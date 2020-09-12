3. Sınıf Hayat Bilgisi Bilinçli Tüketelim konu anlatımı

Bilinçli tüketici olmak hem sağlığımızı hem de ailemizin bütçesine korur. Aynı zamanda ülkemizin kaynaklarını da daha doğru biçimde değerlendiririz. O yüzden tüketmemiz gereken ürün ve hizmeti nasıl ele almamız gerekiyor bunu doğru şekilde öğrenmeliyiz.

Bilinçli Tüketelim

Öncelikle bilinçli tüketici olmamız için neler gereklidir sırasıyla bunları öğrenelim.

Bilinçli tüketici: Malın kalitesine, ne zaman ve nereden alacağını, nasıl ucuza alacağına bilen kişiler bilinçli tüketicidir.

Aile bütçesi: Ailenin gelir ve giderlerini gösteren çizelgeye aile bütçesi denir.

Tasarruf: Tüketilecek herhangi bir şeyi ya da parayı dikkatli ve idareli biçimde kullanmak tasarruftur.

İsraf: Gereksiz tüketim, savurganlık ve tutumsuzluk israf olarak bilinir.

Savurgan: Her şeyi boş yere ve çok fazla harcayan kişiler savurgan olarak bilinir.

Bu tanımları iyi bilen kişiler kendi hayatlarında bilinçli tüketici haline gelebilir. Aynı zamanda bilinçli tüketici yaşam için gerekli olan ihtiyaçları iyi bilir. Bu konuda iki farklı ihtiyacımız bulunmaktadır. Bunlardan biri temel ihtiyaçlarımız diğeri ise sosyal ihtiyaçlarımızdır.

Temel ihtiyaçlar: Yaşamımızı devam ettirebilmek için gerekli olanlar temel ihtiyaçlardır. Bunlar içerisinde yemek, barınmak ve giyim yer alır.

Sosyal ihtiyaçlar: Eğlenmem izi ve mutlu olmamızı sağlayan ihtiyaçlar sosyal ihtiyaçlardır. Ancak bu ihtiyaçlarımızı karşılamadan da yaşamamızı sürdürebiliriz. Bunlar içerisinde birçok farkı sosyal ihtiyaçlarımız bulunabilir.

- Gezmek

- Oyun oynamak

- Tiyatroya gitmek

- Sinemaya gitmek

Bu gibi daha birçok farklı sosyal ihtiyaçtan bahsetmek mümkün. Ayrıca her insanın sosyal ihtiyacı değişkenlik gösterir ve sınırsızdır.

Not: Tüm ihtiyaçlarımızı karşılamamız mümkün değildir. Bu yüzden öncelikle temel ihtiyaçlarımızı karşılamamız gerekir. Daha sonra eğer paramız kalırsa o zaman diğer sosyal ihtiyaçlarımızı karşılayabiliriz. Ayrıca şunu unutmamamız gerekiyor; Paramızın tamamına harcama malı ve kötü günler için mutlaka saklamalıyız.

Bilinçli Tüketici Neler Yapmalıdır?

Bilinçli tüketicinin yapması gereken çok önemli hususlar bulunmaktadır. Bu hususlar gündelik yaşamımızı daha kolay hale getirebilmek için ön plana çıkar.

- Alışverişe çıkmadan önce ihtiyaç listesi hazırlanmalıdır.

- Alacaklarımızı önem sırasına göre ele almanız çok önemlidir.

- Önce temel ihtiyaçlar alınmalıdır. Para kaldığı zaman istekler alınmalıdır.

- Aile bütçesini dikkate alarak alışveriş yapılmalıdır.

- Her zaman en ucuz mal alınmamalıdır.

- Aynı kalitedeki mallar arasından en ucuz olan tercih edilmelidir.

- Alınacak ürünlerde mutlaka TSE (Türk Standartları Enstitüsü) damgasının olmasına dikkat edilmelidir.

- Alışveriş tamamlandıktan sonra fiş ya da fatura alınmalıdır.

- Elektronik eşya alırken imza atılmalı ve garanti belgesi alınmalıdır.

- Bir mal alırken o malın kalitesine ve fiyatını başka yerlerde de incelemek gerekir.

- Ambalajı yırtılmış ya da hasar görmüş, aynı zamanda açıkta satılan ürünler alınmamalıdır.

- Bir ürünün reklamı yapıldığı zaman o ürün her zaman kaliteli anlamına gelmez. Mutlaka ürünü araştırılmalı ve buna göre satın alınmalıdır.

Bu gibi kural ve kaideleri dikkat etmek sureti ile bilinçli bir tüketici haline gelebiliriz. Böylece hem sağlığımızı hem de bütçemizi korumuş oluruz. Aynı zamanda ülke ekonomisine de önemli bir katkı sağlamış oluruz. Bu yüzden mutlaka bilinçli tüketici olmalı; israftan uzak durmalı ve savurgan olmamalıyız. Aynı zamanda öncelikle temel ihtiyaçlarımızı karşılamalı ve daha sonra sosyal ihtiyaçlar ile isteklerimizi öne çıkarmalıyız.

Not: Eğer aldığımız üründe bir sorun çıkar ise o zaman fiş ve fatura ile beraber satıcıya gitmeliyiz. Eğer satıcı bu sorunu çözmüyor ise o zaman Tüketici Hakem Heyetine başvurmalıyız. Buradan da sonuç alamazsak eğer o zaman tüketici mahkemesine gitmeliyiz.