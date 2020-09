3. Sınıf Hayat Bilgisi Dikkatli Olalım konu anlatımı

Hayatımızda farklı yerlere giderken kazalar ile karşı karşıya kalabiliriz. Ancak bazı kurallara uyar ve dikkatli olur isek, o zaman kazalardan her zaman uzak durma şansını elde edebiliriz. Bu bizim için her yerde önemlidir. Üstelik bu kurallar ve uymamız gerekenler sadece bizim için değil sevdiklerimiz ve çevredeki her insan için geçerlidir.

Dikkatli Olalım

Birçok farklı kaza ile değişik yerlerde karşılaşabiliriz. Yaşanan bu kazalar yaralanmalara ve hatta ölümlere sebep olabilir. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekmektedir. Kazalardan korunmak için en önemli yöntem kurallara uymaktır. Neresi olursa olsun eğer gerekli tedbirleri alır isek, sağlıklı ve güvenli şekilde hayatımıza devam edebiliriz. Bu konuda kazalardan uzak durmak ve dikkatli olmak için birçok farklı yer bulunmaktadır.

- Evlerimiz

- Okulumuz

- Sokaklar

- Parklar

Not: Yukarıda saydığımız yerler için dikkatli olmamız gereken hususlar her zaman ortaktır. Yapmamız gerekenleri yapar ve kurallara uyarsak, aynı zamanda dikkatli olur isek kazalardan ve istenmeyen sorunlardan uzak durabiliriz.

Kazalar ile karşılaşmamak için ele almamız gereken birçok husus mevcuttur. Daha doğrusu bunları tedbir diyebiliriz. Eğer gerekli tedbirleri alırsak ve bunlara uyarsak her zaman kazalardan uzak dururuz.

- Bıçak ve makas gibi kesici ve delici aletler ile oynamamalıyız.

- Çakmak ve kibrit gibi yanıcı ve yakıcı maddelerden her zaman uzak durmalıyız.

- Temizlik malzemelerine dokunmamalıyız.

- Ne olduğunu bilmediğimiz hiçbir şeyi yememeli ve içmemeliyiz.

- Yüksek yerlere tırmanmamaya özen göstermeliyiz.

- Soba ve fırın ile ocak gibi eşyalara kesinlikle dokunmamalı ve onlardan uzak durmalıyız.

- Prizlere, kablolara ve elektrikli aletlere ıslak elle ve çıplak ayakla dokunmamalıyız.

- Islak zeminlerden mutlaka her zaman uzak durmaya dikkat etmeliyiz.

- Oyuncaklarımızı ortada dağınık bırakmamalı ve onları bir kenara toplamalıyız.

- Okulumuza geldiğimiz zaman sınıfımızda ya da koridorda ve merdivenlerde koşmamalıyız.

- Eğer yüzme bilmiyor isek denize veya havuza tek başımıza girmemeliyiz. Bunu mutlaka sevdiğimiz insanlarla, yani ailenizle beraber gerçekleştirmeliyiz.

Kazalardan uzak durmak ve sağlıklı bir hayat sürebilmek için, mutlaka yukarıdaki kurallara uymamız gerekmektedir. Böylece hiçbir sorun yaşamadan ve kazalardan uzak durarak, dikkatli bir yaşam sürebiliriz.

Not: Yukarıdaki tedbirler yaralanmalara ve hatta ölümlere yol açmaması için uyulması gereken kurallardır. Bu tedbirler bizim hayatımızı kurtarır. O yüzden mutlaka yukarıda verilen kuralları unutmamalı ve onları ezberlemeliyiz. Böylece ne zaman tehlike ile karşı karşıya kalırsak, ne yapmamız gerektiğini hemen anlayabiliriz.

Ayrıca büyüklerimizin bize verdiği bilgileri de unutmamalıyız. Onların kurallarına göre yaşamalı ve tehlikeli durumlardan uzak kalmalıyız. Bu durum hem evimizde hem de okulumuzda ya da dışarı çıktığımız zaman geçerlidir.

Not: Dışarıya çıktığımız zaman tanımadığımız insanlar ile bir yerlere kesinlikle gitmemeliyiz. Böyle durumlarda hemen eve gitmeli ve bunu ailemize anlatmalıyız.

Dışarıda ayrıca trafik kurallarına mutlaka uymamız gerekiyor.

- Her zaman yaya geçitlerini ya da alt ve üst geçitleri kullanmalıyız.

- Kaldırımdan yürümeliyiz.

- Kaldırımda koşmamalı ya da oyun oynamamalıyız.

- Trafik ışıklarına çok dikkat etmeli ve kurallarını iyi bilmeliyiz.

- Trafik polislerini her zaman dinlemeliyiz.

Hem evde hem de dışarıda uyacağımız bu kurallar sayesinde, tedbirli olabilir ve kazalardan uzak durabiliriz. Bunlar bizim hayatımızı tehlikeye atmamamız için çok önemli kurallardır.