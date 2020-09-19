3. Sınıf Hayat Bilgisi Evimizin Krokisi konu anlatımı

Kroki bir kuşbakışı görüntüsüdür. İçerisinde evimizin etrafındaki bazı yerler vardır ve bu yerlere bakarak kolayca herhangi bir noktayı tarif edebiliriz. Böylece evimiz ve okulumuz ile beraber daha birçok farklı noktayı kolay bir şekilde bulmamız mümkün hale gelir. Şimdi kroki içerisinde neler bulunmaktadır ve nasıl yapılır bunlara bakacağız.

Evimizin Krokisi

Öncelikle kroki ne demek buna bakalım ve öğrenelim.

Kroki: Herhangi bir yerin kuşbakışı görüntüsünün kağıt üzerine, ölçüsüz biçimde ve kabataslak şekilde çizilmiş hali ne kroki denir. Hem okulumuzun hem de sınıfımızın krokisini çizebiliriz. Ancak biz şimdi evimizin krokisini ele alacağız ve bunu nasıl çizeceğimize bakacağız.

Evimizin krokisini çizerken evimizin etrafında bulunan bazı yapıları ve mekanlar ile beraber yolları ele alırız.

- Caddeler

- Sokaklar

- Okullar

- Park alanları

- Camiler

- Pastaneler

- Hastane

Aynı zamanda çizim yaparken bazı farklı geometrik şekiller kullanabiliriz. Bunlar içerisinde kare, dikdörtgen, çember ya da üçgen biçimleri yer almaktadır. Gerekli noktalarda kuşbakışı olarak bu geometrik şekillerde yararlanırız ve evimizin etrafı için kroki çizeriz.

Özellikle kroki çizerken bazı araç ve gereçlerden faydalanmamız iyi olur. Mesela bunlar içerisinde cetveller, gönye ve pergel ile beraber renkli kalemler olabilir. Böylece kuşbakışı evimizin etrafında bir kroki çizerek çok kolay şekilde adresimizi bulabilir ya da tanıdığımız bir insana tarif edebiliriz.

Not: Evimizin krokisini çizerken mutlaka evimizin etrafında bulunan mekanları ve yolları doğru şekilde yerleştirmeliyiz. Tam ölçülü şekilde olmasına gerek yoktur. Burada önemli olan kabataslak şekilde ancak yerleri doğru biçimde yapılmalıdır.

Mesela muhtarlığa gittiğimiz zaman muhtarlık binasının yanında genelde mahallemizin krokisi olur. İşte bu kroki gibi biz de evimizin etrafındaki yolları ve mekanlar ile beraber farklı yerlere ele alarak çizim yapabiliriz. Eğer bunu tek başımıza gerçekleştiremez isek, o zaman büyüklerimizden yardım alabilir ve beraber çizebiliriz.

Evimizin krokisini çizerken cadde ya da sokak isimlerini kullanmaya dikkat etmeliyiz. Eğer doğru cadde ve sokak isimleri kullanırsak adresimizi daha kolay bulabiliriz. Evimizin etrafında bulunan market, cami ya da oyun parkı gibi yerlerin isimlerini de yazmamız önemlidir. Böylece çok daha kolay bir şekilde evimizin adresini bulmamız mümkün hale gelir.

Dikkatli bir şekilde evimizin krokisini çizdiğimiz zaman, kroki üzerindeki farklı mekanları ve yolları değişik renklerle boyayabiliriz. Böylece çok daha kolay bir şekilde herhangi bir yeri bulabiliriz. Mesela krokiye bakarak evimizin üzerinden okulumuza nasıl gideceğimizi bulabiliriz. Aynı zamanda markete gitmek istediğimiz zaman yine krokiye bakabiliriz.

Eğer okulumuz ile evimiz yakın ise, kroki içerisinde mutlaka okulumuzu da almalıyız. Bu sayede okulumuzdan eve gelirken krokiye bakarak evimizi çok daha kolay bir şekilde bulabiliriz. Ancak mutlaka evimiz ve Okulumuz etrafında bulunan camiler, marketler, park alanları ya da birçok mağazanın isimlerini yazmalıyız. Böylece kroki üzerinde ki bu yerleri takip ederek kolayca adres bulabiliriz.

Not: Kroki üzerinden adresimizi kesinlikle yabancı insanlara söylememeliyiz. Bunu sadece tanıdığımız insanlara söylemeliyiz ve onları adresimizi vermeliyiz. Tanımadığımız kişiler bizi adresimizi sorar ise o zaman onu söylemeli ve hemen oradan uzaklaşmalıyız. Ayrıca böyle bir durum söz konusu olduğunda mutlaka ailemize haber vermeliyiz.

Eğer arkadaşlarımız kroki çizmeyi bilmiyor ise onlara yardımcı olabiliriz. Onlarla beraber evlerinin krokisini kolay bir şekilde kuşbakışı olarak çizebiliriz.