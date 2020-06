Şehit öğretmen Aybüke Yalçın unutulmadı: Gülüşün kalbimizde yaşayacak

‘ÖĞRETMEN OLDUM BEN’

Şenay Aybüke Yalçın, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin müzik öğretmenliği bölümünde okudu ve Halk Oyunları Topluluğu’nda çalıştı. 100 Ses Gençlik Korosu’nun solistlerindendi. Zehra Yalçın ile Sadık Yalçın’ın biricik kızları, Atıf Aybars’ın ablasıydı. 11 Ekim 2016’da yapılan atamalarda öğretmen oldu. O gün belki de kısa hayatının en güzel günüydü. Bir an önce okuluna öğrencilerine kavuşmak için can atıyordu. Tayini 18’inci tercihi olan Batman’a çıkmıştı. Ama onun için önemli olan tayininin nereye çıktığın değil mesleğine ne zaman başlayacağıydı. Babası Sadık Yalçın endişeliydi, kızının uzaklara gitmesini istemiyordu. Aybüke öğretmen o günlerde annes Zehra Yalçın ile dertleşirken, Batman’a isteyerek, zevkle gideceğini söylemişti.

Çok sevdiği mesleğine, atandığı Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde başladı. Aybüke öğretmen atama sevincini sosyal medya hesabından “Öğretmen oldum ben” diyerek heyecanla duyurdu sevenlerine.

‘ORADAKİ ÇOCUKLARIN İHTİYACI YOK MU’

Babası Sadık Yalçın üstüne titrediği kızı için”Bayrağın dalgalandığı her yer benim vatanımdır” deyip hizmete koştu diyor ve Aybüke öğretmenin ardından şunları söylüyordu:

“Çok canlara kıyıldı. Bunlardan biri de Aybüke öğretmen oldu. Aybüke öğretmen; ülkesini, milletini seven, saygılı, aynı zamanda idealist bir öğretmendi. ‘Kızım istersen gitmeyebilirsin, bir sonraki atama dönemini bekle’ dediğimde ‘Babacığım, bayrağın dalgalandığı her yer vatanımdır diyen sensin, bunu bize öğreten sensin, oradaki öğrencilerin, çocukların eğitimciye ihtiyacı yok mu?’ diye sordu bana.”

9 Haziran 2017’de dönemin Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık’ın aracına yönelik PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Yalçın ağır yaralandı, genç öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi’nde şehit oldu. İsmi görev yaptığı okula verildi.

'SAKİN OLUN DEDİ VURULDU'

Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın şehit düştüğü aracı kullanan İzzet Gündoğdu hain saldırıyı şu sözlerle anlatmıştı:

“Karneleri dağıttık dönüyroduk, araçta eşim, ben ve iki öğretmen arkadaşımız daha vardı. Çatışmanın ortasında kaldık. Aybüke arabanın arka tarafında oturuyordu. Çok sakindi, bizi de ‘Sakin olun’ diyerek sakinleştirmeye çalışıyordu. Silah sesleriyle birlikte güzergâhı değiştirmek istedim, biraz yol aldıktan sonra direğe çarpıp durduk. O zaman Aybüke’nin vurulduğunu farkettik. Hemen hastaneye götürdük ama maalesef kurtarılamadı. Çok güler yüzlüydü. Herkes severdi. Okulda müzik odası yoktu. Öğrenciler müzik aletlerinin ismini bile bilmiyordu. Okul ve bakanlık desteğiyle müzik odası oluşturmuştu. Enstrümanları getirmişti. İdealist bir öğretmendi. Karne gününden sonra seminerler vardı, cuma günü ailesinin yanına gidecekti.”

Aybüke Öğretmen Kozluk’ta şehit olmasının ardından doğum yeri olan Çorum’un Osmancık ilçesinde toprağa verildi.

'ÜÇ KOCA YIL GEÇMİŞ'

Aybüke öğretmen için siyasiler ve meslektaşları Twitter’dan anma mesajları paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter’dan paylaştığı mesajında, “Şehadetinin üçüncü yılında, Batman’da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmenimiz Aybüke Yalçın’ı rahmetle anıyorum. Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, milletimizin refahına, ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm eğitimcilerimizi saygıyla yâd ediyorum” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da, “Kalbimizde yaşayacak o gülüşün” diyerek şu satırları paylaştı:

“Gencecik bedenini toprağa vereli üç koca yıl geçmiş Aybüke. Hatıramızda, kalbimizde yaşayacak o gülüşün. Tüm eğitim şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun.”