3. Sınıf Fen Bilimleri Sesin Uzaklığı konu anlatımı

Sesin kaynağına yakın olduğumuz zaman şiddeti daha yüksek olur ve kolayca duyarız. Ancak sesin kaynağından uzaklaştığımız zaman sesleri çok daha zor duymaya başlarız. Bu durum sesin şiddetine bağlı olarak değişir. Yani sesten ne kadar uzaklaşırsak şiddeti o kadar azalır. Eğer sesin çok yakınına gelirsek o zaman şiddeti artar ve fazlaca duyarız.

Sesin Uzaklığı

Sesin şiddeti ile sesin uzaklığı arasında bir ilişki vardır. Buna bir örnek verecek olursak bir arkadaşımız yanımızda yüksek sesle konuşuyorsa onu çok iyi şekilde duyarız. Yani bize yakın olan bir kişinin ses şiddeti yüksektir ve çok iyi duyarız. Ancak arkadaşımız bizden çok uzakta olursa o zaman sesinin şiddeti de azalır. Böylece ne olur? O arkadaşımızın sesini çok daha zor duymaya başlarız.

Duyduğumuz seslerin şiddeti kaynağına bağlı olarak değişir. Aslında daha doğrusu kaynağın mesafesi sesin şiddetini değiştirir. Mesela denizde güneşlenirken çok uzaktan geçen 1 geminin sesini az duyarız. Yani ses şiddeti azdır. Ancak bir gemi denizde bizim çok yakınımızdan geçiyor ise o zaman sesini çok rahat ve net şekilde duyarız. Çünkü kaynağın sesinin şiddeti bize net olarak gelmektedir. Şimdi bunu başka bir örnekle ele alalım ve inceleyelim.

Örnek: Mesela yanımızdan geçen bir ambulansın siren sesini çok iyi duyarız. Ancak ambulans bizden uzaklaştıkça siren sesi gittikçe azalır. Peki bu ne demek oluyor? Yani mesafe arttıkça siren sesinin şiddeti azalmaktadır.

Örnek: Başka bir örneği ise tiyatro üzerinden verelim. Bir tiyatro salonunda ön tarafta oturan seyirciler oyuncuları çok daha iyi şekilde duyarlar. Ancak arka tarafta oturan seyirciler duymakta zorlanırlar. Çünkü sesin şiddeti arka taraftaki seyircilere çok daha az gelir. Ön taraftaki seyirciler ise sesin şiddeti çok geldi için rahatlıkla duyarlar.

Yukarıdaki örneklerde de verdiğimiz gibi sesin kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddeti azalır. Bu yüzden sesi işitmemiz oldukça zor hale gelir. Ancak sesin kaynağına yaklaştıkça yani mesafe azaldıkça sesin şiddeti çok daha güçlü hale gelir. Böylece kolayca duyarız.

Örnek: Bir başka örneği ise müzik dinlerken ya da film dizi izlerken sesler üzerinden ele alalım. Örneğin televizyondan ya da radyodan uzakta isek o zaman sesin şiddeti bize çok az gelir. Fakat televizyonun ya da radyonun çok yakınına gelirsek sesler bize yüksek gelmeye başlar. Böylece sesin şiddeti artar ve kolayca duyarız.

Yani sesin kaynağından uzaklaştıkça daha zor duyar; ancak sesin kaynağına yaklaştıkça sesin şiddeti arttı için daha rahat duymaya başlarız. Tabii burada dikkat etmemiz gereken bazı hususlar bulunmaktadır.

- Duyma konusunda sağlığımızı korumak için ses şiddeti yüksek olan durumlara çok yaklaşmamalıyız.

- Çok yakınımızda insanların bağırmasına dikkat etmeliyiz. Eğer kişi çok fazla bağırıyorsa onun yanından uzaklaşmalıyız.

- Yüksek sesle çalışan televizyon ya da radyo ve makinelerin yanından uzaklaşmalıyız.

- Gürültülü yerlere karşı her zaman mesafemizi korumalı ve böylece kulak sağlığımızı korumalıyız.

Bu kurallara ve mesafeye dikkat ettiğimiz süre boyunca sağlıklı biçimde çevremizdeki her şeyi duyabiliriz. Aynı zamanda sınıfın içinde arkadaşlarımız ile çok yakın olduğumuz için, mutlaka çok yüksek sesle konuşmamalı ve bağırmamalıyız. Böylece sağlıklı şekilde etrafımızdaki pek çok farklı sesi duyabilir ve arkadaşlarımızla daha kolay iletişim kurabiliriz. Kaynaktan gelen sesin şiddetine bağlı olarak çok yakın ya da çok uzak olmamalıyız.