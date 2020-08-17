3. Sınıf Hayat Bilgisi Görev Ve Sorumluluklarım konu anlatımı

Bireyin üzerine düşen görevlerini yerine getirmesine sorumluluk denir. Aynı zamanda kendine ait bir olayın başkaları üzerindeki etkisinin sorumluluklarını üzerine alması demektir. Kendi davranışlarının sorumluluğunu alması ve başkalarının haklarına saygı göstermesi anlamını da gelir.

Görev ve Sorumluluklarım

Hayatımızda hem kendimize hem de çevrimize ait bazı görev ve sorumluluklarımız bulunmaktadır. Öncelik sorumluluk sahibi bir insanda olması gerekenleri inceleyelim.

- Kendilerine verilmiş olan görevi zamanında yapmalıdır.

- Davranışlarını özen göstermeli ve dikkat etmelidir.

- Başlanan işler yarım bırakılmamalıdır ve görevler eksiksiz biçimde yerine getirilmelidir.

- Başkalarının haklarına saygı gösterilmelidir.

Kendimize karşı sorumluluklarımız: Aynı şekilde bizlerin öğretmenlerimize, ailemize, çevremizdeki insanlara ve kendinize olan bazı sorumluluklarımız bulunur.

- Dengeli ve düzenli beslenmeliyiz.

- Kişisel bakımımızı özen göstermeliyiz.

- Dürüst biri olmalıyız.

- Vücudumuzu bazı hastalıklara karşı korumalıyız.

- Derslerimizde başarılı olabilmek için çok çalışmalıyız.

Ailemize karşı sorumluluklarımız: Aynı zamanda ailemize karşı olan sorumluluklarımız bulunmaktadır.

- Ailemiz ile beraber çevremizdeki yakın insanlara karşı saygılı olmalıyız.

- Aile büyüklerimizin verdiği görevleri yerine getirmeli ve onlara yardım etmeliyiz.

- Onlara karşı her zaman hoşgörülü ve kibar olmalıyız.

- Karar alırken mutlaka onlara sormalıyız.

Okulumuz ve öğretmenlerimize karşı sorumluluklarımız: Hem okul hem de öğretmenlerimize karşı bazı sorumluluklarımız bulunur.

- Okul ve sınıf eşyalarını korumalıyız.

- Sınıfımızı ve okulumuzu her zaman temiz tutmalıyız.

- Hem arkadaşlarımıza hem de öğretmenlerimize karşı saygılı olmalıyız.

- Derslerimize zamanında girmeli ve zamanında çıkmalıyız.

Ülkemizi ve çevremize karşı sorumluluklarımız: Şimdi de ülkemize ve çevremize karşı olan sorumluluklarımıza bakalım.

- Çevremizde olan yeşil alanları korumalıyız.

- Trafik işaretleri ve levhaları, park oyun alanları, toplu taşıma araçlarına zarar vermemeliyiz. Zarar vermek isteyenleri kibarca uyarmalıyız.

Vatandaş olarak sorumluluklarımız: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Ülkemiz adına sorumluluklarımız bulunmaktadır.

- Askere gitmek

- Vergi vermek

- Kanunlara uymak

- Oy kullanmak

- Devlet malına zarar vermemek

- Çevreyi temiz tutmak

- Zorunlu eğitimi tamamlamak

- Kaynakları bilinçli şekilde kullanmak

İyi bir vatandaş olabilmek için çok çalışmalı ve ülkemiz için iyi şeyler yapmalıyız. Özellikle ülkemiz vatandaşları kültürlü ve eğitimle insanlardan oluşmalıdır. Bu yüzden derslerimize iyi çalışmalı ve eğitim hayatımızı doğru şekilde tamamlamalıyız. O yüzden kendi görev ve sorumluluklarımızı iyi bilerek kendimizi doğru biçimde yetiştirmeli ve ülkemize faydalı birer birey olmalıyız.

Ülkemizin gelişmesi için sorumluluklarımız: Ayrıca ülkemiz adına üzerimize düşen bazı görevler ve sorumluluklar vardır.

- Elimizde üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeliyiz.

- Okul ve sınıf kurallarına uymalıyız.

- Alışveriş merkezi, hastane, toplu taşıma merkezi ve sinema gibi kalabalık ortamlarda toplum kurallarına uymalıyız.

- Kaynakları doğru şekilde kullanmalı ve paramızı boş yere israf etmemeliyiz.

- Hayvanları ve doğal çevreyi korumalıyız.

- Geri dönüşüm maddelerini yine geri dönüşüm kutularına atmalıyız.

- Milli bayramlarımız ve dini bayramlarımız bizim önemli zenginliklerimizdir. Onlara önem vermeli ve mutlaka sahip çıkmalıyız.

- Kültürel miraslarımızı öğrenmeli ve onlara sahip çıkmalıyız.

- Mutlaka trafik kurallarına uymalıyız.

- Acil durumlar söz konusu olduğu zaman ne yapmamız gerektiğini ve kimleri aramamız gerektiğini iyi öğrenmeliyiz.

Bütün bu kurallara uymak suretiyle toplumda daha huzurlu ve mutlu yaşarken, ülkemizin gelişmesine olanak tanıyabiliriz. En önemlisi büyüklerimize ve toplum kurallarına karşı saygılı olmalı; mutlaka eğitim hayatımıza önem vermeliyiz.