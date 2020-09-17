Demokrasi kavramı herkesin isteklerini yerine getirebilmeleri açısından en önemli kavramlardan bir tanesidir. Gerek yaşanılan ülkede gerek içinde bulunan sınıfta ya da ailede demokrasi ortamın oluşması çocukların çok daha sağlıklı bir ortamda büyümesini sağlar.

3. Sınıf Hayat Bilgisi Demokratik Çözümler Konu Anlatımı

Demokratik toplumlar haklara sahip toplumlar olarak karşımıza çıkar. Demokratik toplumlarda bireyler kendi özgürlüklerini başkalarına özgürlüklerini kısıtlamadan istedikleri şekilde kullanılabilir. Demokratik ortamın oluşması her alanda gereklidir. Herkese eşit haklar ve fırsatlar sunmak, alınacak kararlarda çoğunluğun isteklerine uygun kararlar almak, herkesin görüşlerine saygı duymak, demokrasi kavramı için en önemli durumlar olarak karşımıza çıkar. Demokrasiye uygun davranmak oldukça önemlidir. Demokrasi insana yaşamını özgürce sürdürme hakkı tanır.

Demokrasi halkın egemenliğine dayalı bir yönetim şekli olarak da ülkelerin yönetiminde bulunur. Demokratik yönetimlerde halk; seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Demokratik ülkelerde halk seçme ve seçilme hakkını kullanarak yöneticilerini belirler. Demokrasi özgür yaşamın olmazsa olmaz özelliklerinden bir tanesidir. Bu sebeple sınıf, okul, ülke aile yönetiminde demokrasi oldukça önemlidir.

Okulda Demokrasi Uygulamaları

Demokrasi uygulamasının hayatın her alanında olması gereken uygulamaların başında gelir. Çünkü demokratik ortam insanların çok daha özgür şekilde yaşamasını sağlar. Demokratik ortamlarda kişi hakları esastır. Okullar da demokratik uygulamaların yapıldığı alanlardan biridir. Okulda karşılaşılan birçok sorunun çözülmesi için Demokrasiye uygun davranılması gerekir. Böylece öğrenciler zorbalık olmadan, kişi haklarına saygı duyarak demokratik ortamda çalışmalar yapmış ve demokrasi uygulamalarına katılmış olur.

Okulda gerçekleştirilen bazı demokratik uygulamalar;

- Kulüp öğrencilerinin seçiminde

- Sınıf başkanlığı seçiminde

- Sınıf temsilcilerinin ve okul temsilcilerinin seçimi; demokrasi ile seçimi yapılan uygulamalardır. Böylece sınıf içinde bulunan tüm öğrenciler istedikleri kişileri, başkan yapmak için oy kullanabilir. Yalnızca başkanlık seçimi ile sınırlı kalmayan demokrasi uygulamaları sınıfta ya da okulda alınacak birçok kararda da etkilidir.

Dilek Kutusu

Okul ortamında öğrenciler isteklerini veya şikayetlerini bildirmek için idarecilerle ya da öğretmenlerle görüşür. İstek, dilek ve şikayetlerini Okul İdaresi ile görüşen öğrenciler sorularının çözümü için dilekçe yazabilir. Dilek kutusu özellikle okullarda öğrencilerin ne istediğini görmek amacıyla düzenlenir. Okullarda dilek kutularının olması; demokratik ortamda öğrencilerin istedikleri ortama kavuşmasını sağlamak konusunda oldukça etkilidir.

Başkanlık Seçimleri

Okullarda başkanlık seçimleri; bir ülke yönetimi gibi düşünülen alanlardır. Ülke yönetimi çok daha fazla insana hitap etse de okullarda da yüzlerce öğrenci yöneticilerin seçme konusunda demokratik uygulamalar içinde bulunur. Öncelikle başkanlık seçimlerinde sınıf veya içerisinde başkan olmak isteyen öğrenciler belirlenir. Aday olan öğrenciler diğer öğrenciler tarafından oylanır. En çok oy olan öğrenci Başkan seçilir. Böylece oy çokluğuyla başkan seçilen öğrenci seçilme hakkını kullanmışken, diğer öğrenciler de seçme hakkını kullanmış olur. Demokratik ortam katkı sağlanması bu anlamda öğrenciler için de oldukça önemlidir.

Demokratik ortamlarda yetişen ve demokratik uygulamalara katılan öğrenciler daha sonraki hayatlarında duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebilen, isteklerini yetkililere iletebilen, seçimlerini kendi başına rahatça yapabilen kişiler olarak hayatlarına devam eder. Öğrencilerin kendi kararlarını kendileri almasını sağlayan en önemli uygulamaların başında demokrasi uygulamaları gelir