3. Sınıf Hayat Bilgisi Acil Durumlar konu anlatımı

Evde ya da okulda ve dışarıda bazı kazalar söz konusu olabilir. Bu kazalar küçük ya da büyük yaşanabilir. Önemli olan nerede olursak olalım yapmamız gerekenleri iyi bilmektir. Eğer acil durumlarda ne yapılması gerektiğini hatırlar isek, o zaman böyle durumlardan sorun yaşamadan kurtulabiliriz.

Acil Durumlar

Okulda ya da evde bazı acil durumlar ile karşılaşabiliriz. Bunlar pek çok sebepten olabilir.

- Dikkatsizlikten

- Kurallara uymamaktan

- Acele etmekten

Genelde bu sebeplerden dolayı bazı kazalar yaşarız. Böyle acil durumlarda ele almamız gereken kuralları ve neler yapmamız gerektiğini öğrenirsek, durum daha fazla büyümeden bundan kurtulabiliriz.

Mesela koşarken çarpışma ya da düşme neticesinde yaralanabiliriz. Aynı zamanda bir yerlerimiz kesilebilir veya hastalanabiliriz. Bayılma geçirebiliriz veya yangın çıkabilir. Bu ve benzeri pek çok durum ile karşı karşıya kaldığımız zaman korkmamalı ve telaş yapmamalıyız. Bu uymamız gereken ilk ve en önemli kurallardan biridir.

Okulda acil durumlar ile karşılaşmak: Okulda acil durumlar ile karşılaştığımız zaman sakin ve telaşsız davranmalıyız. Böyle durumlarda hemen sınıf öğretmenlerine ya da nöbetçi öğretmene haber vermeliyiz. Gerekmediği sürece yaralıyı yerden kaldırmamalı ve onu hareket ettirmemeliyiz. Eğer bu durumu yaşayan kendimiz isek aynı şekilde mutlaka birilerinden yardım istemeliyiz.

Evde yaşanan acil durumlar: Özellikle evlerimizde çarpma veya düşme sonucu yaralanabiliriz. Bir yerimiz yanabilir ya da kesilebilir. Böyle durumlarda yapmamız gereken ilk şey hemen büyüklerimize haber vermektir. Onlar ne yapacağını iyi bilir ve bize yardım ederler.

Not: Eğer evlerimizde herhangi bir nedenden dolayı yangın çıkarsa önce sakin olmalıyız. Aynı şekilde ilk olarak büyüklerimize haber vermeliyiz. Ancak eğer evde yalnız başına isek o zaman hemen dışarı çıkmalıyız. Güvenli bir yere çıktığımız zaman hemen itfaiye aramalıyız.

Yukarıda farklı yerlerde gerçekleşen acil durumlar ile karşı karşıya kaldığımız zaman, bu kurallara uyarsak sorundan kurtuluruz. En önemlisi her zaman İlk önce sakin ve telaşsız davranmaktır. Böylece hata yapmadan doğru şekilde düşünebilir ve ne yapmamız gerektiğini anlayabiliriz.

Acil durumlar söz konusu olduğu zaman aramamız gereken önemli telefon numaraları bulunmaktadır. Bu numaraları arayarak hemen yardım alabiliriz. İşte nerede olursak olalım aramamız gereken acil numaralar;

- İtfaiye (110)

- Polis imdat (155)

- Acil servis (112)

- Jandarma (156)

Bu numaralar her zaman sabittir. Yani değişmez. Böylece herhangi bir acil durum ile karşılaştığımız zaman telefonumuz vasıtasıyla rahatlıkla arama yapabiliriz. Böylece uzmanlar gelerek bize yardım edebilir ve bizi acil durumdan kurtarabilir.

Not: Eğer okulumuzda ya da dışarıda ve evimizde birileri yaralanmış ise, onları kesinlikle hareket ettirmemeliyiz. Böyle durumlarda önce okulda öğretmenlerimiz ve evde ise büyüklerimize haber vermeliyiz. İkinci olarak ise özellikle dışarıda mutlaka yukarıda verdiğimiz acil numaraları aramamız gerekir.

Acil durumlarda uymamız gereken kuralları sırasıyla ele almamız hayat kurtarır. Kazalar ister küçük olsun ister büyük hiç fark etmeden her zaman kurallara uymalıyız. Kendi başımıza hareket etmemeli; korkmamalı ve telaş yapmamalıyız. Böylece hem kendimizi koruyabilir hem de çevremizdeki insanları koruyabiliriz.

Not: Farklı yerlerde yaşayabileceğimiz kötü olaylar karşısında kesinlikle kendimiz müdahale etmemeliyiz. Mutlaka bu konuda bilgi sahibi olan insanlar müdahale etmelidir. Böylece acil müdahale ekipleri hemen destek olurlar. Tedbirlere dikkat eder ve kurallara uyarsak acil durumlar ile karşı karşıya kalmayız.