketmemiz çok önemlidir. Mutlaka tüketirken hem evimizde hem de okulumuzda tasarruflu olmalıyız. Eğer bir şeyleri yeteri kadar kullanır isek buna tasarruf denir. Bu sayede ailemizin bütçesine katkı yapmış oluruz.

Kaynakları verimli kullanmak ve tasarruflu olabilmek için yapmamız gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Özellikle şimdi evde tasarruf yapabilmek için neleri ele almamız gerektiğini inceleyelim.

- Evde gereksiz yere yanan lambaları kapatmalıyız.

- Suyu boşa harcamamalıyız.

- Tabağımıza yiyebileceğimiz kadar yemek almamız gerekir.

- Kullanmadığınız zamanlarda elektrikle çalışan aletlerin fişini çekmeliyiz.

- Gerek olmadığı zamanlarda para harcamamalıyız. Paramızı biriktirmeli ve tasarruf etmeliyiz.

- Evdeki eşyalar ile kişisel eşyalarımızı özenli bir şekilde kullanmalıyız.

Yukarıda saydıklarımıza dikkat edersek o zaman evimizde tasarruf sağlarız ve pek çok açıdan avantaj elde ederiz.

Aynı zamanda okulumuzda yine dikkat etmemiz gereken pek çok husus mevcuttur. Okulumuzdaki kaynakları verimli kullandığımız zaman tasarruf elde ederiz ve daha rahat bir şekilde eğitim alabiliriz. Özellikle okulumuza elektrik, su, sabun, doğalgaz ve tuvalet kağıdı gibi kaynakların verimli kullanımı çok önemlidir.

Okulumuzda kaynakları verimli şekilde kullanırsak o zaman okulumuz kullandığımız kaynaklar kadar para öder. Bu sayede hem okulumuzu korumuş oluruz hem de ülkemiz her açıdan tasarruf eder. Şimdi Okulumuzdaki kaynakları verimli bir şekilde kullanılması için neler yapmamız gerekiyor bunlara bakalım.

- Gereksiz yere gelen tüm lambaları kapatmamız gerekir.

- Boş yere akan muslukları kapatmalıyız. Eğer kapatmamıza rağmen su hala damlıyor ise o zaman öğretmenimize ya da bir okul görevlisine haber vermeliyiz.

- Havalar soğuduğu zaman kapı ve pencereleri gereksiz yere açmamalıyız.

- Okulumuzu temiz tutmalıyız ve böylece okulumuzdaki temizlik malzemelerinin fazla kullanılmasına engel olabiliriz.

Bu kuralları artık hepimiz biliyoruz. Ancak bütün bu kuralları mutlaka alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Çünkü hem evimizde hem de okulumuzda Kullanmış olduğumuz kaynaklar sınırsız değildir. Mutlaka kaynaklarımızın tükenebileceğini düşünmemiz gerekir. Bu sebepten dolayı kaynaklarımızı verimli ve bilinçli bir şekilde kullanmaya özen göstermeliyiz.

Not: Eğer okul ve evde kaynakları verimli şekilde kullanmayan arkadaşlarımız var ise, onları mutlaka kibar bir biçimde uyarmamız önemlidir. Onlara kaynakları nasıl verimli şekilde kullanmaları gerektiği konusunda bilgi vermeliyiz. Aynı şekilde aile büyüklerimize ve kardeşlerimize de bu konuda bilgi verebiliriz.

Hem okulumuzu hem de aile bütçemizi ve ülkemizi korumak için, kaynakları mutlaka verimli kullanmalıyız. Şimdi yukarıda okuduklarımızı defterimize yazalım ve yeniden çalışalım.