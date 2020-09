3. Sınıf Hayat Bilgisi Güçlü Ve Zayıf Yönlerim konu anlatımı

İnsanlar zayıf olduğu yönlerini geliştirmek için daha çok çaba sarf etmeli ve asla yılgınlığa kapılmamalıdır. Belli başlı alanlarda yeteneğini geliştirmek isteyenler, çevresindeki kişilerin destek ve yardımlarına da açık olmalı. Ancak bu sayede zayıf yönlerimizi geliştirebilir ve başarılı olabiliriz.

Güçlü ve Zayıf Yönlerim

1- Sporda Güçlü ve Zayıf Yönlerim:

İnsanların yetenekli olduğu farklı spor dalları vardır. Örneğin Ahmet, futbolda başarılı iken, Ali basketbol ya da voleybolda daha yetenekli olabilir. Sporda güçlü yanlarımızı arttırmak için bol bol antrenman ve egzersiz yapmalıyız. Ancak bedenimizi zorlayacak hareketlerden de uzak durmalıyız. Uyku ve beslenme düzenine dikkat eden kişiler spor etkinliklerinde çok daha başarılı olur.

2- Sanatta Güçlü ve Zayıf Yönlerim:

Herkesin yetenekli olduğu bir sanat dalı vardır. Müzik konusunda yetenekli olanlar bir ya da birden fazla enstrümanı çalabilir. Birinin başarılı bir şekilde çaldığı enstrüman flüt ya da gitar iken, bazıları da piyano ya da keman çalma konusunda yetenekli olabilir. Edebiyatta da güçlü ve zayıf olduğumuz yönler, edebiyat türüne göre değişkenlik gösterir. Bazı kişiler çok güzel şiirler yazarken, bazıları öykü ya da roman yazdıkça bu alanda yeteneklerini geliştirir.

3- Derslerde Güçlü ve Zayıf Yönlerim:

Herkesin daha yatkın olduğu dersler vardır. Bazıları Türkçe, Sosyal Bilgiler, Tarih gibi sözel derslerde daha başarılıdır. Bazı öğrenciler ise matematik, geometri, biyoloji ve kimya gibi sayısal derslere daha hakimdir. Herkesin her derste başarı göstermesi beklenemez. Anlamadığımız derslerde öğretmenlerimizden yardım almalı, onlara soru sormaktan çekinmemeliyiz. Ders çalışırken de planlı olmalı, yaptığımız planlara uymaya gayret göstermeliyiz.

Çok fazla bilgisayar ve telefon ile oyalanmak derslerden geri kalmamıza neden olur. Bilgisayarı sadece ödevlerimizi yapmak ve araştırma yapmak için kullanmalıyız. Telefona ve internete ayıracağımız zamanı derslere ve kitaplara ayırırsak çok daha başarılı notlar alırız. Bu da ailemiz ve öğretmenlerimiz tarafından takdir edilmemizi sağlar.

4- Güçlü Yönlerimizi Arttırmak İçin:

Güçlü yönlerimizi arttırmak için öncelikle yetenekli olduğumuz alanları biz belirlemeliyiz. Ailemiz ve öğretmenlerimiz bizi ancak teşvik edebilir. Ancak, insanın neye istekli ve yetenekli olduğunu en iyi kendisi bilir. Her zaman için başkalarının görüş ve önerilerine açık olmalı ve zayıf yönlerimiz olduğunu kabul etmeliyiz. Spor ve sanat gibi alanlarda her konuda iyi olmaktansa kendimize tek bir hedef belirlemeliyiz. Çünkü insanın her alanda başarılı olması mümkün değildir. Belirlediğimiz hedefte ilerlemek için planlı davranmakta fayda var. Günümüzde güçlü yönleri fazla olan kişiler her zaman planlı hareket etmiştir.

Bedenen güçlü olmak için de dikkat etmemiz gereken birçok kural vardır. Öncelikli olarak sağlıklı ve dengeli beslenmeliyiz. Protein ve kalsiyum ağırlıklı beslenmeliyiz. Çikolata ve şeker türü gıdaları sık tüketmemeli, tatlı ihtiyacımızı meyvelerden karşılamalıyız. Bedenen güçlü olmak için uyku düzenimize de dikkat etmeliyiz. Geceleri geç saate kadar ayakta kalmamalı ve güne mümkün olduğunca erken başlamalıyız. Göz sağlığımız için televizyonu çok yakından izlememeli, saatlerce bilgisayar ve telefon ekranına bakmamalıyız. Bu hem göz sağlığımızı bozar hem de zamanımızı boşa harcamamıza neden olur. Bunun yerine bol bol kitap okumalı ve merak ettiğimiz konularda araştırma yapmalıyız. Bu tür aktiviteler hem beden sağlığımızı korumamızı hem de zihinsel olarak gelişmemizi sağlar.