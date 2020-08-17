3. Sınıf Fen Bilimleri Ben Ve Çevrem konu anlatımı

Dünyada canlı ve yapay çevreler bir arada bulunur. Çevremizi tanımak hayatımızı kolaylaştırır. Doğayı korumak ve çevreyi korumak hepimizin sorumlulukları arasında yer alır.

Ben ve Çevrem

1- Yapay Çevre:

Yapay çevrede insanlar tarafından yapılmış birçok bina bulunur. Bu binalar, kullanım amaçlarına göre çeşitlere ayrılır. İçinde yaşadığımız binalara ev denir. Ailemizle birlikte yaşadığımız evler, barınma ihtiyacımızı karşılar. Eğitim gördüğümüz binalara ise okul denir.

Yapay çevremizde otoparklar, köprüler, barajlar ve hava alanları bulunur. Her biri insanlar tarafından belli bir amaç için yapılmıştır. Köprüler ulaşımın çok daha kısa sürmesini sağlar. Barajlar, yağmur sularını depolar. Yağmurun yağmadığı zamanlar barajda biriken sular kullanılır.

2- Doğal Çevre:

Doğal çevremizde yer alan ormanlar insanlar ve diğer canlılar için son derece önemlidir. Ağaçlar havadaki karbondioksidi azaltıp oksijen verir. Canlıların ise yaşamak için oksijene gereksinimi vardır. Aynı zamanda ormanlar, hayvanların yaşam alanıdır. İçinde sadece memeli hayvanlar değil, binlerce kuş ve böcek türü yaşar. Sık sık ağaç fidesi dikmeliyiz. Böylece gelecek nesillere daha temiz, daha yeşil bir dünya bırakabiliriz.

Yüzlerce çeşidi bulunan ağaçlar bizi güneşin zararlı ışınlarından korur. Erozyon ve sel felaketlerini önler. Verdikleri meyveler insanlar ve hayvanlar için gıda kaynağı oluşturur. Ağaçları korumalı ve onlara zarar vermemeliyiz. Dalları kıran birini görürsek onları uyarmalıyız.

Doğada birçok hayvan türü bir arada yaşamaktadır. Karga, martı, leylek, kumru ve serçe doğal çevrede en sık gördüğümüz kuş türleridir. Muhabbet kuşu ve kanarya gibi kuşları ise evlerimizde de besleyebiliriz. Evlerimizde beslediğimiz diğer hayvanlar arasında kedi, köpek ve balık da bulunur.

'Doğal Anıt'' adı verilen özel yapılar da doğal çevrede bulunur. Bazı anıtlar rüzgar ve yağmurların etkisiyle meydana gelmiştir. Bazılarının oluşumunda ise bitki örtüsü ve yeryüzü şekilleri oluşmuştur. Her birinin görünümü farklıdır. Doğal anıtlar sadece çevre değil turizm açısından da önemlidir. Ülkemizde en çok ziyaret edilen doğal anıtların başında Damlataş Mağarası yer alır Bu mağaraların oluşumda kireç suları etkili olmuştur. Pamukkale Travertenleri ve Tortum Şelalesini de doğal anıtlara örnek gösterebilir.

Devlet tarafından koruma altına alınmış ormanlık alanlara milli park denir. İçerisinde sadece ağaçlar değil akarsular ve göller de bulunur. Bu parklar doğal zenginliklere sahip olduğu için koruma altına alınmıştır. Ülkemizde toplam 44 tane milli park bulunuyor.

Ovalar, platolar, denizler, göller, dağlar da doğal çevrenin içerisinde yer alır.

3- Çevremizi Koruyalım

Hem yapay hem de doğal çevremizi korumalıyız. Bir ormanlık alanın oluşabilmesi için 10 ile 100 yıl arasında zaman geçmesi gerekir. Piknik alanlarında yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olmalıyız. Bu alanlara bırakılan kırık şişeler mercek etkisiyle yanabilir. Bu da orman yangınlarının nedenleri arasındadır. Çevremizi temiz tutmamız gerektiği için ormanlara şişe ya da başka bir çöp bırakmamalıyız. Yere çöp atan kişileri çevre temizliği konusunda uyarmalıyız.

Pil atıkları ve plastik şişeler doğaya en çok zarar veren atıkların başında gelir. Biten pilleri normal bir çöp kutusuna atmak yerine geri dönüşüm kutusuna atmalıyız. Böylelikle hem çevremizi korumuş hem de enerji tasarrufu yapmış oluruz.

Yapay çevredeki birçok yapı ortak kullanım alanlarımızdır. Ev ve okulumuzu temiz tutmalı, parklardaki oyun araçlarını dikkatli kullanmalıyız.