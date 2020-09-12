3. Sınıf Hayat Bilgisi İstek Ve İhtiyaçlarım konu anlatımı

Mutlaka ün içerisinde ihtiyacımız olan 3 temel unsur bulunmaktadır. Bunlardan biri beslenme diğeri barınma ve sonuncusu ise giyinmedir. Her birinin kendi özellikleri bulunur ve insanlar için çok önemlidir. Sadece insanlar için değil tüm canlılar adına oldukça önemlidir. Şimdi temel ihtiyaçlarımızı ele alalım ve bunları inceleyelim.

İstek ve İhtiyaçlarım

3 temel ihtiyacımız olduğunu öğrendik. Şimdi de bu temel ihtiyaçları neden ihtiyacımız var Bunlara bakalım ve sırası ile inceleyelim. Ancak öncelikle İhtiyaç nedir buna bakalım.

İhtiyaç: İnsan yaşamı adına gerekli olan ve yokluğunda bazı sıkıntılar çekilen madde ve koşullar ihtiyaç olarak bilinir. Bu doğrultuda temel ihtiyaçlar tüm canlılar için gereklidir. Tabii ihtiyaçlarımız sadece bunlarla sınırlı değildir. Aynı zamanda bir okula giden öğrencinin kitap, kalem, silgi ve defter gibi ihtiyaçları bulunur. Ancak şimdi gelin temel ihtiyaçlarımızın ne olduğuna bakalım ve neden ihtiyacımız oluyor inceleyelim.

Beslenme: İnsanlar su içmeden ve yemek yemeden yaşayamaz.

Barınma: Soğuk ve sıcaktan korunmak, ayrıca tehlikelerden korunmak için bir eve ihtiyacımız vardır.

Giyinme: En temel ihtiyaçlarımızdan biri giyimedir. Çıplak gezemeyiz. Aynı zamanda üşümemek için de giyinme ihtiyacı duyarız.

İstek: Hayatımızı sürdürmek adına ihtiyaç duymadığımız, ancak elde ettiğimiz zaman bizi mutlu eden ihtiyaçlar istek olarak bilinir. İstekler aynı zamanda kişiden kişiye göre değişir. İstekler sınırsızdır ve her insan farklı isteklerde bulunabilir. Bu durum kişisel zevklere ve ihtiyaçlara bağlı olarak farklılık yaratır.

Bütçe: Ailemizin bütçesi anne ve babamızın kazandığı para ile beraber, ailemiz adına gerçekleştirdiği harcamalardır. Bütçemizin önemli bir kısmı öncelikle temel ihtiyaçlarımız için kullanılır. Özellikle harcamalarınıza çok dikkat edersek ailemizin bütçesini korumuş oluruz.

Not: Eğer ailemizin giderleri gelirlerinden daha çok olursa, o zaman bütçemizde açık oluşmuş demektir.

Harçlık: Ailemizin bize ihtiyaçlarımızı karşılamak için verdiği paraya harçlık denir. Ancak bize ailemiz tarafından verilen harçlıkları çok dikkatli harcamalıyız. Paramızı harcarken öncelik olarak mutlaka ihtiyaçlarımızı karşılamalıyız. Bu konuda isteklerimizi ertelememiz gerekir. Ailemizin verdiği paralardan eğer artan olursa bunu kumbarayı atarak biriktirmemiz önemlidir. Eğer isteklerimiz konusunda çok ısrarcı olursak, ailemizi üzeriz ve böylece paramız isteklerimiz için boşa gider.

Hem ailemizin bütçesini korumalı hem de ailemizin bize verdiği parayı çok iyi şekilde kullanmalıyız. Böylece tasarruf edebilir ve ailemizin maddi olarak daha ferah ve rahat bir yaşam sürmesine olanak elde edebiliriz.

Şimdi gelin ihtiyaçlarımız ile beraber isteklerimizi ele alalım ve öncelik vermemiz gerekenlere bakalım.

- Uyumak

- Giysi giymek

- Barınma

- Yemek yemek

- Meyve yemek

- Kalem, kitap, çanta ve silgi ile defter gibi ihtiyaçlarımız

- Dondurma ve tatlı

- Bilgisayar

- Su

- Saat

- Ayakkabılarımız

- Boş vakitlerimizde eğlenmek için oyuncaklar

Öncelikle bu istek ve ihtiyaçlarımızı karşılamamız gerekir. Daha sonra başka istek ve ihtiyaçlarımız var ise onları da ailemiz vasıtasıyla yine karşılayabiliriz. Ancak bu konuda anne ve babamıza karşı çok ısrarcı olmamamız gerekiyor. Bu durum aile bütçesini korumak ve daha huzurlu bir hayat sürebilmek için çok önemlidir.

Özellikle temel ihtiyaçlarımızı her zaman karşılamayı öncelik vermeliyiz. Böylece sadece ailemizin bütçesini değil, aynı zamanda doğamızı da korumuş oluruz. Çünkü böylece doğamızdaki kaynakları çok fazla tüketmemiş oluruz.