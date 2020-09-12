3. Sınıf Fen Bilimleri Maddelerle Çalışırken Güvenlik Tedbirleri Alma konu anlatımı

Maddeleri öğrenmek için onlarla bazı çalışmalar yaparız. Bu çalışmaları okulumuzda öğretmenimizin kontrolü altında gerçekleştiririz. Ancak okulumuzda ya da evimizde tek başına bu maddelere yaklaşmamalı ve uzak durmalıyız. Eğer bu maddelere dokunmak zorundaysak o zaman bazı önlemleri ve tedbirleri almalıyız.

Maddelerle Çalışırken Güvenlik Tedbirleri Alma

Bazı maddelere dokunmak, onları koklamak ya da tatmak vücudumuza zarar verebilir. O yüzden ele almamız ve dikkat etmemiz gereken bazı güvenlik tedbirleri bulunmaktadır. Bu tedbirler hem evimizde hem de okulumuzda ya da dışarıda geçerlidir. Eğer güvenlik tedbirlerini unutmazsak ve uygularsak, güvenli şekilde maddeleri dokunabilir ve onlarla bazı çalışmalar yapabiliriz.

Şimdi maddelerle çalışırken hangi güvenlik tedbirlerine almamız gerekiyor bunları sırasıyla inceleyelim.

- Temizlik maddelerini yalnızca temizlik amacıyla kullanmamız gerekir. Özellikle tadına kesinlikle bakmamalıyız. Bazı ağır kokulu olanları koklamamalıyız. Ayrıca temizlik maddelerini uzun süre elimize temas ettirmek dilimize ve sağlığımıza zarar verebilir.

- Elimizde sadece sabun ile yıkamalıyız. Bunun dışında herhangi bir temizlik maddesi ile elimizi yıkamamaya özen göstermeliyiz.

- Cıva ile oynamamalıyız. Özellikle cıvalı termometrede elimize aldığın zaman onları kırmamaya dikkat etmeliyiz.

- İçinde ne olduğunu bilmediğimiz sıvıları kesinlikle koklamamalıyız. Ayrıca onlara dokunmamalı ve tadına bakmamalıyız.

- Yapıştırıcı kullanırken onları koklamamalıyız. Ayrıca kırtasiyeden kokulu araç gereçler almamaya özen göstermeliyiz.

- Büyüklerimize sormadan hiçbir ilacı elimize almamalı ve kullanmamalıyız.

- Büyüklerimiz yanımızda olmadan kesici ve delici aletler ile oynamamalıyız. Bu maddeleri kullanmamalı ve büyüklerimizi beklemeliyiz.

- Ayrıca yine büyüklerimiz olmadan yanıcı ve yakıcı maddelerin yanına yaklaşmamamız gerekiyor.

- Özellikle tanımadığımız maddelerin tadına bakmalıyız. Çünkü bu maddeler zehirli ya da yanıcı olabilir. O zaman dilimize ve ağzımıza zarar verebiliriz.

- Tanımadığımız maddeleri koklamamalı ve onlara dokunmamalıyız.

Hem evimiz de hem de okulumuzda ya da dışarıda elimize almamamız gereken maddeler bulunur. Özellikle bilmediğimiz bir madde ise ondan uzak durmaya özen göstermemiz gerekmektedir. Çünkü bu maddeler tehlikeli olabilir.

Şimdi uzak durmamız gereken maddelerin tehlikelerini sayalım.

- Kokusu çok keskin olabilir ve kokladığımız zaman bize zarar verebilir.

- Zehirli olabilir.

- Yanıcı bir etkisi olabilir ve bu yüzden elimizi ya da ağzımızı yakabilir.

- Patlayıcı bir madde olabilir. Elimize aldığımız zaman patlama tehlikesi ile karşı karşıya kalmamak için, mutlaka bilmediğimiz maddelerden uzak durmalıyız.

Not: Evimizde veya okulumuzda bulunan hiçbir kolonyayı tatmamalıyız. Ayrıca kolonyayı uzun bir süre koklamamaya özen göstermemiz gerekir. Sadece elimizde biraz damlatmalı ve dikkatli bir şekilde sürmeliyiz. Bunun dışında tadına bakmamalı ve kokusunu uzun bir süre içimize çekmemeliyiz.

Okulumuzda maddeleri öğrenmek için laboratuvarları kullanırız. Aynı zamanda öğretmenlerimiz bize öğretebilmek için bazı maddeleri gösterebilir. Bu maddelere öğretmenlerimiz olmadan dokunmamalı ve onları tatmamalıyız. Eğer öğretmenimiz uygun görürse bu maddelere dokunabiliriz. Böylece onların ne olduklarını daha iyi bir şekilde anlayabilir ve öğrenebiliriz.

Özellikle tanımadığımız hiçbir maddeye yaklaşmamayı her zaman hatırlamalıyız. Bu nerede olursa olsun bizim için çok önemlidir. Çünkü bilmediğimiz bazı maddeler vücudumuzun farklı yerlerine zarar verebilir. Bu zararların kalıcı olmaması için her zaman uzak durmalıyız.