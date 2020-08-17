3. Sınıf Hayat Bilgisi Farklı Kültürler konu anlatımı

Dünya'da birçok ülke bulunmaktadır ve bu ülkelerde insanlar kendi kültürlerini yaşamaktadır. Fakat bazen insanlar ülkelerinden göç etmek zorunda kalırlar. Bu sebepten dolayı ülkemize gelen ve farklı kültürlere sahip olan birçok insan bulunmaktadır.

Farklı Kültürler

İnsanlar eğitim ya da çalışma ile beraber savaş gibi sebeplerden dolayı ülkelerinden göç ederler. Bu insanlar ister zorunlu ister kendi istekleriyle göç etsinler başka ülkelerde yaşamak mecburiyetinde kalırlar. Böyle durumlarda göç ettikleri ülkenin dilini ve kültürünü bilmedikleri için zorluk çekerler. Böylesi zamanlarda ülkemize göç eden insanlar için dikkat etmemiz gereken önemli hususlar mevcuttur.

- Ülkemize göç etmiş insanlara yardımcı olmalıyız.

- Ülkemize alışmaları için destek vermeliyiz

- Bizim dilimizi öğrenmeleri için onlara yardım etmeliyiz.

- Kültürümüzü öğrenmeleri için ayrıca destek olmalıyız.

Savaş nedeniyle göç eden insanlar: Savaş nedeniyle insanlar ülkelerini terk etmekte ve başka ülkelerde yaşamak zorunda kalmaktadır. Özellikle ülkemizde başta Suriye olmak üzere birçok farklı ülkeden savaş yüzünden gelen insanlar bulunmaktadır. Bu insanlara karşı yardım etmeli ve onlara ihtiyaçlarını karşılamak için destek olmalıyız.

- Çocuklar için kalem, defter ve silgi gibi okul ihtiyaçlarını temin etmeliyiz.

- Bize ve ailemize küçük gelen giysileri onlara hediye etmeliyiz.

- Çocuklar için kullanmadığınız oyuncakları onlara vermeliyiz.

- Barınma ihtiyaçları için yardımcı olmalıyız.

Ayrıca savaş yüzünden göç etmek zorunda kalan bizimle aynı okulda okuyan Suriyeli ya da İranlı ve diğer ülkelerden gelmiş çocukları aramıza almalıyız. Onlarla oyunlar oynamalı ve kültürümüzü tanımalarına imkan vermeliyiz.

Başka sebeplerden dolayı ülkemize göç edenler: Savaşın yanı sıra ayrıca ülkemizde eğitim görmek için ya da çalışmak amaçlı gelen insanlar bulunmaktadır. Aynı zamanda kültürümüzü öğrenmek için ve merak edenler de ülkemize göç etmektedir. Aynı şekilde böyle durumlarda yine o insanlara yardım etmeliyiz.

Hangi sebeple olursa olsun ülkemize göç eden insanlara kendi kültürümüzü anlatmak için yardımda bulunmalıyız. Özellikle onları dışlamamalı ve kötü biriymiş gibi bakmamalıyız.

İnsanların kendi ülkelerinde yaşadıkları kültürleri ve inançları vardır. Bu kültür ve inançlar bazı durumlara göre değişiklik gösterir. Peki, bu kültür farklılıkları nelerdir?

- Giyim kuşam tarzı değişik olabilir.

- İnancı farklı olabilir.

- Yemek kültürü farklı olabilir.

- Yaşam şekli farklı olabilir.

Bu gibi farklılıklara rağmen bir arada huzurlu ve mutlu şekilde yaşamayı bilmeliyiz. Özellikle insanların kendi kültürlerine saygı duymalı ve onların kültürlerini yaşamalarına olanak vermeliyiz. Sonuçta dünyanın değişik ülkelerindeki insanlar başka kültürlere sahiptir. Bu kültürler onları iyi ya da kötü yapmaz. Ayrıca her insan kendi kültüründe yaşama hakkına sahiptir.

O yüzden ülkemize değişik nedenlerden dolayı gelen insanlara hoşgörülü olmalı, onların kültürlerini ve yaşam şekillerine saygı duymalıyız. Böylece onlar da bize saygı duyar ve mutlu şekilde beraber yaşarız. Üstelik onlarla paylaşımlar gerçekleştirebilir ve kültürlerimizi birbirimize tanıtabiliriz. Onlar bize yaşayış tarzını ve kültürlerine anlatır; biz onlara kendi yaşam tarzımız ve kültürlerimizi anlatırız. Böylece çok daha şey öğrenebilir ve daha kültürlü hale gelebiliriz.

Özellikle savaş başta olmak üzere birçok mecburiyetten dolayı Ülkemize gelen insanlar için barınma, giysi, yiyecek ve daha birçok yardımı mutlaka gerçekleştirmeliyiz. Böylece iyilik yaparak kendimizi mutlu edebilir karşımızdaki kişileri de mutlu edebiliriz.