3. Sınıf Fen Bilimleri Hareketli Cisimlerin Sebep Olabileceği Tehlikeler konu anlatımı

İtme ve çekme şeklinde cisimleri durduran ya da cisimleri harekete geçiren etkilere kuvvet denir. Cisimlere itme ve çekme kuvveti uygulanır. Cisimlere kuvvet uygulandığında ve cisimler itildiğinde kişiden uzaklaşırken, cisimler çekildiğinde kişiye yaklaşır. Günlük hayatta cisimlere çok sık itme ve çekme kuvvet uygulamaktadır. Bir koltuğu itme ya da çekme testereyi itme çekme kuvveti bunlara örnek olarak verilmektedir.

3.Sınıf Fen Bilimleri Hareketli Cisimlerin Sebep Olabileceği Tehlikeler

3. Sınıf öğrencileri için de itme çekme kuvveti ile ilgili hareketli cisimlerin sebep olacağı konular vardır. Cisimlere uygulanan itme ve çekme bir kuvvettir. Cisimleri hareket ettirmekle görevli itme ya da çekme şeklinde uygulanan etkiye kuvvet adı verilir. Cisimlere kişilerin uyguladığı itme ve çekme kuvveti bulunur. Cisimler itilerek kendinden uzaklaştırılırken, çekilerek kendine yaklaştırılır. Kapı, pencere, çekmece gibi günlük hayatta sürekli kullanılan eşyalar itme kuvveti ile kapatılır. Bilgisayar da yazı yazarken parmaklarla tuşlara itme kuvveti uygulanır. Voleybolcular ya da futbolcular topu hareket ettirmek için topa itme kuvveti uygular.

Çekme kuvveti ise bir cismi kendine yaklaştırmak şeklinde uygulanır. Dalından meyve koparmak çekme kuvvetine bir örnektir. Kapıyı açmak ya da çekmeceyi açmak da yine çekme kuvvetine örnek olarak verilebilir.

Kuvvetin Etkileri Nelerdir?

Kuvvet varlıkların ya da eşyaların hızlanmasına, durmasına, yönünün değişmesine, yavaşlamasına, şeklinin değişmesine ya da dönmesine sebep olabilir. Dikkatle yapılmadığında kuvvet uygulanan cisim kişiler için tehlikeli olabilir. Bu sebeple kuvvet uygulanan cisim ve uygulanan kuvvetin miktarı oldukça önemlidir.

Hareketli Cisimlerin Sebep Olabileceği Tehlikeler Nelerdir?

- İtme ve çekme kuvveti uygulanan cisimler zaman zaman tehlike oluşturabilir. Hızla giden ya da dönen cisimlere dokunmak ve bu cisimleri durdurmaya çalışmak kişileri yaralayıcı etkilere sahiptir. Bu sebeple hareket eden cisimleri ile ilgili yapılacak durum onları durdurmak değildir.

- Kapı pencerelerin hızlı bir şekilde açılması ya da kapanması kişilerde ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Yine kapı ya da pencere açılıp kapatılırken son derece dikkatli olunmalı, dikkatli bir şekilde kapı ya da pencere açılıp kapatılmalıdır.

- Aniden harekete geçen doğal afetler de bulunmaktadır. Bu doğal afetlerden; çığ, sel, deprem gibi doğal afetler varlıkları ağacı toprağı suyu harekete geçirme özelliğine sahiptir. Bu sebeple doğal afetlerin bazıları can ve mal kaybına sebep olabilir.

- Elektrikle çalışan birçok alet günümüzde sıkça kullanılmaktadır. Elektrikli aletler de zaman zaman tehlikeli olabilmektedir. Örneğin; dönen bir vantilatörün pervanesini durdurmaya çalışmak kişinin yaralanmasına sebep olabilir.

- Özellikle trafikte dikkat edilmesi gereken durumlardan bir tanesi de ani duraklama ya da aşırı hızlanma durumlardır. Bu durumlarda can ve mal kaybına sebep olabilir

- Okullarda karşılaşılan durumlardan biri de teneffüste öğrencilerin koridorlarda koşmalarıdır. Öğrenciler koşarak hareket ettiğinde durmakta olan bir öğrenciyi yaralayabilir ya da koşan öğrenci herhangi bir yere çarparak durabilir. Bu sebeple dikkat etmek oldukça önemlidir.

Hareket halinde daha birçok cisme örnek verilebilir. Bu cisimleri durdurmak için kuvvet uygulamak zaman zaman kötü sonuçlar doğurabilir. Bu sebeple cisimlere uygulanan kuvvet oldukça önemlidir. Aksi takdirde kişilerin yaralanmalarına sebep olurken mal kaybına da sebebiyet verebilir.