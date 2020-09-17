Arkadaş seçimi oldukça önemli bir seçimdir. İnsanlar arkadaşları sayesinde topluma karışır ve toplumsal- sosyal bir varlık haline gelir. Aksi takdirde arkadaş olmayan insanlar birçok sorun yaşayabilir. Kendilerini yalnız hissederken içine kapanır. Birlik ve beraberlik kavramı arkadaşlar sayesinde oldukça gelişir. Bu sebeple arkadaş sahibi olmak herkes için önemli bir kavramdır.

3. Sınıf Hayat Bilgisi Arkadaşlık Konu Anlatımı

İyi bir insan olmak herkes için önemli bir durumdur. İyi arkadaşlar da iyi davranışlar sergileyen kişilerdir. İyi davranışlar sergileyen ve çevresine karşı iyi olan bireyler hayatları boyunca daha mutlu daha başarılı daha çok sevilen insanlardır. Birbirleriyle iyi geçinen, birlikte vakit geçirmeyi seven birçok şeyden ortak şekilde hoşlanan kişilere arkadaş denir. Arkadaşlıklar iyi duygular ve davranışlar üzerine kurulmalıdır. Yardımseverlik, çalışkanlık gibi olumlu davranışlar arkadaşların kurulduğu davranışlardır. Arkadaş seçerken karşımızdaki kişi de de olumlu davranışlar seçmek önemlidir.

İyi bir arkadaş olmak da çevreye karşı önemli bir durum ve sorumluluktur. Arkadaşlarımızın davranışları bize olumlu ve olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sebeple arkadaş seçimi çok önemlidir. İyi bir arkadaş edinmek aynı zamanda birçok iyi alışkanlığı da edinmeyi sağlar. Arkadaşlıklar duyguların ve düşüncelerin paylaşıldığı ilişkilerdir. İyi arkadaşlıklar olumlu değerler katması yönünden oldukça önemlidir.

Arkadaş Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar

Arkadaş seçerken dikkat etmek gereken birçok durum vardır. Arkadaş seçiminde seçilen arkadaş iyi özelliklere sahip olması oldukça önemlidir. Bu sebeple arkadaş seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar bulunur. Dikkat edilmesi gereken noktaların çoğu ise arkadaşlıkların iyi ve olumlu duygular üzerine kurulmasıdır. Arkadaşlıklar arkadaşlar aranan özellikler ise;

- Doğru sözlü olması

- Arkadaşın dürüst olması

- Arkadaşın yalan söylememesi

- Her nasıl bir durumla karşılaşırsa karşılaşsın doğruyu söylemesi

- Tarafsız davranması

- İkiyüzlü davranmaması

- Sır tutabilmesi

- Hoşgörü ve saygılı olabilmesi

- Hata yaptığı zaman özür dilemeyi bilmesi

- Başkalarının eşyalarını izin almaması ya da dokunmaması

- Başkalarından aldığı eşyaları zamanında geri vermesi

- Çalışkan ve düzenli olması

- Neşeli ve anlayışlı olması gibi özellikler oldukça önemlidir.

Bu olumlu özelliklere sahip kişilerde arkadaşlık ilişkileri de oldukça sağlıklı olmaktadır. Bu sebeple kişisel özellikleri arasında arkadaşlıklar bu konulara dikkat edilerek kurulmalıdır. Biz de karşıda ki arkadaşımıza karşı bu duyguları besleyerek arkadaşlıklarımızı istediğimiz gibi geliştirebiliriz. Yalan söylemeyen, dürüst olan, arkadaşından aldığı herhangi bir şeyi zamanında geri veren, hatalıysa özür dilemeyi bilen, çalışkan ve sabırlı olan, anlayışlı olan kişiler olmak önemlidir. Bu sayede iyi davranışları bulunan kişilerle arkadaşlıklar kurulmuş olur. Ve bu arkadaşlıklar daha sağlıklı olmaktadır. Kişilerle arkadaşlık olmak çok önemlidir bu durumlar arkadaşlık ilişkilerini geliştirerek kişilerin birbirlerine güven, saygı ve sevgi duymasını sağlar.

Arkadaşlık İle İlgili Öğrencilerle Yapılabilecek Etkinlik Önerisi

Arkadaşlık konu anlatımı ile ilgili öğrencilere soru sorularak arkadaşlarında olması gereken özellikler öğrenilir. İyi ve kötü davranışlar yazılarak öğrencilerin yine nasıl arkadaş istediklerini işaretlemeleri istenebilir böylece öğrencilerin arkadaşta beklediği davranışlar bulunmuş olur. Daha sonra öğrencilerde kendilerinde hangi davranışları görmek istedikleri sorulur.