3. Sınıf Fen Bilimleri Işığın Görmedeki Rolü konu anlatımı

Hem gece hem de gündüz görebiliriz. Ancak bunun için mutlaka ışığa ihtiyacımız vardır. Bu yüzden birçok farklı ışık kaynağı bulunur. Bu kaynakları günün değişik zamanlarında kullanırız ve böylece pek çok şeyi görürüz.

Işığın Görmedeki Rolü

Gözlerimiz açık olsa dahi her zaman her şeyi görmemiz mümkün değildir. Mesela gece elektrik kesildiği zaman ne yaparız? Görebilir miyiz? Gözlerimiz açık olsa bile her yer karanlık olur ve göremeyiz. Gözlerimizi kullanarak etrafımızdaki varlıkları değişik renklerde ve boyutlarda görürüz. Ancak bunları görebilmemiz için ışığa ihtiyacımız olur. Bunun için farklı ışık kaynaklarını kullanırız. Işık olmadığı zaman varlıklar aydınlanmadığı için gözümüze ışık gelmez ve göremeyiz.

Gündüzleri güneş yardımıyla çevremizdeki bütün nesneleri görebiliriz. Çünkü güneş dünyamızı aydınlatır ve gündüzleri her yere ışık yayar. Fakat gece olduğu zaman güneşten faydalanamayız. O yüzden farklı ışık kaynaklarını kullanırız ve etrafımızı yeniden aydınlatırız. Bu ışık kaynakları ise insanlar tarafından geliştirilmiş kaynaklar olarak bilinir.

Işık Kaynakları Nelerdir?

Çevresine ışık vererek aydınlatan kaynaklar ışık kaynağı denmektedir. Bu konuda iki farklı ışık kaynağı bulunmaktadır.

- Doğal ışık kaynakları

- Yapay ışık kaynakları

Şimdi bu ışık kaynaklarını ayrı ayrı ele alalım ve özelliklerine bakalım.

Doğal ışık kaynakları: Kendiliğinden olan (insanların katkısı olmadan) etrafına ışık yayan kaynaklar doğal ışık kaynaklarıdır. Bu konuda birçok farklı doğal ışık kaynağının olduğunu söylemek mümkündür.

- Güneş

- Yıldızlar

- Şimşek

- Yıldırım

- Ateş böceği

- Deniz diplerinde yaşamını sürdüren birtakım mantar türleri

Not: Ayın kendi ışığı bulunmaz. Tıpkı bir ayna gibi ay güneşten aldığı ışıkları dünyamıza yansıtır ve böylece aydınlanma yaşatır.

Yapay ışık kaynakları: Kendiliğinden ışık yaymayan, Işık yaymak için başka bir maddeye ihtiyaç duyan, insanlar tarafından üretilmiş ve geliştirilmiş kaynaklar yapay ışık kaynaklarıdır. Aynı şekilde İnsanlık tarihi boyunca geçmişten günümüze kadar, birçok değişik yapay ışık kaynağı kullanılmıştır.

- Mum

- Meşale

- Kandil

- Gaz lambası

- Deniz Feneri

- Ampul

- Araba farı

- Trafik lambası

- Bilgisayar ve benzeri gibi teknolojik aletler

Bütün bu yapay ışık kaynakları tarihin farklı zamanlarında insanlar tarafından geliştirilmiş ürünlerdir. Böylece bu ürünler sayesinde geceleri daha aydınlık hale gelir. Bu sayede farklı kullanım alanları ile beraber yapay ışık kaynakları kullanılır.

Örnek: Mesela gece ders çalışırken odamızda lamba kullanırız. Aynı zamanda gaz lambası ya da ışıldak da kullanabiliriz. Ayrıca geceleri bir yerlerde dolaşırken veya aniden elektrik kesildiğinde, hemen fener kullanırız. Özellikle ortak şekilde hem evlerimizde hem de okulda ya da iş yerlerinde gerektiği zamanlarda, mum oldukça fazla kullanılır. Böylece elektrikler gelene kadar ya da farklı sebeplerden dolayı mum kullanırız.

Hem yapay hem de doğal ışık kaynakları günlük yaşantımız için çok önemlidir. Gündüzleri birbirinden farklı doğal ışık kaynakları sayesinde her yer aydınlanır. Geceleri ise insanların ürettiği farklı yapay ışık kaynakları sayesinde geceleri aydınlatırız.

Not: Güneşin ışık kaynağı çok güçlüdür. O yüzden kesinlikle gündüzleri güneşe çıplak gözlerimizle bakmamalıyız. Yoksa gözlerimizde çok ciddi sorunlar oluşur ve hatta kör olabiliriz. O yüzden buna çok dikkat etmemiz gerekir. Ayrıca doğal ışık kaynaklarını kullanırken bunu çok dikkatli yapmalıyız. Gerekmedikçe tasarruf yapmak amacıyla yapay ışık kaynaklarını kullanmamalıyız.