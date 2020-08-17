3. Sınıf Hayat Bilgisi Atatürk'ün Kişilik Özellikleri konu anlatımı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve lideri olan Mustafa Kemal Atatürk, pek çok cephede savaşmış ve İnkılaplarla Türk devletini geliştirmeye çalışmış önemli bir devlet adamıdır. Aynı zamanda bir asker, eğitimci, yazar, öğretmen, önder, Ata ve daha bir çoğudur. Atatürk'ün daha bilmediğimiz birçok kişilik özelliği bulunmaktadır.

Atatürk'ün Kişilik Özellikleri

Atatürk'ün pek çok kişilik özelliği bulunmaktadır. Bu kişilik özellikleri onu çok güçlü bir önder ve çok iyi bir insan yapmıştır. Şimdi gelin Atatürk'ün kişilik özelliklerini sırası ile inceleyelim.

- İleri görüşlüdür.

- Sabırlı ve disiplinlidir.

- Açık sözlüdür.

- İdealist bir insandır.

- Çok yüksek vatan ve millet sevgisi vardır.

- Gerçeği arama gücüne sahiptir.

- Eğitimcidir.

- İyi kalplidir.

- Çok yönlü bir insandır.

- Yöneticidir.

- Sanatseverdir.

- Ümitsizliğe asla kapılmaz.

- Sorunlara karşı hemen çözüm yolu arar.

Bütün bu kişilik özellikleri ile Atatürk çok önemli mücadeleler vermiş ve ülkemizi düşmanlardan kurtarmak için toplumu bir araya getirmiştir. Tabii bunun yanında daha birçok özelliğe sahiptir.

Atatürk'ün çocuk sevgisi: Atatürk hangi yaşta olursa olsun tüm sevdiklerine çocuk diye seslenirdi. Çünkü hayatımda onun için çocuk sevgi anlamına geliyordu. Ayrıca çocuklara çiçeklerim derdi. Bu yüzden TBMM açıldığında bugünü çocuklara armağan etti. Ve böylece her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya başladı.

Atatürk'ün insan sevgisi: Atatürk insanları insan olduğu için sever ve onlara çok büyük değer verirdi. Ayrıca gittiği ve katıldığı pek çok yerde insanlarla sohbet ederdi. Hatta savaş zamanında esir düşen askerlere iyi davranılmasını emretmiş; onların her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasını istemiştir. O yüzden hem yurtiçinde hem de yurtdışında en sevilen liderler arasında yer alır. Ayrıca insan sevgisi ile Atatürk kadınlara seçme ve seçilme hakkı vermiştir. Gençlere ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı olarak bir bayram bırakmıştır.

Atatürk'ün vatan sevgisi: Atatürk'ün vatan sevgisi özellikleri arasında en önemlisidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün fedakârlıklarla dolu hayatı, vatan ve millet sevgisi ile bütünleşmiştir. Zaten böylesi büyük bir milli mücadeleye girerek çok büyük zorluklara karşı gelmesi de vatan sevgisini açıkça göstermektedir. Ayrıca vatan savunmasını her şeyin üzerinde tutan Mustafa Kemal Atatürk, bu eşsiz vatan ve millet sevgisi ile Kurtuluş Savaşı'ndan galibiyetle ayrılmıştır.

Atatürk'ün eğitime verdiği önem: Toplumu çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırabilmek için Atatürk eğitime çok önem verirdi. Kızların da eğitim görmesi için onlara eğitim haklarını vermiştir. Yeni Türk alfabesini getirerek okuma yazma oranını çok yukarılara çekmiştir.

Atatürk'ün yöneticilik özelliği: Atatürk iyi bir yönetici olmak için gerekli tüm özelliklere sahip bir kişiydi. Emir veriş tarzı, güçlü duruşu, dürüstlüğü ve kibar davranışları ile herkesin takdirini kazanmış büyük bir önderdir. Hem askerlik hayatında hem de devlet yönetiminde her zaman iyi bir yönetici olmuştur. Kendine özgüveni olan ve kararlarının her zaman arkasında duran bir kişiydi. Bu yüzden Kurtuluş Savaşı gibi çok büyük bir mücadeleden zaferle ayrıldı ve Cumhuriyeti kurdu.

Atatürk aynı zamanda açık sözlü, planlı ve programlı çalışan, bol bol kitap okuyan, başka ülkelerin kültürlerini araştıran, bilime önem veren, gerçekçi ve mantıklı kişilik özelliklerine sahipti. Tüm bu kişilik özellikleri ile Mustafa Kemal Atatürk dünyanın en büyük önderlerinden biridir.