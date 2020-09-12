3. Sınıf Hayat Bilgisi Dengeli Beslenme konu anlatımı

Vücudumuzun ihtiyacı olan birçok farklı besin bulunmaktadır. Bu besinler gün içerisinde sabah, öğlen ve akşam olmak üzere tüketilir. Ancak bu tüketim sebze ve meyvelerin doğru şekilde temizlenmesi, yıkanması ve daha sonra pişirilmesi üzerinden gerçekleşir. Aynı zamanda sağlıklı beslenirken yapmamız gereken bazı unsurlar da vardır. Şimdi bunları tek tek inceleyeceğiz.

Dengeli Beslenme

Her yaşamımızda sağlıklı biçimde büyümemiz ve gelişmemiz için mutlaka hem de engeli hem de düzenli beslenmemiz gerekir. Öncelikle dengeli beslenme nedir ve nasıl olur buna bakalım.

Düzenli beslenme: Vücudumuzun ihtiyacı olan besin maddelerine zamanında almasına düzenli beslenme denir. Bunu gerçekleştirmek için ise 3 ana öğün bulunmaktadır. Bu öğünler sabah, öğlen ve akşamdır. Ancak ana ürünlerimiz içerisinde ayrıca ara öğünlerimiz de bulunur. Özellikle fındık, badem, fıstık ve ceviz gibi besin kaynaklarını mutlaka ara öğünlerde dengeli şekilde tüketmeliyiz. Aynı zamanda süt ve yoğurt ile farklı meyve çeşitlerini de ara öğünlerde tüketmemiz mümkün. Burada önemli olan dengeli biçimde aşırıya kaçmadan ya da çok az tüketmeden ortalama besin kaynaklarını tüketmemiz gerekir.

Düzenli beslenme: Vücudumuzun ihtiyacı olan besin kaynaklarını yeteri kadar almasına düzenli beslenme denir. Burada düzenli beslenmek bitkisel ve hayvansal kaynakları yeterli derecede tüketmek anlamına gelmektedir. Bu besin kaynakları vücudumuzun büyümesi için çok önemlidir ve gelişmesine olanak tanır. Aynı zamanda kemiklerimizi güçlendirir ve eğer yaralarımız var ise bunları daha hızlı şekilde iyileştirir. Bizi pek çok farklı hastalıklardan korur ve ayrıca gün içerisinde zinde ve enerjik olmamızı imkan verir.

Dengesiz ve düzensiz biçimde beslenen birçok işi bazı hastalıklar ile karşı karşıya kalır. Bu hastalıklar zaman içerisinde çok daha ciddi durumlar yaşatabilir. Peki, bu hastalıklar nelerdir? Gelişimde sırasıyla inceleyelim.

Obezite: Aşırı şişmanlık obezite anlamına gelmektedir. Eğer az hareket eder ve çok fazla ve yanlış beslenirsek o zaman obezite oluruz. Çok fazla kilo alırız ve bu da sağlığımızı önemli oranda bozar.

Çölyak: Bağırsakların küçülmesi nedeniyle alınan besin kaynaklarının doğru şekilde sindirilememesi ile beslenme yetersizliği ortaya çıkmasıdır. Özellikle çölyak hastalığına tutulan kişiler, içerisinde buğday ve arpa ile yulaf olan besin kaynaklarını tüketmemelidir.

Besin alerjisi: Bazı besinleri tüketmek ile beraber vücutta ortaya çıkan olumsuz durumlardır. Bunlar içerisinde kaşıntı, kızarıklık ve şişme gibi durumlar söz konusudur. O yüzden besin alerjisi olan kişiler bazı yiyeceklere dikkat etmeli ve bunları tüketmemeli ya da az tüketmelidir.

Diyabet (şeker hastalığı): Alınan besinler ile beraber enerjiye dönüşmesi gereken şekerin, bunu yerine kanda birikerek kan şekerine dönüşmesine diyabet (şeker hastalığı) denir. Bu çok önemli bir hastalıktır ve mutlaka doktor kontrolü altında besinler tüketilmelidir.

Yukarıdaki tüm bilmesi gerekenleri tekrar incelemeli ve bunları en iyi şekilde öğrenmelisiniz. Özellikle düzenli ve dengeli beslenmek için neler yapılması gerektiğini çok iyi anlamamız gerekiyor. Sağlıklı ve mutlu şekilde büyüyerek gelişebilmek için, ihtiyacımız olan tüm besin kaynaklarını dengeli ve düzenli tüketmeliyiz.

Özellikle ailemizin bize verdiği yemekleri ret etmemeli ve yemeliyiz. Her ne kadar bazı sebze ve meyveleri sevmesek bile, zor da olsa onları yemeğe çalışmalıyız. Çünkü sağlıklı şekilde büyümemiz ve gelişim göstermemiz buna bağlıdır.