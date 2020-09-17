3. Sınıf Fen Bilimleri Dünya'nın Yapısı konu anlatımı

Dünya özellikle üzerinde yaşadığımız bir gezegen olarak bilinmektedir. Üzerinde yaşadığımız dünyanın genel özelliklerinin bilinmesi gerekir. Mavi gezegen olarak da adlandırılan Dünya Güneş'e en yakın 3. Gezegendir. Aynı zamanda üzerinde yaşam olan tek gezegen Dünya olarak bilinmektedir. Dünya’nın yaklaşık 4 milyar yıldan fazla süre önce oluşturduğu bilinmektedir.

3. Sınıf Fen Bilimleri Dünyanın Yapısı Konu Anlatımı

Dünyamızın yapısı üzerinde yaşayan herkes tarafından bilinmesi gereken bir durumdur. Dünya katmanlardan oluşan bir gezegendir. Dünya üzerinde yaşadığımız ve yararlandığımız bu katmanlar 3’e ayrılır. Bu katmanlar; kara katmanı, su katmanı ve hava katmanı olarak 3 katmandan oluşmaktadır.

Kara Katmanı

Kara katmanı; dünyanın dış kabuğunu oluşturan katmandır. Üzerinde yaşadığımız katmana Kara katmanı adı verilir. Kara katmanın Deniz tabanları da dahil olmak üzere tüm gezegeni kaplamaktadır. Görünürde sadece karalardan ibaret olduğu düşünülse de kara katmanı deniz dibinde bulunan katmanı da içerisinde barındırmaktadır. Dünya yüzeyinin kara katmanı; taş, toprak ve kaya gibi maddelerden oluşmaktadır. Dağlar, yaylalar, ormanlar, çöller kara katmanları arasında yer almaktadır. Üzerinde tarım, yerleşme ve ulaşım gibi faaliyetler kara katmanları üzerinde gerçekleşir.

Gezegenimiz uzaydan bakıldığında Mavi renkte görünmektedir. Bu sebeple Dünya mavi gezegen olarak da adlandırılan bir gezegendir. Dünyanın mavi renkte görünmesinin en büyük sebebi ise dünya üzerinde su kütlelerinin, kara kütlelerinden çok daha fazla olmasıdır. Dünya üzerindeki su kütleleri kara kütlelerinden yaklaşık 3 kat daha fazladır. Dünya üzerinde bulunan çukur alanlar sular tarafından dolmuştur. Okyanus, deniz, göl, nehir su katmanını oluşturur. Bu sebeple su katmanı Dünya üzerinde çok daha fazla yer kaplamaktadır. Dünyanın dörtte üçü sularla dörtte biri ise karalarla kaplı olduğu bilinmektedir.

Dünya üzerinde büyük kara parçaları bulunur bu kara parçalarına kıta ismi verilir. Dünya üzerinde 7 kıta bulunur. Bu kıtalar Asya, Avrupa, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Afrika, Antarktika, Okyanusya (Avustralya) olarak yer almaktadır. Dünya üzerindeki kıtalar arasında kalan büyük su kütlelerine ise Okyanus adı verilir. Kıtaların etrafını okyanuslar çevrelemektedir. Dünya üzerinde üç büyük okyanus bulunur. Bu okyanuslar ise; Büyük Okyanus, Hint Okyanusu ve Atlas Okyanusu olarak adlandırılmaktadır.

Hava Katmanı

Uzay Boşluğunda milyonlarca gezegen olduğu bilinmektedir. Ancak uzaydaki gezegenler arasında üzerinde yaşam olan tek gezegen Dünya’dır. Diğer gezegenlerde hava bulunmadığı için canlı yaşayamaz. Bu sebeple hava yaşamsal önem arz eder. Dünyamız atmosfer adı verilen hava katmanı ile çevrilidir. Uzaydan bakınca atmosfer bir sis gibi görünen bir yapıya sahiptir. Atmosfer tabakası su ve kara katmanlarını sarmış bir tabakadır. Hava gözle görülemez ancak varlığı hissedilir. Yaşamsal öneme sahiptir. Su ve toprak içinde de hava bulunmaktadır.

Bu sebeple yaşayan canlıların hepsi solunum yapmak zorundadır. Atmosferin birçok özelliği bulunmaktadır;

- Atmosferin en büyük özelliği ise yaşam sağlamasıdır.

- Atmosfer dünyayı güneşin zararlı ışınlarından korumakla görevlidir.

- Kar yağmur rüzgar gibi hava olayları hava katmanında yani atmosferde gerçekleşir.

- Canlıların yaşamını sürdürebilmesi için atmosfer en önemli etkendir. Aksi takdirde yaşam mümkün olmamaktadır.

- Atmosfer sayesinde uzayda bulunan tüm gezegenler içinde yalnızca Dünya üzerinde yaşam bulunur. İnsan, hayvan, bitki yaşar.