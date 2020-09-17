3. Sınıf Fen Bilimleri Duyu Organları Ve Görevleri konu anlatımı

İnsanların algılamaları duyu organları sayesinde gerçekleşmektedir. Dünyayı algılayış şekli olarak da tanımlanabilecek olan, duyu organlarının herhangi birinin çalışmaması ya da arızalanması tam algılamayı engellemektedir. Bu sebeple duyu organları oldukça önemlidir. Duyu organlarını bilinmesi, korunmasını da beraberinde getirir. Öğrenciler tarafından organlarının öğrenilmesi ve görevlerinin bilinmesi oldukça önemidir.

Duyu Organları Ve Görevleri

Dünyayı algılamamız için beş duyu organımız bulunmaktadır. Bunlar görme, duyma, tatma, koklama ve dokunma duyularıdır.

Görme Organımız

Çevreyi görmemizi sağlayan duyu organımız gözdür. Varlıkların şekli, rengi, büyüklüğü, değerini görme sayesinde algılarız. Gözlerimiz en hassas organlarımızdan biridir. Bu sebeple gözler göz çukurunda bulunur. Görme organı çok hassas olduğu için oldukça iyi korunmalıdır. Göz sağlığını korumak için;

- Başkalarına ait havlu da gözlükler kullanılmamalı

- Kirli eller gözlerle temas ettirilmemelidir

- Çok yakından televizyon, tablet ve bilgisayar ile temas edilmemeli

- Güneşe çıplak gözle bakılmamalı

- Göz sağlığını koruyucu gıdalar tüketilmelidir.

İşitme Organımız

İnsanların, hayvanların, eşyaları ve birçok varlığın sesleri kulaklarımız sayesinde algılanır. Kulaklarımızın dışarıdan görünen bölümüne kulak kepçesi adı verilir. Kulaklar sayesinde sesin şiddeti uzaklığını anlamak mümkündür. Kulaklar aynı zamanda dengemizi sağlama görevi ile görevlidir. Kulak sağlığını korumak oldukça önemlidir. Kulak sağlığını korumak için;

- Çok gürültülü oradan ortamlardan uzak durulmalı

- Çok yüksek sesle ve kulaklıkta uzun süre müzik dinlenmemeli

- Kulaklar temiz tutulmalı

- Kulaklara sivri ve sert cisimler sokulmalı

- Soğuktan korunmalı

- Ani ve şiddetli sesler duyulduğuna ağız açılmalı

- Kulağımızda ağrı, akıntı gibi sorunlar varsa doktora başvurulmalıdır.

Koku Alma Organımız

Burnumuz çevremizdeki kokuları algılamamızı sağlayan organımızdır. Birçok koku burnumu sayesinde algılanır. Çiçek, deniz, parfüm, çöp kokuları burnumu sayesinde ayırt edebildiğimiz kokulardır. Burnun tıkalı olduğu durumlarda koku alamadığımız için tat alma duyumuzda da sorun yaşanır. Bunun sebebi tat alma duyumuzun yani dilimizin koku alma duyumuz ile beraber çalışmasıdır. Burnumuz havayı süzerek nemlendirir ve ısıtır. Burun sağlığını korumak da diğer organları korumak kadar önemlidir. Burun sağlığını korumak için;

- Tozlu ve havasız ortamlardan uzak durmak

- Burnu temiz tutmak

- Her maddeyi koklamamak

- Burun kıllarını koparmamak gerekir.

Tat Alma Duyumuz

Tat alma duyumuz dil sayesinde sağlanır. Dilimizin üzerinde tat almaya yarayan kabarcıklar bulunur. Bu kabarcıklar sayesinde yediğimiz besinlerin acı tatlı ekşi veya tuzlu olduğunu hissederiz. Dilin ucu tatlı, dilin hemen yanları tuzlu, dilin orta yan kesimleri ekşi, dilin arkası ise acı tatları algılama konusunda etkilidir. Dil sağlığı da oldukça önemlidir. Dil sağlığını korumak için;

- Ağız ve diş sağlığına dikkat edilmeli

- Çok soğuk ve sıcak gıdalar tüketilmemeli

- Asitli ve gazlı içecekler tüketilmemeli

- Alkol ve sigaradan uzak durmalı

- Her maddenin tadına bakılmamalı. Dinimizde herhangi bir sıkıntı hissedildiğinde doktora başvurulmalıdır.

Dokunma Organımız

Derimiz sayesinde dokunduğumuz nesnelerin özelliklerini hissederiz. Nesnelerin sıcak-soğuk, yumuşak, sert, pürüzlü, pürüzsüz olduğu dokunma duyumuz sayesinde anlaşılır. Dokunma duyusu en az diğer duygular kadar önemli bir duygudur. Dokunma duyusu yani deri sağlığını korumak için de birçok çalışma yapılmalı ve önlem alınmalıdır. Deri sağlığını korumak için;

- Düzenli olarak banyo yapılmalı

- Aşırı sıcak ve soğuktan vücut korumaya çalışmalı

- Kesici ve delici aletleri karşı dikkat edilmeli

- Kimyasal maddelerin deri ile temasında engellenmeli

- Güneşin zararlı ışınlarından güneş koruyucular sayesinde korunmalı

- Derimize meydana gelen şişlik, kızarıklık kaşıntı gibi durumlarda doktora başvurulmalıdır.