Tarım alanlarının azalması da doğal çevrenin bozulmasında önemli bir etkendir. Bunun dışında aşırı petrol kullanımı ve pil atıkları da çevrenin kirlenmesine yol açmaktadır.

3. Sınıf Fen Bilimleri Doğal Çevrenin Önemi - Konu Anlatımı

1- Doğal Çevrenin Önemi:

Doğal çevrenin önemi her geçen gün artmaktadır. Kuraklaşmaya karşı önlemler alınmalı ve çevre konusunda bilinçli adımlar atılmalıdır. İnsanların hayvan ve bitkilerle uyum içerisinde yaşayacağı doğal alanlar oluşturulmalı. Doğal çevrenin korunması için herkes üzerine düşeni yaparsa gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakabiliriz. Çocuk yetişkin herkes sorumluluk almalı ve çevre kirliliğine engel olmalıdır.

2- Doğal Çevreye Zarar Veren Etkenler:

Tarım ilaçları: Tarımsal ürünlerden verim elde etmek için kullanılan bazı ilaçlar doğaya çok büyük zararlar veriyor. Bu nedenle bu ilaçları kullanmak yerine organik üretime ağırlık verilmelidir. Hormonlu ürünlerden vazgeçilmeli, sadece katkısız tarım ürünleri üretilmelidir.

Ağaçların kesilmesi: Ağaçlar oksijen kaynağımızdır. Onların ihtiyaçtan fazla kesilmesi çölleşmeyi ve kuraklığı beraberinde getirmektedir. Aynı zamanda aşırı sanayileşme ve kentleşme de doğal çevrenin her geçen gün biraz daha bozulmasına neden olmaktadır.

Atıklar: Sadece pil ve benzeri atıklar değil günlük hayatta kullandığımız birçok ürün de çevreye çok büyük zararlar veriyor. Bunların başında plastik şişeler ve poşetler geliyor. Bir pet şişede doğada ortalama 400 yıl kaybolmadan duruyor. Poşetler ise 1000 yıla yakın bir süre doğada kalıp çevreye zarar veriyor. Toprağın zehirlenmesine yol açan bu ürünler böcek türlerinin yok olmasına da yol açmaktadır.

Sakız, sigara izmaritleri ve telefon kartları da doğal çevrede uzun yıllar boyunca kaybolmaz. Bu konuda hassas davranılmalı, yere çöp atanlar uyarılmalıdır. Cam, plastik ve kağıtlar geri dönüşüm kutusuna atılarak enerji tasarrufu yapılmalıdır.

3- Doğal Çevreyi Korumak İçin Neler Yapmalıyız?

1- Ağaçlandırma yapılmalı: Herkes imkanları dahilinde yaşadığı çevreye fide dikmeli ve o fideleri düzenli aralıklarla sulamalı. Ağaçlar sadece çevreyi güzelleştirmez. Aynı zamanda dünyadaki canlıların oksijen ihtiyacını karşılar. Sıcak yaz günlerinde serinlik sağlayarak canlıların rahatlamasını sağlar. Havayı temizleyip erozyonu önlemek de ağaçların faydaları arasındadır.

2- Hayvanların mama ve barınak ihtiyaçları karşılanmalı: Kedi ve köpek gibi sokak hayvanlarının temel ihtiyaçlarını karşılamalıyız. Sıcak yaz günlerinde kapımızın önüne bir kap su koyabiliriz. Kış günlerinde üşümemeleri için onlara barınak yapabiliriz.

3- Avlanma yasaklarına uyulmalı: Aşırı avlanma hayvanların soylarını tüketmektedir. Bu ise doğal çevreye doğrudan zarar verir. Avlanma kurallarına uyulmalı, uymayan kişiler görüldüğü takdirde yetkili kişilere şikayet edilmelidir.

4- Atıklar geri dönüşüm kutularına atılmalı: Dünyada her yıl milyonlarca tehlikeli atık doğaya bırakılmaktadır. Bu atıkların başında ise pil atıkları geliyor. Bu tehlikeli maddeler dışarıya ya da normal çöp kutularına değil özel geri dönüşüm kutularına atılmalı. Tek kullanımlık jiletler ve kağıt tabaklar da çevreye çok zarar verdiği için bu ürünlerin kullanımları kısıtlanmalıdır.

5- Enerji tasarrufu yapılmalı: Her yıl sadece pet şişe üretmek için milyonlarca varil petrol üretilmektedir. Benzinli arabalar hem görüntü hem de çevre kirliliğine yol açmaktadır. Bunun önüne geçmek için enerji tasarrufu yapılmalı. Zararlı enerji kaynaklarının kullanımı kısıtlanmalıdır. Onların yerine güneş panellerinden ve rüzgar türbinlerinden elde edilen doğal enerjiler tercih edilmelidir. Bu enerjiler yenilenebilir olduğu için sürekli olarak kullanılabilir.