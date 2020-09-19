3. Sınıf Hayat Bilgisi Evde Sorumluluklarım konu anlatımı

Aile içerisinde herkes görevini yerine getirdiği zaman, hayatımız daha kolay hale gelir. Özellikle çekirdek aile içerisinde anne ve baba ile çocukların ayrı görevleri vardır. Herkes kendi iyiliklerini aile içerisinde gerçekleştirir. Şimdi ailemiz içerisindeki sorumluluklarımıza ve görevlilerimize bakalım.

Evde Sorumluluklarım

Evde çocuklar ile beraber anne ve babanın da görevleri vardır. Görevlerimiz çok önemlidir. Böylece düzenli, sağlıklı ve mutlu bir şekilde ailece yaşayabiliriz. Şimdi sırasıyla anne ve baba ile beraber çocukların sorumlulukların ne olduğunu öğrenelim.

Ailemiz içerisinde babamız evin geçimini sağlar. Aynı zamanda tamir ve bakım işlerini gerçekleştirir. Annemiz de evin geçimini sağlar. Ayrıca yemek, temizlik ve düzen gibi ev içerisinde sorumlulukları vardır. Anne ve babalar bu sorumluluklarını eksiksiz şekilde her gün yerine getirir. Bu sayede hiçbir eksiğimiz olmadan mutlu bir biçimde ailemizle beraber yaşarız.

Çocukların da aynı şekilde aile içerisinde sorumlulukları ve görevleri bulunur. Evdeki sorumlulukları yerine getirmek bir çocuk için çok önemlidir. Şimdi bunların ne olduğuna bakalım ve yapmamız gereken görevleri inceleyelim.

- Düzenli olarak okula gitmek.

- Aynı şekilde düzenli olarak ödevleri yapmak.

- Oyuncaklarını düzenli şekilde toplamak.

- Okul çantası hazırlamak.

- Yemek yeneceği zaman sofra hazırlandığında yardım etmek.

- Ekmek almaya gitmek.

- Çöpleri atmak.

- Anne ve babanın verdiği görevleri harfiyen ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmek.

Bu sorumluluk ve görevlerimiz ailemiz içerisinde çok önemlidir. Özellikle anne ve babamız bizden bir şey isterse bunu doğru biçimde yerine getirmeliyiz.

Bizim en önemli sorumluluk ve görevlerimiz okulumuzla ilgilidir. Mutlaka her zaman ödevlerimizi eksiksiz yapmalıyız. Aynı zamanda okul kıyafetlerimizi düzenli şekilde tutmalıyız. Böylece okul zamanı çantamızı alarak okula gitmeli ve daha sonra zamanında eve dönmeliyiz. Hiçbir yere uğramadan eve gelmek çok önemlidir. Bu bizim en önemli görev ve sorumluluklarımız içerisinde yer alır. Eğer evimize servis ile geliyorsak mutlaka servisi kullanmalıyız. Ancak evimize yürüyerek geliyorsak o zaman doğrudan evimize gelmeliyiz.

Aile bireyleri evde sorumlulukları paylaşır. Çünkü aile içerisinde her bireyin kendi sorumlulukları ve görevleri vardır. Bu görev ve sorumluluklar yerine getirildiği zaman ailemiz içerisinde hiçbir eksik kalmaz. Ailemiz ile mutlaka işleri yardımlaşarak gerçekleştiririz. Mesela evde annemiz için temizlik ve yemek konusunda onun istediklerini yaparız ve yardım ederiz. Evde babamız da bizden bir şey istediği zaman onu hemen yerine getiririz. Özellikle yardımlaşma ve dayanışmanın olduğu bir aile içerisinde, mutluluk ve huzur duyguları hakim olur. Böylece ailece keyifli bir hayat geçirebiliriz.

Ancak görevlerimizi yerine getirmezsek ailemiz içerisinde huzursuzluk çıkar. Mesela annemiz görevini yerine getirmezse ev düzensiz olur. Babamız görevini yerine getiremez ise o zaman geçim sıkıntısı yaşarız. Biz sorumluluklarımızı yerine getirmezsek anne ve babamız çok üzülür. O yüzden bütün bunların olmaması için aile içerisinde paylaşım yaparak herkes görevlerini yerine getirmelidir.

Eğer kardeşimiz ya da abimiz ve ablamız var ise, görevlerimizi onlarla paylaşabiliriz. Aynı zamanda evde onlara yardım edebiliriz ve onlar da bize yardım eder. Ev içerisindeki görev ve sorumluluklarımızı mutlaka çok iyi bilmeliyiz. Bunları daha iyi bir şekilde anlayabilmek için defterimize yazmalı ve çalışmalıyız.

Not: Eğer arkadaşlarımız arasında evdeki sorumluluklarını bilmeyen var ise, onlara yardım edebilir ve neler yapmaları gerektiğini anlatabiliriz.