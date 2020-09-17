Hareket etme durumu yaşamsal bir öneme sahiptir. Bu sebeple hem insanlar diğer tüm canlılar yaşamlarını sürdürebilmek amacıyla hareket etmek zorundadır. Aksi takdirde yaşam mümkün olmaz. Dünya üzerinde insanlar, hayvanlar, bitkiler hareket etme özelliği sayesinde gelişerek varlıklarını devam ettirir. 3. Sınıf Fen Bilimleri dersi de hareketle ilgili bilgilerin verildiği sınıf düzeylerinden bir tanesidir. Öğrencilerin bu sınıf düzeyinde hareket etmenin önemini ve hareket etmenin özelliklerini kavraması oldukça önemlidir. 3. Sınıf düzeyinde verilen bilgiler öğrencilerin konuyu anlamaları konusunda da oldukça etkilidir.

3.Sınıf Fen Bilimleri Varlıkların Hareket Özellikleri Konu Anlatımı

Yeryüzünde bulunan bütün canlılar hareket etme özelliğine sahiptir. Hareket etme canlıların ortak özellikleri arasında yer alır. İnsanlar hayvanlar yürüyerek, koşarak, sürünerek, yüzerek hareket etme özelliklerini gösterir. Bitkiler de insan ve hayvanlar gibi hareket etme özelliğine sahiptir. Ancak bitkilerin hareketi diğer canlıların hareketine göre biraz farklıdır. Bitkinin güneşe doğru çevrilmesi ve köklerin suya dönmesi şeklinde gerçekleşir. Cansız varlıklar tek başlarına hareket etme sahip değillerdir. Cansız varlıkların hareket özellikleri dışarıdan bir etki ile sağlanır. Örneğin; bir cismin itilmesi cansız bir varlığın hareket ettirilmesini sağlar. Ancak bu bir kuvvet sayesinde gerçekleşir.

Hareket Çeşitleri Nelerdir?

Hareket çeşitleri birçok farklı şekilde karşımıza çıkmaktadır.

Hızlanan Yavaşlayan Hareket

Canlı veya cansız varlıkların hızlarını artırarak hareket etmesi hızlanan hareket, aynı varlıkların hızlarının azaltılarak hareket etmelerine yavaşlayan hareket denir. Uçağın kalkerken yaptığı hareket hızlanma hareketi iken, iniş yaparken yaptığı hareket ise yavaşlama hareketi olarak karşımıza çıkar.

Sallanma Hareketi

Bir varlığın ileri geri veya aşağı yukarı yönde tekrarlama şeklinde yaptığı harekete sallanma hareketi adı verilir. Parkta sallanan salıncak, tahterevalli de bir aşağı bir yukarı inip çıkılması, lunaparktaki gondol öne arkaya gelmesi ile meydana gelen hareket ise sallanma hareketine örnek olarak gösterilebilir.

Dönme Hareketi

Bir cismin, bir kişinin bir hayvanın kendi etrafında yaptığı harekete dönme hareketi olarak isim verilir. Dünya kendi etrafında yaptığı hareket de yine dönme hareketi örnektir. Rüzgar türbini, vantilatör, bisiklet pedalı, topaç gibi araçlar dönme hareketine örnek olarak gösterilebilir.

Yön Değiştirme Hareketi

Bir varlığın bir yönden başka bir yöne geçme hareketine yön değiştirme hareketi Deniz. Labirent içinde yapılan hareketler, voleybol ya da tenis gibi oynanan oyunlarda topun yaptığı hareket yön değiştirme hareketine örnek olarak verilebilir. Bu oyunlarda top iki oyuncu arasında yön değiştirir. Aracın bir yoldan başka bir yola dönmesi yine yön değiştirme hareketine örnek olarak gösterilmektedir.

Günlük hayatımızda hareket çeşitleri hemen hemen her alanda kullanılmaktadır. Gerek insanlar, gerek cisimler gerek bitkiler ya da hayvanlar birçok hareketi gün içinde gerçekleştirmektedir. Hareket hayatımız için en önemli özelliklerden bir tanesidir. Aksi takdirde hayatımızın devam etmesi söz konusu olmaz. Hayati bir önemi bulunan hareket tüm canlılar için çok büyük öneme sahiptir. Bu sebeple her gün hareket etmek önemlidir.

Öğrencilere yaptırılacak etkinliklerde günlük hayatta yaptıkları bir günlük hareketlerini kayıt altına almaları istenebilir. Böylece öğrenci hareketin farkına vararak özelliklerini tanıyabilir ve konuyu içselleştirir.